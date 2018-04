Nová éra česko-čínské politické i ekonomické spolupráce se zadrhává. Řada avizovaných obchodů se neuskutečnila a v pomyslném souboji investic prozatím vítězí Česko.

Dosavadní čínské investice v Česku − reprezentované zejména skupinou CEFC, řízenou v regionu Jaroslavem Tvrdíkem − jsou zhruba dvakrát nižší ve srovnání s tím, co v Číně investovala skupina PPF Petra Kellnera, a s investičním programem, který tam rozjela skupina Škoda Auto.

Když před dvěma lety navštívil Českou republiku čínský prezident Si Ťin-pching, měla to být předzvěst nové politické i ekonomické spolupráce. Česko, které dříve kvůli nedodržování lidských práv Čínu kritizovalo, postupně otočilo. Prezident Miloš Zeman si z protestů odpůrců čínského prezidenta nic nedělal. Naopak vyjádřil naději, že se Česko nově stane pro čínské firmy "nerušeným přístavem".

Jeho přístup byl řadou kritiků vnímán až jako podlézavý, včetně dopisu čtyř nejvyšších ústavních činitelů, kteří se koncem roku 2016 distancovali od schůzky ministra kultury Daniela Hermana s dalajlamou.

Česko není jedinou zemí, která se snaží s Čínou budovat dobré vzájemné vztahy. Ta v Evropě jen za minulý rok investovala 65 miliard eur, to je téměř třicetkrát víc než v roce 2010. Není proto divu, že za Si Ťin-pchingem od počátku roku zajela jak britská premiérka Theresa Mayová, tak i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Zeman byl nicméně v Číně jen během svého prvního volebního období třikrát. Svou zálibu v Číně chtěl podpořit právě tím, že po Si Ťin-pchingově návštěvě Hrad vydal prohlášení, že podepsané dohody a přísliby dalších přinesou vzájemné obchody a investice v hodnotě 240 miliard korun a jen během roku 2016 přiteče do Česka na 90 miliard investic. Zůstalo převážně jen u slibů.

Export roste, ale…

Oteplování vztahů s Čínou ale někde opravdu pomáhá. Byla například zavedena přímá letecká linka do Šanghaje, což také pomohlo většímu přílivu nákupůchtivých čínských turistů.

Stejně tak přišel i růst českého vývozu, o který se Zeman tak zasazoval. Loni vyskočil o necelých 20 procent na 56 miliard korun. I přes veškerou snahu politiků se ale stále jedná o pouhé 1,3 procenta celého českého vývozu.

"Čína je pro ČR velmi významným obchodním partnerem, ale hlavně v dovozu," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Rozdíl mezi vývozem a dovozem se loni zvýšil o 8,3 procenta na 417 miliard v neprospěch Česka. Situaci se i na Zemanův popud pokusila zlepšit Česká exportní banka, která během návštěvy prezidenta Si Ťin-pchinga podepsala smlouvu s Čínskou rozvojovou bankou, v rámci níž chtěla na vývoz tuzemských firem půjčit až 13 miliard korun. Výsledek byl ale téměř nulový.

"Zájem českých exportérů o financování vývozu do Číny se bohužel od roku 2016 nezvýšil a zůstává v porovnání se zájmem exportérů o financování do jiných teritorií spíše marginální," řekl HN mluvčí banky Jan Černý.

Problém ale není jen v tom, že by diplomacie nefungovala. Podle bývalého diplomata působícího v Číně Jana Hebnara je příčin celá řada. Českých firem, které nejsou jen subdodavateli a mají finální výrobek, není zas tak moc, a navíc se ve světě bojuje sloganem "skoro západní kvalita, nižší cena". "Číňané buď peníze neřeší a koupí si to nejlepší, to je Japonsko, Německo, USA, nebo naopak řeší a koupí si čínskou domácí výrobu," popsal Hebnar.

Dvě hlavní firmy, za které Zeman na svých cestách lobbuje, jsou dlouhodobě mladoboleslavská Škodovka a Home Credit ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Prodeje Škodovky v Číně úspěšně rostou, jen loni tam prodala 325 tisíc vozů a rozjela v rámci skupiny investiční plán ve výši dvou miliard eur do alternativních pohonů a nových typů SUV.

"V budoucích letech chceme nabízet v Číně jako na jediném trhu čtyři vozy kategorie SUV. Všechny tyto modely budou speciálně vyvinuté pro čínský trh, přizpůsobené požadavkům čínských zákazníků a budou se v Číně také vyrábět," sdělil mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek. Do dvou let se mají prodeje zdvojnásobit na 600 tisíc kusů ročně.

Čína je hlavním trhem i pro skupinu PPF, respektive Home Credit, který se zaměřuje na spotřebitelské půjčky a řídí jej spolumajitel Jiří Šmejc. Loni se objem nových půjček zdvojnásobil na 13 miliard eur. To je více než polovina všech úvěrů celé skupiny. Byznys s půjčkami je navíc velmi citlivý na regulaci. A v Číně s jejím autoritativním režimem je proto lobbing u domácích politiků a úředníků klíčový.

Home Credit loni také podepsal strategické partnerství s čínskou firmou PAG. Ta by do jeho hongkongské dceřiné společnosti měla investovat přes sedm miliard korun a stát se jejím minoritním akcionářem. Jedním z dlouhodobých cílů spolupráce by mělo být i uvedení akcií na burzu. Vedle toho postavila v Pekingu svoji velkou laboratoř biotechnologická firma Sotio ze skupiny PPF, která vyvíjí přípravky na léčbu rakoviny. PPF tak vysílá signál, že v Číně netěží jen z půjček, ale přináší i nové technologie. Právě to u dosavadních čínských investic v Česku chybí.

Nafouknuté cíle

Právě na poli investic hraje v Česku prim bývalý ministr obrany za ČSSD Jaroslav Tvrdík. Ten se stal lokálním šéfem šesté největší čínské privátní společnosti CEFC China Energy Company, která si v Praze založila evropské sídlo a její šéf Jie Ťien-ming se stal poradcem prezidenta Zemana.

Už při podpisu memorand za zmiňovaných 240 miliard korun při Si Ťin-pchingově návštěvě ale zaznívaly varovné hlasy, že se jedná o nafouknutá čísla, kterými chtěl prezident Zeman ohromit veřejnost.

Často se k nim nechtěli vyjadřovat ani zástupci zúčastněných firem. "Bylo nám řečeno, že by bylo dobré něco podepsat, tak jsme něco podepsali," komentoval tehdy jeden z činitelů J&T Banky lakonicky dohodu o strategické spolupráci, kterou jeho firma uzavřela s čínskou Ping An Bank. Ta slibovala vznik fondu se 130 miliardami korun pro investice do finančnictví a energetiky. Vedle toho byla podepsána rámcová dohoda s Čínskou rozvojovou bankou, která výhledově počítala s investicemi do vybraných projektů až ve výši 20 miliard. "Tyto projekty se zatím nerealizovaly," řekla HN mluvčí J&T Monika Veselá.

CEFC zatím investovala spíše do akvizic. Koupila Pivovary Lobkowicz, několik exkluzivních nemovitostí v centru Prahy, fotbalovou Slavii, strojírny Žďas, těsně pod 50 procent v leteckém dopravci Travel Service a necelých deset procent v J&T Finance Group. Nyní se ale dostala do problémů. Šéf Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován pro porušení zákona, ale čínské úřady podrobnosti nezveřejnily.

Do enormně předlužené skupiny CEFC vstoupila státní společnost Citic, která bude zastupovat zájmy čínské vlády. Peking dal jasný signál, aby tamní firmy v zahraničí investovaly spíše do strategicky důležitých odvětví, jako je energetika a podobně. A v rámci umořování dluhu také zaznělo, že se skupina CEFC bude zbavovat svých nemovitostí. Jaroslav Tvrdík ale reagoval, že se to Česka netýká.

CEFC zatím čeká na dokončení vstupu státního gigantu, ale současně řeší svou dlužnickou pozici v Česku. Od finanční skupiny J&T si půjčila zhruba 10 miliard korun a zajistila je nemovitostmi v dvojnásobné hodnotě. Podle informací HN část úvěrů bance splatila ještě před vyšetřováním šéfa CEFC a zbytek musí uhradit do konce června. Moc času tedy Tvrdíkovi nezbývá a jedná o jejich přefinancování. "Ano, to mohu potvrdit. Vstup nového akcionáře bude mít časovou náročnost tři až šest měsíců. Máme zájem za této situace získat výhodnější podmínky a překrýt celý proces připravované transakce, která následně umožní úvěr zcela splatit," uvedl Tvrdík. Dodal, že mimořádně dobře zajištěný úvěr má zájem přefinancovat více komerčních bank.

K čínským státním investicím ovšem panuje v západních zemích velká obezřetnost. Americký výbor pro zahraniční investice několik obchodů v nedávné době dokonce zastavil. Obezřetná je i Evropa − pravidla zpřísnilo Německo nebo Itálie, plány pro prověřování zahraničních investic, která míří proti Číně, nedávno představil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Seznam nesplněných přání

Ze slibovaných investic jich je po dvou letech pomálu. Kromě zmíněných akvizic v režii CEFC, kterých bylo podle mluvčího Pavla Bednáře zhruba za 30 miliard korun, je zřejmé, že některé plány nebyly od počátku postavené na žádném reálném základu.

Výjimkou byla například firma Xi'An Shaangu Power, která koupila 75procentní podíl v brněnském výrobci turbín Ekol, a fond China CEE Fund, jenž koupil druhého největšího provozovatele solárních elektráren v Česku, firmu Energy 21, a podle odhadů zaplatil zhruba 12 miliard korun.

Smlouvy uzavírané CEFC tvořily i velkou část všech dohod, které po Si Ťin-pchingově návštěvě prezentovala hradní kancelář. S pokusem zvýšit podíl v J&T Finance Group na 50 procent ovšem CEFC neprošla přes Českou národní banku, protože neprokázala věrohodně původ peněz. A je otázkou, zda se odložený druhý pokus vůbec uskuteční a jestli opět nenarazí na ČNB.

K neúspěšným lze přiřadit i česko-čínský pavilon v Čchung-čchingu, na kterém měl region spolupracovat se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Uvedená hodnota dohody byla 2,5 miliardy korun. Nic není ani z pětimiliardové spolupráce čínské rozvojové banky s Jihomoravským krajem v oblasti infrastruktury.

"V současnosti neexistují žádné konkrétní projekty, které by na memorandum navazovaly a byly realizovány nebo byly alespoň ve fázi rozpracování. Nové vedení kraje je připraveno k případným jednáním o konkrétních projektech a investicích. Iniciativa je na čínské straně," sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Nedošlo ke koupi firmy Františkovy Lázně, a.s., zatím také nikdo neslyšel o větrných farmách, které chtěla China Longyuan Power Group kupovat ve spolupráci s jinak neznámou firmou SWH, a to až za 14 miliard korun. Za SWH dohodu podepisoval bývalý premiér Petr Nečas. Ten na dotaz HN, jak to s obchodem vypadá, nereagoval.

Nedošlo ani k vývozu 20 letadel L410 do Ujgurska za téměř tři miliardy od Aircraft Industries z Kunovic. Podle výroční zprávy za rok 2017 firma nemá ani po dvou letech v Číně vyjednanou potřebnou certifikaci.

Letadla v oblacích

Firma Evektor Asia Pacific zase chtěla do konce roku 2020 dodat do čínského Guangdongu 350 malých letadel za astronomických 22 miliard korun. Celý záměr byl ale od počátku pochybný.

"Memorandum o dodání letadel EV55 do Číny podepsala firma Evektor Asia Pacific, která nemá s českým Evektorem nic společného. Pravda je pouze to, že tuto firmu se sídlem v Hongkongu, která nemá žádný kapitál, založil David Chew, bývalý jednatel českého Evektoru. Podle mě se z jeho strany jedná o podvod, jehož cílem bylo pouze vzbudit zájem u čínských investorů," popsal memorandum spolumajitel Evektoru Jaroslav Růžička.

