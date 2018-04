1. Lidé, kteří stojí u přechodu pro chodce, ale nepřechází, a když řidiči brzdí a dávají jim přednost, lidé na ně s lehce popuzeným výrazem gestikulují, aby pokračovali v jízdě, protože "copak není zjevné, že my nikam nejdeme?"

2. Mladí lidé v oblecích či kostýmcích před vchodem do kancelářské budovy, kteří rychle popotahují z cigaret a v očích mají velké plány, obavy z mítinku začínajícího za sedm minut a včerejší kocovinu.

3. Děti v tramvaji, které se na vás dlouze, zkoumavě dívají a pak se buď rozesmějí, anebo rozpláčou, a když se rozesmějí, máte pocit pýchy, a když se rozpláčou, uvede vás to do strašného zmatku a rychle uděláte nějaký obličej, aby si nikdo nemyslel, že dítě pláče nad tím, jak vypadáte, když se tváříte normálně.

4. Kolegové z práce, kteří jdou společně na oběd, je jich šest až deset a zaberou celý chodník, což je trošičku problém, protože jdou pomalu a povídají si, a když mají před obědem, v očích jim svítí napjaté očekávání: "Nebude vyprodané to meníčko, které jsem si už v deset dopoledne vybral na webu?", a když jdou z oběda, září spokojenou odevzdaností.

5. Baristé v lepších kavárnách, kteří vám v pěně na kávě latté soustředěně a pomalu vyrábějí obrázek, srdíčko nebo lísteček, a když ho vzápětí zakryjete plastovým víčkem, tak se na vás nezlobí, protože jsou skuteční umělci a vědí, že když umění vznikne, trvá věčně, i když třeba zakryté víčkem.

6. Třicátnice, které si kromě make-upu na obličej ráno namalovaly takový ten permanentně otrávený výraz a vystupují z SUV zaparkovaného jedním kolem na chodníku, v jedné ruce mají kabelku a ve druhé mobilní telefon, který nedrží u ucha, ale u úst jako obložený chlebíček, a vy zaslechnete pouze: "No on si snad myslí, že jsem úplně blbá, nebo co?"

7. Psi, kteří soustředěně vykonají velkou potřebu na chodník a pak se tváří nezúčastněně, jako by vůbec netušili, že jejich páníčkové nebo paničky za nimi běhají s papírovými pytlíky, protože o takových věcech se mezi gentlemany nemluví.

8. Lidé luxující psí výkaly na chodníku velkým a hlučným oranžovým strojem, kteří by vám rádi řekli: "Samozřejmě že existují horší práce než tahle, co to je za otázku?", ale vy jste se neptali.

9. Řidiči tramvaje, kteří když přijíždějí k přechodu, po němž jdou chodci, lehce přidají a začnou zvonit, protože "přece máme přednost!", a když mezi uskakujícími lidmi projedou, tak pro sebe, byť dostatečně nahlas, aby to slyšela aspoň polovina prvního vozu, pronesou udiveně: "Panebože, to jsou sebevrazi!"

10. Lidé, kteří vědí, jak to v Praze chodí, a metrem jezdí tak, aby v cílové stanici byli nejblíž výstupu, což znamená, že když nastoupí na Florenci a jedou na Muzeum, stojí u prvních dveří v prvním vagonu, a když jedou na I. P. Pavlova, stojí u posledních dveří v posledním vagonu, avšak pozor, na Vyšehradě musí do druhého vozu k prostředním dveřím, a tihle lidé prožívají vůbec nejhorší chvíle svého života, když jedou na stanici Anděl a zapomenou, že východ směr Anděl je už několik měsíců zavřený.

11. Ženy ve vyzývavém oblečení, třeba minisukni a kozačkách na jehlových podpatcích, které vidíte v osm ráno a přemýšlíte, jestli byly na večírku, nespaly doma a teď jdou v témže oblečení do práce, nebo jestli se chystají na večírek až po práci, a zkoumavě se jim díváte do tváře, jestli tam nenaleznete odpověď, až vás napadne, že možná jen jsou z Ruska nebo Ukrajiny.

12. Řidiči taxíku, kteří poslouchají rádio Blaník nebo Impuls, a když mají dobrou náladu, zmíní, že před několika měsíci vezli Kajínka.

13. Řidiči Uberu, kteří nemluví a navigace jim dává pokyny v ruštině.

14. Lidé v nočním autobuse, kteří si sednou, opřou hlavu o aktovku nebo batoh a okamžitě usnou, a vypadá to, že až do rána budou jezdit z konečné na konečnou, ale nakonec se vzbudí přesně tři vteřiny před zastávkou, kde vystupují, a nikomu z jejich střízlivých spolucestujících − pokud ve voze nějací jsou − není jasné, jak se jim to povedlo.

15. Lidé, kteří soustředěně fotografují pomačkané víko popelnice, pohozené na chodníku mezi zastavárnou a čínským bistrem na Žižkově, aby tu fotku mohli vzápětí publikovat na Instagramu s hashtagy #Prague, #loveit, #streetstyle a #nofilter.

16. Pokladní v supermarketu, které se ptají "Naši kartičku máte?" a ani se nenamáhají, aby na konci věty vyslovily otazník, a vy přemýšlíte, jestli by jim něco udělalo radost, a s jistotou víte pouze to, že kartičkou se vám to nepodaří.

17. Lidé, kteří si při nástupu do tramvaje stoupnou ke dveřím,

i když jedou třeba pět nebo deset stanic, a tváří se strašně překvapeně, že na všech stanicích ostatní lidé nastupují a vystupují a oni jim musí uhýbat s rezignovaným výrazem typu "Panebože, proč tolik lidí chodí tam a zpátky?", přesto je nikdy nenapadne, že by si mohli stoupnout jinam.

18. Lidé, kteří tykají prodavači ve vietnamské večerce, ale zároveň považují za nezdvořilé, že majitel obchodu během celého jejich nákupu nezvedne oči od tabletu vedle pokladny, kde sleduje 327. díl jakéhosi vietnamského seriálu.

19. Cyklisté v zářivých dresech, helmách a neproniknutelných brýlích, kteří jednou rychlostí přes 30 km/h po náplavce a vypadají jako účastníci jedné z etap Tour de France, dokonce se tak možná i cítí.

20. Mladé páry v metru, které ráno společně jedou do práce, ona ho pevně drží za ruku, až má úplně bílé klouby, a sem tam střelí očima po ostatních, jestli si všimli, jak STRAŠNĚ jsou do sebe zamilovaní, oba upřeně hledí před sebe a nevnímají okolí, a ona vystupuje dřív, políbí ho na rty a řekne: "Miláčku, uvidíme se večer, strašně tě miluju!", a když se zavřou dveře, on dlouze vydechne, poprvé se rozhlédne kolem sebe a začne koukat po jiných mladých ženách ve voze.

21. Staré páry v metru, kterým je dohromady nejméně 160 let, jsou si podobní skoro k nerozeznání a drží se za ruce, a vy přemýšlíte, jestli ten den uvidíte ještě něco dojemnějšího.

22. Lidé se zvýšenou citlivostí, kteří proti vám jdou po chodníku a zachytí váš pohled už na vzdálenost deseti kroků, a vy v tu chvíli víte, že když ukročíte vpravo, udělají totéž, a naopak, vlastně ať uděláte cokoli, po třech nebo čtyřech pokusech o vyhnutí se s tím člověkem nakonec srazíte a s napůl sklopenýma očima řeknete: "Promiňte!", ale ve skutečnosti si budete myslet: "Panebože, proč mám zrovna já smůlu na tohohle kreténa, kterej se neumí vyhnout jako ostatní?"

23. Řidiči, kteří se z různých důvodů stali chodci, ale také při chůzi se řídí pravidly silničního provozu, a například na eskalátorech důrazně prosazují, že "levý pruh" je pro ty rychlejší, a pokud jim někdo vadí, tak ho "problikají", lépe řečeno si nahlas odkašlají a přednost ostatním dávají podle pravidla pravé ruky, a vůbec nejlegračnější je, že když jim na chodníku někdo překáží, rychle ho předejdou a pak zpomalí, protože tak se přece "vybržďuje".

24. Lidé s ponožkami v sandálech, kteří vědí, že jsou terčem největší nenávistné kampaně posledních desetiletí, a protestují proti tomu tichým a hlavně obdivuhodným způsobem, tedy tím, že ponožky v sandálech navzdory všemu stále nosí.

25. Krásné mladé dívky, které jdou proti vám, už z dálky se usmívají a vy rychle přemýšlíte, jestli nemáte nějak legračně rozcuchané vlasy, nebo se jim pouze líbíte, a začnete se také usmívat, až si všimnete, že dívky se nedívají na vás, nýbrž telefonují s pomocí handsfree sady, a vy rychle začnete předstírat, že se usmíváte na někoho, kdo jde za nimi, abyste nevypadali jako idioti.

26. Ženy v metru, které v jedné ruce drží kabelku a ve druhé termohrnek s kávou, protože je evidentní, že kdyby s sebou kávu neměly, na té dlouhé, třicet minut trvající cestě z domova do práce zemřou žízní a vyčerpáním, a pak taky: "Nezlobte se, ale my bez kávy opravdu, ale opravdu nefungujeme!"

27. Lidé v restauraci, kteří se číšníka ptají "A co si u vás tedy mám dát?", jako by mohl tušit, co jim chutná a co ne, a když číšník například řekne: "To vepřové plecko na česneku je moc dobré", tak se nedůvěřivě zeptají: "A poslyšte, nedoporučujete nám ho jen proto, že se ho kuchař potřebuje zbavit?", až si nakonec objednají spaghetti carbonara s kohoutkovou vodou a mají příjemný pocit, že na ně si jen tak někdo nepřijde.

Související Infografika VYZNÁNÍ LÁSKY ZPOVYKANÝM PRAŽANŮM

Související Infografika VYZNÁNÍ LÁSKY ZPOVYKANÝM PRAŽANŮM