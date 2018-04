Byla to jen epizoda dlouhého večera předávání literárních cen Magnesia Litera, zato epizoda příznačná. Ředitel artového programu České televize Tomáš Motl na jevišti vysvětloval, jak se jeho stanice pečlivě věnuje literatuře a jak si s ní dobře rozumí. "Samozřejmě že literatura musí mluvit televizním způsobem," dodal Motl. Znělo to absurdně nejen proto, že ČT art nedávno zrušila jediný specializovaný literární pořad, který měla, takže to vypadá, že trend je spíše opačný: paradoxní ale byl už prvotní obsah tvrzení pana ředitele. Má-li být literatura v televizi, musí mluvit televizním způsobem! Musí se přeložit do jazyka obrazu, jinak ji nikdo nebude vnímat a nebude se o ni zajímat.

Jak takové rozumění vypadá, opět předvedly každoroční knižní klipy, jimiž televizní Litera představuje nominované autory a jejich knihy. Hravé animace se jako obvykle povětšinou soustřeďovaly téměř na doslovné ilustrace textu a jako prostá metonymie vytvářely obrazový ornament knižního světa. Kniha, která se stala obrazem, sice mluvila, ale nešlo ani o zábavný infotainment, ani o samostatnou obrazovou výpověď. Vznikl jakýsi hybrid, který ztratil magickou sílu obrazu i kouzlo textu. Obraz text nijak nerozšířil či neproměnil, překlad se nepovedl, zůstalo podivné prázdné obrazové Nic − esence televize.

Český filozof Vilém Flusser, který se celý život věnoval obrazům technických aparátů moderního světa a jejich interpretaci, si tohoto vyprazdňování obrazu povšiml už dávno. Podle něho lidé vytvářejí obrazy proto, aby překryli nepřekročitelnou mezeru mezi sebou a vnějším světem. Obrazy na nás působí bezprostředně, říkají všechno naráz, "okamžitě", tady a teď, nemusíme je rozvíjet do řetězu následností, jako to děláme při psaní a čtení textu. Jsou konfiguracemi světa! Obraz švihne do naší mysli a je tam. Heuréka! To je také důvod, proč jsme si obrazy tak oblíbili a proč se lidská komunikace v posledních desetiletích tak rychle a snadno přiklonila k primárnosti obrazu před slovem, ať už vysloveným nebo psaným. Obraz se změnil v komunikačního dominátora, protože mu nejlépe rozumíme, neboť jsou v něm zhuštěny desítky stran charakteristik, souvislostí, příběhů. Nežijeme ve věku obrazů, jak se s oblibou říká, pouze proto, že se rozvinula a rozsáhle rozšířila technika jejich vytváření, tedy aparáty či Aparát, jak by řekl Flusser. Obrazy nás ovládly, protože nám snadno a rychle přibližují svět.

Přestáváme rozumět tomu, čím jsme se obklopili

Obrazy, které bleskem překlenují mezeru mezi naší vnitřní a vnější světovou existencí, se podle Flussera rychle osamostatnily. Jejich masové přemnožení, jakož i snadnost jejich vytváření a konzumace nakonec způsobily, že dnes stojí jako překážka či bariéra mezi člověkem a světem. Flusser k tomu dále píše: "Obrazy, které měly být mapami světa, se proměnily v obrazovku: místo aby reprezentovaly svět, zastiňují ho, takže se lidské životy nakonec stávají funkcí obrazů, které vytvářejí. Místo aby lidé obrazy vykládali či dekódovali, projektují je do vnější reality, která se sama mezitím stala obrazem…" Obraz se stává překážkou rozumění světa, protože mu paradoxně přestáváme rozumět, a to ve smyslu obrazu-informace, tak i obrazu jakožto části bytí.

Mimochodem na Magnesii Liteře to připomněl ředitel Národního divadla Jan Burian, který považuje odklon od textu a masový příklon k obrazu, včetně "obratu k obrazu" na divadle (odkaz na obrazově orientovanou tvorbu šéfa činohry ND Daniela Špinara), za příčinu "blbnutí" postindustriálních společností. A tak se i televizní obraz knihy, o němž tak pěkně hovořil Tomáš Motl na stejné Liteře, stává překážkou na cestě ke knize a textu. Kniha se mění v obrazový přelud (nejen v televizi, ale i na reklamních plakátech a nakonec i v přemýšlení recenzentů, kteří se snaží přizpůsobit marketingu obrazu), a my, kteří knihy čteme a kteří o nich debatujeme, jsme už jen funkcí této marketingové iluze.

Nejde samozřejmě o knihy a televizi ani o kritiku literárních cen či ČT art. Použili jsme je pouze jako příklad, na němž se − pochopitelně v jistém obrazovém zjednodušení − ukazuje obecnější charakteristika současného světa, který se, jak naznačuje Flusser, mění v jakousi novodobou jeskyni ze slavného mýtu z Platónovy Ústavy. Flusser v této souvislosti hovoří o "globálním obrazovém scénáři", do něhož jsme ponořeni natolik, že máme problém rozlišovat mezi reálnou a obrazovou realitou. Na první pohled by to mělo být jedno, protože oba tyto světy, které tak či onak sdílíme nebo s nimiž přicházíme do kontaktu či které zakoušíme a používáme v komunikaci, mají na naše životy nějaký efekt. V tom je jejich žitá, nikoli ontologická realita. Amalgámové fantasma, jež tak vzniká, tedy není nějaká iluze, nýbrž živá bytost. Proč je tedy dobré, či dokonce nutné rozlišovat? Proč je třeba opět, ve věčném opakování dějin, zbavit se obrazovek a na nich promítaných obrazů a vyjít z jeskyně? Protože od dob Flusserových došlo k další zásadní změně v jejich vnímání a vytváření, což vedlo k radikální proměně sociálního světa.

Chceme být nezávislí, ale bojíme se být sami sebou

Globální obrazový scénář, který je ještě v platónském mýtu zachycen tím, že naše obrazy promítané ohněm na zeď jeskyně jsou společné, sdílené celou obcí, se ve světě moderních technologií rozsypal na miliardy drobných miniscénářů. Fragment v jistém smyslu vždy obsahuje potenciální celek, naznačuje sofistikovaná teorie fragmentarizace světa (ve skutečnosti obyčejná dějinná mystika), jež se snaží zachránit, co se dá, celek ale dnes ani ve fragmentu nedokážeme vidět podobně jako vnější svět za obrazovkou. Není to úplně přesné. Měli bychom spíše říct za naší "vlastní obrazovkou", na niž si promítáme své vlastní obrazy. "Sociální konstrukce reality", o níž ve stejnojmenné slavné knize před padesáti lety tak přesvědčivě psali Peter L. Berger a Thomas Luckmann, dnes probíhá úplně jinak, dalo by se dokonce říci, že velmi a-sociálně. Individualizace produkce technických obrazů − Vilém Flusser by možná mluvil o proliferaci či nekonečném množení aparátů, přičemž neexistuje Aparát, počátek všeho, z něhož by vše vyvěralo (a není jím ani síť aparátů, protože ta je nekonečná) − způsobila, že sociální svět přestal de facto existovat, jakkoliv de iure ho pořád udržujeme. Sociální svět se dnes vyjednává na základě identifikace s naší vlastní obrazovkou, navázat komunikaci či vztahy můžeme jen s těmi, kdo promítají na obrazovku podobné obrazy jako my. Říká se tomu ekonomisticky "sociální bublina", ve skutečnosti je to spíše náhodná a emocionálně řízená kumulace volných radikálů, které jsou k sobě přitahovány buď náhodně, anebo tím, že nejsou s to vydržet svou maximální, v podstatě "božskou" nezávislost. Kdo se bojí být sám sebou, přimkne se k bublině.

Francouzský spisovatel Michel Houellebecq toto rozpadání světa na mikrovesmíry našich osobních obrazovek zachycuje v románu Elementární částice. Prvky společnosti by tu byly, ale chybí spojující síla, jež by je jako společenská kvintesence částice spojila, a tak ve světě plném krásných a bohatých obrazů zůstáváme osamoceni, což skvěle vystihuje anglický název Houellebecqova oceňovaného románu − "Atomised". Jeden ze zakládajících mýtů západního myšlení či filozofie, Platónův "Mýtus o jeskyni", tak podstatným způsobem změnil paradigma. Místo společného plátna projekce těl zobrazovaných na stěnách jeskyně jako stíny pořádá každý z nás své samostatné projekce, o nichž jediných jsme stále více přesvědčeni, že toto je ten svět, ve kterém žijeme. Obraz je především sebe-iluzí. Mýtus o jeskyni, z níž je třeba vyjít, abychom poznali podstatné, tedy esence a vzájemné vazby skutečného světa, světa idejí, jsme definitivně nahradili mýtem o Narcisovi, jenž je funkcí svého vlastního odrazu na vodní hladině.

Miliardy lidských bohů se snaží tvořit svět k obrazu svému

Když Erich Fromm psal svou knihu "Budete jako bohové", v níž mimo jiné zkoumal etické hranice naší svobody a autonomii lidství, ještě netušil, jak přesné, ale také rozšířené slovo bohové bude. Fromm uvažoval o božské tendenci k sebetvorbě a sebeuskutečnění spíše ve vztahu k lidstvu jako celku; k lidstvu, které se zbavilo Boha a tíže jeho projekce a začalo být svým vlastním bohem, což nás zatížilo potřebou vynalézt novou lidskou (božskou) etiku. Proces individualizace se i díky osobním aparátům (PC, mobil, sociální síť, virtuální avatár) proměnil v proces sebezbožštění. Bohem, tvůrcem vlastního celkového světa, je dnes každý z nás (Ladislav Klíma by měl radost!), což zásadním způsobem komplikuje komunikaci. I proto žijeme velký paradox: že v době nadbytku komunikace komunikujeme tak málo. Jako každý bůh i novodobé miliardy lidských bohů utvářejí svět k "obrazu svému", který se nakonec v postmoderní vulgarizaci slavného výroku přičítaného Prótagorovi, stává mírou všech věcí −"jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou" (truth vs. fake).

Tak tedy, JSME (jako) BOHOVÉ! Tvoříme světy k obrazu svému. Univerzální solipsisté, kteří druhé potřebují jen jako funkci svého božství. Stará frommovská otázka se velice komplikuje, v jádru ale zůstává stejná: Jak v tomto obrazivém světě bez Aparátu aparátů vytvořit nějakou společnou etiku…?

