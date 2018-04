Minulý týden se do americké Nebrasky sjeli krajané − někteří až z Austrálie, aby si připomněli československé události, od nichž letos uplyne padesát let, tedy rok 1968.

Nebraska leží zhruba uprostřed Spojených států, je to kout plný krajanů a každý druhý hrdě prohlašuje "I'm from Czechoslovakia", i když nakonec zjistíte, že odtud pocházeli jeho děda či babička. Mají tu i "české" město Wilber, kde z reproduktorů celý den burácí ryčná polka, na niž tu při pátečních party i tančí. Každý Čech je tu skoro celebrita, a byť jejich jména začínají anglickými George, Kathy a Bill, polovina příjmení zní Stastny, Novacek a podobně.

Krajané si rok 1968 připomínají jako pražské jaro, zatímco my si na něj zpravidla vzpomeneme až v srpnu, tedy − tak trochu typicky skepticky − až v momentě jeho ukončení okupací. Přitom tento nádech svobody bychom měli slavit na jaře, nikoli až v souvislosti s jeho koncem zařízeným cizí "bratrskou pomocí". Čeští Američané jej slaví tak, jak by se mělo − na jaře, kdy byly společenské změny v plném proudu, v době naděje, v době, kdy se život prodírá skrze zbytky zimní šedi a kdy se lidé usmívají.

Jak známo, toto jaro přišlo příliš brzy. A bylo zalito ocelí z Východu. A jak to dnes vypadá z pohledu Ruska? Sám Putin prohlásil, že největší tragédie moderních ruských dějin byl rozpad SSSR. Takže kdyby bylo na něm − a mohla se splnit jeho přání − k takovému rozpadu mocenského vlivu Ruska by nikdy nedošlo. Těžko říct, ale kdyby byl tenkrát u kormidla sebevědomý Putin (místo mírného Gorbačova), asi by sametová revoluce tak sametová nebyla (soudě podle toho, co se stalo v Gruzii a na Ukrajině). Nakonec Moskva zde v té době ještě měla své vojáky.

Když se druhdy v rámci mezinárodní soutěže zjišťovalo, koho různé národy považují za svoji největší osobnost, nejvíce Čechů hlasovalo pro Járu Cimrmana, fiktivní postavu, který však možná češství znázorňuje nej­reálněji. V Rusku to vzali z jiného konce. Tam (v roce 2017!) vyhrál Stalin. Ten Stalin, který je zodpovědný za smrt − podle nejhrůznějších odhadů vyplývajících z ruských archivů − až milionu vlastních lidí. Historik Timothy Snyder se zamýšlí nad pradávnou otázkou, kdo byl větší zlo: zda Hitler, nebo Stalin, a poskytuje detailní odhad: Hitler pravděpodobně zabil více civilistů než Stalin. Asi o tři miliony. Ten stejný hrdina Stalin, který byl ještě v roce 1939 ve spojenectví s Hitlerem.

Je možné vyčítat demokracii, že si lidé oblíbili takové vůdce? Těžko. Je možné vyčítat Rusům, jejich vzdělávacímu systému, jejich vnímání moci a toho, jak se obecně dívají sami na sebe a na své vůdce? Ano. Vždyť Stalina si váží více Rusů než současného prezidenta Putina, který v této anketě skončil druhý. A toho mají Rusové ve velké oblibě.

Nutno také říci, že co se "jar" revolucí proti totalitě ve východním bloku týče, konaly se všude možně, ale jen v Rusku ne. Rusko je jen s různou mírou agresivity v cizích zemích tlumilo tanky. U sebe ani nemuselo. Ani v roce 1989 se v Rusku žádné veliké demonstrace proti totalitě nekonaly. V Číně měli aspoň masakr Tchien-an-men, který byl potlačen, v Rusku však nic. Těm se totalitní komunistické impérium nerozpadlo kvůli tomu, že jim byl systém protivný, rozpadlo se pod tlakem cizích vůlí ke svobodě. Ukázalo se, že pro ně bylo primární impérium, nikoli ideologie. Je otázkou, jak moc se od války změnila Evropa a jak Rusko. Ekonomicky jistě velice, ale ideologicky? A to jsme se zde v Evropě vylízali z ideologie principiálně mnohem odpornější (nacismus) než té, co ovládla srdce lidí v Rusku (komunismus).

K veselejším věcem: Na zdi jednoho "českého bytu" v českém skanzenu v Nebrasce jsem našel zarámovaný popis toho, co je to Čech: "Je pro něj vše šťastné na světě, na tváři má neustále úsměv. Je Čech. Je naděje projevená v smíchu. Má zítřek na rtech s jiskrou v oku. Rychle odpouští. Jeho kroky tančí, vedeny krásnou melodií." Tak přehnaně vnímal češství George Jelínek, předseda krajanského spolku. Co na tom, že takoví nejsme? Tak na nás vzpomínají. Možná jsme takoví opravdu bývali, my dobří rodáci v Nebrasce.

Související