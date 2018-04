Když první osadníci přišli do Kalifornie, nacházeli kusy zlata ležet přímo na povrchu. To už se dneska na Zemi nikomu nestane − ale ve vesmíru je to pořád možné," říká Kyle Maxey ze serveru Engineering.com. "Nedostatek čehokoliv je jen důsledek pozemského pohledu − a to se brzy změní, protože skupina podnikatelů je přesvědčená, že tam nahoře je některých nedostatkových surovin víc než dost. Věří, že někteří lidé se díky tomu mohou stát až hříšně bohatými."

Astrofyzik a známý popularizátor astronomie Neil deGrasse Tyson k tomu dodává: "Těžba na asteroidech vytvoří vůbec první bilionáře v historii podnikání."

Čerpací stanice na oběžné dráze

Základním předpokladem rentabilní těžby z asteroidů je výběr nejperspektivnějších těles. Prvním měřítkem přitom je jejich dráha a rychlost. Za současného stavu raketové techniky připadají v úvahu jen asteroidy v kategorii NEO (Near Earth Objects), které se pohybují poblíž dráhy Země, nebo se k ní alespoň částí své trajektorie občas přibližují. Ty také naštěstí patří k nejprozkoumanějším − nejen proto, že jsou blízko, ale i proto, že představují potenciální hrozbu pro naši planetu.

Související Fotogalerie Zisky z těžby na asteroidech vytvoří první bilionáře

Z toho vyplývá pro kosmické podnikání zajímavá perspektiva: zájmy těžby se prolínají se zájmy ochrany Země. O financování výzkumu se tedy může soukromý kapitál dělit se státními rozpočty − a právě sledování NEO je v poslední době podporováno velmi štědře. Například asteroid 162173 Ryugu, o průměru jednoho kilometru, se považuje za potenciální hrozbu života na naší planetě, současně se ale cena látek, z nichž se skládá, odhaduje na 93 miliard dolarů.

Dalším kritériem je složení kosmických těles. Existuje celá řada typů asteroidů, ale z hlediska vzniku je jde rozdělit na dvě základní kategorie: na ty, které představují pozůstatky hmoty starší než sluneční soustava (tzv. uhlíkaté chondrity), a na ty, které během formování sluneční soustavy prodělaly podobný vývoj jako planety.

Uhlíkaté chondrity zdánlivě neobsahují nic, pro co by se vyplatilo létat do vesmíru, ale z hlediska kosmické těžby mají jinou cenu: je v nich voda a organické sloučeniny. A protože vesmír zadarmo nabízí neomezené množství sluneční energie, lze na nich vyrábět kyslík, vodík a další látky pro kosmické sondy a lodě. V představách kosmických podnikatelů se tak mají uhlíkaté chondrity stát něčím na způsob tankovacích stanic na oběžné dráze. Především ale jsou prvním předpokladem rentabilní těžby surovin na jiných typech asteroidů, protože zásobování z kosmických zdrojů bude levnější než doprava potřebných látek ze Země.

Kosmické trosky cennější než zlato

Vlastním předmětem těžby mají být tělesa, která prodělala podobný vývoj jako planety. Zjednodušeně řečeno, jejich hmota se roztavila a těžké prvky klesly ke středu, zatímco lehké minerály zůstaly na povrchu. Právě proto jsou na Zemi těžké prvky jako zlato, platina, osmium, iridium a další, které hluboko klesly, tak vzácné. Běžně nacházené železné meteority jsou vlastně zbytky jader těles původně takto vzniklých, která se pak ale srážela a tříštila. A to naznačuje, že mohou být ve vesmíru snadno přístupné vzácné kovy.

Úvahy o kosmickém podnikání rozlišují tři hlavní skupiny látek, které budou předmětem těžby. Do první patří již zmíněná voda a organické látky pro zásobování.

Do druhé se zařazují materiály, které se sice nevyplatí dopravovat na Zemi, ale ve vesmíru mohou posloužit ke stavbě nebo opravám těžebních provozů a kosmických dopravních prostředků. Půjde především o železo, nikl a kobalt, které jsou v kovových meteoritech zastoupeny nejvíc, ale také titan, hliník, mangan a jiné. Třetí skupinu tvoří prvky, které jsou na Zemi vzácné − hlavně platina, osmium, iridium, paladium, rhutenium, rhodium a další těžké kovy, které jsou nedostatkové už dnes a jejichž i tak vysoká cena stále poroste. Ty budou hlavním předmětem těžby. Podle odhadů zveřejněných společností Planetary Resources má například platina v třicetimetrovém asteroidu cenu 25 až 50 miliard dolarů.

Metody těžby se zřejmě budou lišit podle velikosti a typu asteroidu. Účast lidí se nepředpokládá − mělo by jít o robotické provozy schopné nejen se opravit, ale případně i vyrobit své repliky, které se vydají k dalším asteroidům. Vytěžená surovina by přistávala na Zemi ve speciálních kontejnerech. Potřebné technologie bude třeba teprve vyvinout a investice budou obrovské. Odborníci jejich výši odhadují na 100 miliard dolarů. Přesto existují společnosti, které do toho chtějí jít.

Velké plány

Planetary Resources je prvním subjektem, který se začal vážně zabývat plány kosmické těžby. Roku 2009 ho založil podnikatel v oblasti aerokosmického průmyslu Eric C. Anderson společně s Peterem Diamandisem, který se proslavil jako zakladatel X Prize Foundation, podporující soukromé lety do vesmíru.

Nejbližším cílem jejích aktivit je vypuštění malého teleskopu Arkyd-100, který by měl testovat metody vyhledávání asteroidů vhodných pro těžbu. Následovat má sonda Arkyd-300, která by na vytipovaných asteroidech přistávala, zkoumala by je a odesílala na Zemi vzorky.

Zatím Planetary Resources vypustila do vesmíru jen dva mnohem menší satelity. Roku 2015 dopravila zásobovací loď Dragon na Mezinárodní kosmickou stanici minisatelit Arkid-3R, odkud ho posádka vyslala na oběžnou dráhu. Začátkem letošního roku indická raketa PSLV-C40 vynesla Arkid 6. Oba stroje slouží k testování technologií − ale nejspíš i k udržení zájmu investorů.

Technologie pro kosmickou těžbu vyvíjí také společnost Deep Space Industries, založená v lednu 2013. Vyvíjí levné minisatelity, které by byly do vesmíru vynášeny jako sekundární náklad raket pro telekomunikační družice. Minisatelity by přistávaly na NEO objektech a zkoumaly jejich složení. Pracuje také na 3D tiskárně, která by fungovala v podmínkách mikrogravitace a přímo na místě těžby by mohla vyrábět komponenty těžebních zařízení. Společnost Kepler Energy and Space Ingeneering zase chce pro průzkum a těžbu využít technologií, které už se osvědčily při zkoumání asteroidů kosmickými sondami Roseta, Dawn a dalšími. Většina těchto společností ale zatím má jen působivé prezentace a všechny se potýkají s problémem, jak své stroje levně dostat do vesmíru. Hodně jich proto spoléhá především na rakety SpaceX.

Především úspěšný start těžkého nosiče Falcon Heavy, jehož stupně je možné použít opakovaně, přinesl oživení i do záměrů kosmických těžařů.

Jde to i v malých státech

Mohlo by se zdát, že kosmická těžba je záležitostí výhradně supervelmocí s pokročilým kosmickým programem, zájem ale mají i minizemě jako Lucembursko. To už v létě 2017 přijalo zákon umožňující soukromým společnostem sídlícím na jeho území získávat a využívat suroviny ve vesmíru. Stalo se tak první evropskou zemí, která má legislativu umožňující využití surovin kosmického původu. Kromě asteroidů zákon myslí i na těžbu surovin na Měsíci.

Díky příznivým ekonomickým a legislativním podmínkám v Lucembursku sídlí i společnost SES, největší světový poskytovatel satelitních služeb, který má v současnosti 50 satelitů na geostacionární dráze. Právě klima, příznivé pro podnikání, je důvodem, proč má Lucembursko nejvyšší hrubý národní příjem na jednoho občana.

"Jsme přesvědčeni, že využití kosmických zdrojů surovin je prvním předpokladem ke skutečnému výzkumu vesmíru," komentoval zákon Etienne Schneider, místopředseda lucemburské vlády. "Nejdřív těžba umožní získávat materiál pro stavbu kosmických lodí a palivo pro jejich pohon, později ale začne uspoko­jovat i některé potřeby Země."

Zákon říká, že společnost registrovaná v Lucembursku je vlastníkem surovin, které získá ve vesmíru. Musí ale splňovat některá kritéria. První podmínkou je, že je zaregistrovaná v Lucembursku a sídlí tam i její centrální orgány. Požaduje se také, aby prokázala své finanční, technické a právní předpoklady k provozování těchto aktivit. A musí mít transparentní strukturu, hospodaření, zdroje financování i historii a rovněž musí být známa totožnost všech jejích akcionářů.

Zákon lucemburské vládě umožňuje mít nad těmito společnostmi kontrolu, která by zabránila praní špinavých peněž, podporování terorismu nebo jiných nelegálních aktivit.

Zákon se tak velmi podobá obdobnému zákonu, který v listopadu 2015 podepsal americký prezident Barack Obama (U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act). Obě smlouvy využívají mezeru ve výše zmíněném zákonu o vesmíru z roku 1967, který neumožňuje vlastnictví kosmických těles, ale nevylučuje vlastnictví jejich zdrojů. Rozdíl mezi americkým a lucemburským zákonem je především v tom, že v Lucembursku stačí, když tam má společnost sídlo, nemusí tam však být založena.

Lucemburská vláda také založila na ministerstvu hospodářství kancelář kosmických záležitostí, která provozuje iniciativu SpaceResources.lu, zaměřenou na využívání kosmických zdrojů. Ta už podepsala smlouvu s Japonskem o spolupráci při využití kosmických zdrojů.