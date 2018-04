Nejvzácnější fotografie v Česku, nedávno zapsaná na seznam UNESCO, v minulosti jen o vlásek unikla prodeji do zahraničí. Svědčí o tom téměř zapomenutý příběh spojený s historikem fotografie Rudolfem Skopcem.

Takzvaná Kynžvartská daguerrotypie je jednou z nejzachovalejších a nejstarších fotografií vytvořených Louisem Daguerrem, francouzským vynálezcem prvního prakticky používaného fotografického procesu. Snímek světového významu lze dnes vidět ve vitríně s ochrannou atmosférou v pražském Národním technickém muzeu. Vlastní ho ale zámek Kynžvart, spravovaný Národním památkovým ústavem.

Ještě předtím, než byla metoda daguerrotypie zveřejněna, vynálezce obraz s tématem zátiší roku 1839 zaslal rakouskému kancléři, knížeti Metternichovi. Ten daguerrotypii zařadil mezi kuriozity ve svém reprezentačním sídle na Kynžvartě, kde provozoval jedno z prvních veřejně přístupných zámeckých muzeí v Evropě.

◼ Takzvanou Kynžvartskou daguerrotypii na tamním zámku okolo roku 1960 objevil Rudolf Skopec. Žil v letech 1913 až 1975 a celý život zasvětil sběratelství a historii fotografie. Napsal mimo jiné první původní české dějiny tohoto oboru – ilustrační část se opírala o jeho vlastní rozsáhlou sbírku. Skopec přednášel na FAMU a také v zahraničí.

Z asi desítky zkušebních snímků, které Daguerre rozeslal vládcům tehdejší Evropy, je tento jedním z mála v původním rámu − a navíc patří k nejzachovalejším. Raná zobrazovací technika daguerrotypie je velmi náchylná k poškození.

Pasparta nese autorovo věnování kancléři a na zadní straně je ještě přípis Metternichův.

Minulý týden zástupci českých institucí převzali certifikát o zápisu díla do mezinárodního seznamu UNESCO Paměť světa − ten chrání světové kulturní dědictví, jež se dochovalo ve formě dokumentů nebo archivů. "Samozřejmě mě mrzí, že při té příležitosti nepadne ani zmínka o otci, který se celý život věnoval sběratelství a dějinám fotografie a má podíl na záchraně Kynžvartské daguerrotypie," říká historikův syn Petr Skopec.

Podle něj historik a sběratel Rudolf Skopec fotografii objevil při bádání někdy kolem roku 1960 v kynžvartském zámku. Petr Skopec dnes tvrdí, že artefakt byl v nevhodném prostředí a o jeho významu pro dějiny fotografie nikdo z tehdejších správců zámku netušil. Badatel daguerrotypii ošetřil a zapůjčil si ji ke studiu.

Po smrti Rudolfa Skopce v roce 1975 rodina vypořádávala pozůstalost. A syn Petr Skopec, tehdy pracovník Národního technického muzea, vrátil daguerrotypii zpět na kynžvartský zámek. Chtěl tam domluvit její zapůjčení pro muzeum. "Když jsem fotografii přivezl zpátky na Kynžvart, vůbec nevěděli, co to je. Nevím, jestli na to zapomněli, nebo měli takový zmatek v záznamech," vzpomíná.

Situace, kterou Skopec popisuje, možná odráží realitu památek v poválečných dekádách. Zámek byl zkonfiskován, na čas v něm sídlilo velitelství americké armády a posléze americký velvyslanec. V roce 1947 byl objekt zpřístupněn a v polovině 70. let opět uzavřen, tentokrát kvůli napadení dřevomorkou. Cenné sbírky skončily v různých depozitářích. A Národní technické muzeum si Kynžvartskou daguerrotypii prvně zapůjčilo až roku 1985.

Po oněch asi 15 let, kdy se daguerrotypie nacházela u Rudolfa Skopce, přicházely opakované nabídky, zejména od zahraničních sběratelů, kteří snímek chtěli koupit. "Nereflektovali jsme na žádnou nabídku, ani otec, ani já. Chtěl jsem, aby se ta daguerrotypie zachovala v Čechách," vzpomíná Petr Skopec.

Hrozba, že kvůli penězům či nevědomosti vzácná fotografie nenávratně zmizí v zahraničí, tím ale zažehnána nebyla. Do hry vstoupila i potřeba normalizačního Československa získat více deviz ze zahraničí. K tomu minulý režim využíval mimo jiné podnik pro export výtvarného umění nazvaný Art Centrum.

Podle ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra mělo Art Centrum za úkol vytipovávat nevyužité umělecké předměty ze státních sbírek a prodávat je do zahraničí. "Kynžvartská daguerrotypie byla pro takový prodej vybrána s odůvodněním, že to zátiší je takové hloupoučké, jednoduché. Krom několika odborníků si nikdo neuvědomoval jeho význam," řekl Ksandr minulý týden. Vývozu nakonec zabránila sametová revoluce, po níž Art Centrum zaniklo.

Nabídky na koupi daguerrotypie se objevovaly i později. Miloš Říha, kastelán zámku v letech 1992 až 2015, vzpomíná, jak o snímek nejméně třikrát usilovalo jedno zahraniční muzeum. "Vždy mě některý ministerský úředník kontaktoval, abych připravil podklady, případně názor nebo stanovisko," vzpomíná Říha. "Pokaždé jsem se snažil tento nápad rozptýlit a znovu a znovu jsem argumentoval významem, technickou a kulturní jedinečností této památky."

Zahraniční instituce za artefakt podle kastelána nabízela jeden milion dolarů, dnes asi 20,6 milionu korun. Nakonec památkáři v roce 2005 prosadili zařazení daguerrotypie na seznam národních kulturních památek, kde je kynžvartské zátiší jedinou fotografií.

Příběh cenné daguerrotypie je tak příkladem, jak zmatky druhé poloviny minulého století ohrozily tisíce cenností z českých sbírek. Některé bohužel neměly takové štěstí jako Kynžvartská daguerrotypie. Také sbírka badatele a historika Rudolfa Skopce se po jeho předčasné smrti kvůli sporům v rodině roztříštila. Až po dvaceti letech její části zakoupilo Uměleckoprůmyslové museum a Národní technické muzeum.