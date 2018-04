Skloželezná, rozložitá stavba někdejšího Bauhausu na okraji ostravského centra má nejlepší léta za sebou. Z rozlehlého areálu bylo doteď využíváno pouze velké parkoviště, obchodní dům pro kutily je sedmým rokem zavřený a prázdný. Tento týden se to mění. Budova je vyčištěná, skleněné tabule zase průhledné. A lítačky na fotobuňku se ve středu rozevřely prvním návštěvníkům zdejšího nového obyvatele − galerie města Ostrava zvané Plato.

"Je to závěrečná fáze příběhu, který začal někdy v 90. letech, kdy zdejší umělecká scéna vyjádřila potřebu mít nějakou kunsthalle," říká ředitel Plata Marek Pokorný, který galerii vede pátým rokem a právě má za sebou druhé stěhování.

Plato původně sídlilo v multifunkční aule Gong, přestavěném plynojemu uprostřed industriální Dolní oblasti Vítkovic. Odtud se zhruba na rok přesunulo do někdejší prodejny textilu a teď tedy do Bauhausu. Ani nová adresa však není trvalá: za čtyři až pět let by měly skončit rekonstrukční práce v památkově chráněných městských jatkách z konce 19. století, která stojí − obehnaná plechovým plotem − hned naproti přes silnici.

◼ Ostravská galerie Plato od středy sídlí v budově bývalého hobbymarketu Bauhaus o rozloze téměř půl hektaru. "Prázdný prostor bývalého Bauhausu chceme nabídnout umělcům, kurátorům a návštěvníkům, aby spolu s námi vybudovali a proměnili instituci pro současné umění. Je to jedinečná příležitost vnímat tento proces téměř v přímém přenosu a podílet se na něm," říká ředitel galerie Marek Pokorný, jinak stínový ministr kultury za ODS.

◼ V zahajovacím týdnu se uskuteční čtyři diskuse. Návštěvníci už se setkali mimo jiné s uměleckým ředitelem loňského ročníku světové přehlídky současného umění Documenta Adamem Szymczykem, kterého deník New York Times nazval kurátorskou superstar.

I když teprve na jatkách bude galerie Plato definitivně ve svém, už nyní začíná žít naplno. Rozlehlý, bezmála půlhektarový objekt bývalého hobbymarketu dává progresivní instituci jedinečnou šanci vybudovat si vlastní, dosud nevyzkoušenou strukturu, jež nejlépe vyhovuje současnému umění. "Je to obrovská výhoda v tom, že se dá přemýšlet, jaké to má celé smysl a jak umění může působit na vytváření instituce," líčí zapáleně Pokorný. O tom, že tu leccos bude jinak, svědčí první čtyři výstavy a umělecké práce. Návštěvníci si jich zprvu vůbec nemusí všimnout.

Svébytným dílem se v novém Platu stala místa, jež jsou v muzeích a galeriích obvykle považována za podpůrné služby: prodejna, kavárna a knihovna. V budově Bauhausu má ale každá z těchto služeb svého kurátora a jednoho či více autorů, umělců.

Podlahu prodejny zkrášlila dvojice Julia Grybośová a Barbora Zentková. Nerovnosti v betonu zakryly lesklou epoxidovou hmotou. Jejich intervence vypadají jako barevné zamrzlé louže, v nichž uvízly kousky materiálů připomínající původní supermarket stavebního zboží.

Johana Pošová prodejnu dále vybavila mobilními objekty a výrazně přispěl i děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Milan Houser. Ten vytvořil výstavní pulty s lesklou probarvenou deskou, na nichž se představuje zboží. "Krásné věci tu leží na krásných věcech," komentuje Marek Pokorný pulty pokryté knihami.

Vedle obvyklé nabídky titulů o umění tu má "výstavu" několik nakladatelských řad, které se věnují současnému umění. Převážně jde o knihy v angličtině. "Je to prodejní, ale od každé knihy máme jen dva kusy a jeden musí být vystaven," vysvětluje ředitel, podle něhož se tu kniha stává exponátem a umění slouží jako prodejní pult. Role a funkce věcí se mění.

Nejvýrazněji se stereotypy boří na místě knihovny. Každá ze čtyř vysokých polic nabízí jiný soubor knih a také je jinak řadí, například podle váhy či barvy. Poslední část knihovny, kterou tvoří soukromý dar odborníka na umění, ctí systém, jímž původní majitel knihy sám třídil. "Když chci něco najít, musím se tím prodrat," usmívá se Marek Pokorný.

"Knihovníka nemáme, doufáme, že návštěvník publikaci vrátí na původní místo. Jdeme do rizika, ale to je jedním ze základních principů naší instituce. Věříme umělcům i uživatelům. Doufáme, že nám důvěru oplatí. Je to klíč k úspěchu, byť ne materiálnímu," věří Pokorný.

V nové galerii nechybí ani kavárna, v níž by se časem mělo také vařit. I tento prostor je pojatý umělecky, postarala se o to polská umělkyně a scénografka Dominika Olszowy. Kavárenské stolky a židle ozdobila minerály, z nábytku vytvořila jakési amulety.

Galerie Plato aktuálně nabízí též jednu velkou, "obyčejnou" výstavu. Díla tří desítek laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art mají v syrovém prostředí mezi původními nápisy "kachličky" nebo "barvy, laky" zvláštní atmosféru. Vystavena budou do 3. září, další přehlídkou by zde měl být výběr z kolekce Deutsche Telekom.

Plato je příspěvkovou organizací s rozpočtem necelých 14 milionů korun, kterou tvoří tým sedmnácti lidí. Program zahajovacího týdne se postupně přelije v "obyčejnou" nabídku galerie, která zahrnuje koncerty, přednášky, workshopy i divadla, jež s výtvarným uměním souvisí často jen volně. Tento pátek je například přichystán koncert experimentální elektronické hudby v režii vydavatelství Genot Centre a veřejnoprávního Radia Wave.

"Prázdný prostor bývalého Bauhausu chceme nabídnout umělcům, kurátorům a návštěvníkům", říká ředitel galerie Marek Pokorný Foto: HN – Jiří Zerzoň