Když Mia oslavila druhé narozeniny, rozhodla se její matka Julia Szymańská, manažerka nadnárodní IT firmy, že dá dceru do školky. Už předtím pracovala na poloviční úvazek a o dceru se zatím starala chůva. "Mia dospěla do věku, že nestačilo hlídání doma a bylo zapotřebí zapojit nějaký sociální prvek," vypráví matka. Nechtěla čekat, až budou dceři tři roky a splní podmínku pro přihlášení do klasické školky. Zároveň byla přesvědčená, že její dvouleté dítě potřebuje jiný režim než ty starší. "Myslím si, že dvouleté dítě není připraveno do tak velkého kolektivu, jaký nyní nabízejí české školky," říká Szymańská. Vybrala proto jednu ze soukromých pražských miniškolek, které nabízejí program pro děti od dvou až tří let. S tím, že si za službu bude muset připlatit, počítala.

Stejný problém jako Szymańská řeší tisíce českých matek a rodin. Český sociální systém umožňuje matkám, aby zůstaly doma s dítětem na rodičovské dovolené až do jeho čtyř let, ženy se ale většinou snaží vrátit do práce dříve. Pokud ale jejich dítěti nejsou tři roky, školky je nemusí přijmout. Ženy pak stojí před rozhodnutím − buď ještě zůstat doma, nebo pracovat, ale část výdělku obětovat na soukromou péči o dítě.

Vstříc matkám, které chtějí umístit svoje děti do školky už ve dvou letech, vyšla předchozí vláda. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD prosadila novelu, podle níž by mateřské školy od roku 2020 musely přijímat i dvouleté děti.

Bambíno řešením Matky dvouletých raději volí pro své ratolesti menší kolektivy a individuálnější péči, která dobře dokáže suplovat jejich nepřítomnost. To v současnosti nabízejí dětské skupiny nebo soukromé miniškolky, jako je Bambíno. Děti zde mají denní režim už podobný jako v mateřské škole, jen ještě není tak náročný a zaměřený na vzdělávání. Předškolních zařízení je v Česku 5269, z toho je mimo jiné 4743 obecních a 386 soukromých.

Plánovaná změna vyvolala protichůdné reakce. Velká část rodičů povinné přijímání dvouletých dětí do školek sice přivítala (podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd z loňského září se pro ni vyslovilo 66 procent dotázaných), ale více jsou slyšet odpůrci. Namítají, že školkám chybí pro péči o dvouleté potřebné vybavení a ani učitelky k tomu nejsou vyškolené. Z politiků zejména poslanec ODS Václav Klaus mladší usiluje o zrušení novely. Jeho návrh dokonce uspěl ve středu ve sněmovně, která ho po prvním kole posunula do dalšího schvalování. Povinnost pro školky tak bude možná ještě letos zrušena, tím ale problém dvouletých nekončí.

Mateřinky jedině nepovinně

Tyto děti se už dokážou věnovat hře se svými vrstevníky a zůstat několik hodin bez matky, stále je ale její přítomnost pro jejich vývoj klíčová. Největší rozdíl oproti tříletým je podle učitelky Lenky Hovadové ze soukromé miniškolky Bambíno z pražských Vinohrad v jejich samostatnosti a hygieně. Nosí ještě většinou plenu a nejsou schopny se samostatně obléknout. To se už u tříletých řešit nemusí. "Dvouleťáci potřebují péči pořád," říká.

Že je dvouletým nejlépe v menší skupině dětí a s více pečovateli, potvrzuje i Eliška Kodyšová, ředitelka neziskové organizace Aperio − Společnost pro zdravé rodičovství. Jeden pečovatel by měl podle ní obstarat šest dětí od dvou let. "Je důležité, aby děti měly pravidelný režim," zdůrazňuje.

Hlasy proti přijímání dvouletých dětí jsou slyšet hlavně ze školek ve větších městech, která mají kvůli velkému zájmu často problém s umísťováním i mnohem starších dětí. "Záchodky máme dimenzované pro nejdříve tříleté děti, nemáme přebalovací pulty. Školky by bylo dobré dovybavit. V počtu osmadvaceti dětí ve třídě na ně nebude čas ani při zajištění více pedagogů," říká učitelka Eva Kučerová z MŠ Kavčí hory z Prahy, která je přesvědčená, že dvouleté děti ještě potřebují přítomnost matky.

"Diskuse o dvouletých ve školkách mi přijde k smíchu. Ve velkých městech nemají šanci ani tříletí," potvrzuje matka Lída Křesťanová z Prahy. Její syn Jakub se do veřejné školky dostal teprve až ve čtyřech letech a třech měsících, což matku předtím dostalo do finanční tísně. Když situace byla neúnosná, nastoupila do práce a syna dala do soukromé školky. Ta však spolkla půlku z jejího pětadvacetitisícového platu. "Začínala jsem na novém místě a musela jsem jít s platem na začátku dost dolů, abych vůbec mohla začít pracovat," říká. Chůva pro ni byla příliš drahá.

V regionech ale bývá situace jiná. Tamní školky často dvouleté děti přijímají už nyní, aby nemusely snižovat platy nebo propouštět zaměstnance. Dostávají totiž peníze podle počtu dětí. Přesto se obce bojí, že zavedení "povinnosti děti přijmout" by zatížilo jejich rozpočty. Těžko se odhaduje, kolik takto starých dětí by do školky nastoupilo.

To je i případ mateřské školy v Hustopečích u Brna, která má čtyři věkově smíšené třídy. Podle ředitelky Blanky Nešporové vzali dvouleté děti jen kvůli tomu, aby doplnili kapacity. Přiznává ovšem, že pobyt dvouletých jim způsobuje komplikace. Z exkurzí a výletů se učitelky prý vracejí se spícími dětmi v náručí, protože na akci pro větší děti nevydrží. Rozdělit děti podle věku ale Nešporová nechce. "Podmínky jsou v mateřských školách nastaveny na starší děti a pro ně jsou proškoleny i učitelky," dodává.

Kodyšová z Aperia ale upozorňuje, že zrušením garance míst se zkomplikuje situace dvouletých dětí, které už ve školkách jsou − tedy podle počtů z minulého školního roku zhruba 45 tisíc dětí. Poptávka po dvouletých dětech ve venkovských školkách by však mohla brzy opadnout. Reforma financování regionálního školství, chystaná od příštího roku, počítá se zrušením příspěvků státu za každé dítě. Nově budou školy i školky dostávat peníze podle počtu hodin, které pedagogové dětem věnují. Školky by tak za každou cenu naplňovat své kapacity nemusely.

Evropští rekordmani

Česko má jednu z nejdelších rodičovských dovolených v Evropě. Například Italky mohou být po narození dítěte doma jen deset měsíců, Nizozemky tři měsíce, ve Švýcarsku a Španělsku zhruba 16. Ojedinělý systém má Francie. Matky se zde od dvou měsíců věku dítěte vracejí do práce a dávají ho do různých druhů jeslí nebo do péče státem garantované chůvy. Hlídání navíc dotuje stát a výše se odvíjí od celkového příjmu domácnosti a počtu dětí. Tři čtvrtiny francouzských matek jdou po mateřské raději do práce, protože zůstat na rodičovské se jim nevyplatí.

V Česku byly dlouhé rodičovské zavedeny až v 90. letech, kdy rostla nezaměstnanost. "V té době zůstat na rodičovské až do čtyř let dítěte byl způsob, jak vyřešit nedostatek míst na trhu práce," připomíná Kodyšová z Aperia. Každá rodina by podle ní měla mít možnost vybrat si, jestli chce trávit čas s dítětem, realizovat se v práci a péči sdílet s partnerem nebo některou z institucí.

Ekonomové dlouhodobě upozorňují na to, že dlouhé rodičovské dovolené českých žen významně přerušují jejich profesní vývoj a snižují produktivitu při návratu na pracovní trh. Právě matky po ukončení rodičovské mají častěji než jiní lidé problémy s hledáním zaměstnání.

Podle Kláry Kalíškové z think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je dřívější návrat matek do zaměstnání výhodnější i pro veřejné finance. "Předškolní péče je pro státní rozpočet výhodná, výnosy převyšují náklady. Každé tři roky staré dítě, které by bylo umístěno do mateřské školy, přinese do státního rozpočtu asi deset tisíc korun," říká Kalíšková.

Radši s dětskými skupinami

K odpůrcům se přidal současný ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). Aby se školky plošnému nařízení přizpůsobily, musel by do nich stát podle ministra nalít až 11 miliard korun. Na druhou stranu ale Plaga uznává, že by se péče o dvouleté měla řešit. Smysl vidí v dětských skupinách, které částečně nahradily státní jesle.

Skupiny fungují od roku 2014, zatím jich je 600 a chodí do nich devět tisíc dětí. Nejsou zřizovány státem, ale nejčastěji malými neziskovými organizacemi. Mohou čerpat dotace z evropských fondů. Jenže až tyto peníze zhruba za tři roky skončí, mohou mít dětské skupiny existenční problémy. Buď se stanou pro řadu rodičů finančně nedostupné, nebo zaniknou. V těchto týdnech proto ministerstva práce a školství hledají cesty, jak je financovat z národních zdrojů. Dětské skupiny by situaci dvouletých podle Kodyšové z Aperia mohly vylepšit, pro obce je i levnější je založit. Neklade se na ně tak velký důraz na vzdělávání jako na mateřské školy. Kodyšová se ale obává, že pokud obce nebudou muset dvouletým dětem garantovat místo − ať ve školce, nebo v dětské skupině −, tak spousta z nich se rozhodne pro jednoduché řešení: nic neřešit.

Související Infografika DĚTI DO TŘÍ LET V ZAŘÍZENÍCH PÉČE O DĚTI