Truchlit za mrtvé je jedna věc. Používat tyto mrtvé v politickém boji je věc druhá. Nejsilnějšího muže současného Polska Jaroslawa Kaczyńského nemůže nikdo podezírat z toho, že by ho opravdu hluboce netrápila smrt jeho bratra Lecha, tehdejšího prezidenta, při letecké katastrofě před osmi lety. Stejně tak je ale zřejmé, že Kaczyński tuto katastrofu zneužil k politickým účelům. Tento týden se však přece jen něco změnilo.

Každý měsíc na výročí Lechovy smrti vedl Kaczyński smuteční pochod k prezidentskému paláci. Zakončoval ho projevem, obvykle namířeným proti údajným nepřátelům Polska. V úterý se tento pochod uskutečnil naposled.

Podle Jaroslawa Kaczyńského, který sice není premiérem, ale Polsko fakticky řídí, už byli mrtví připomenuti dostatečně. Faktem ale taky je, že Kaczyńského strana Právo a spravedlnost je v Polsku u moci už od roku 2015 a stále nepředložila žádné důkazy pro to, co do omrzení opakovala, když byla v opozici − že letecká katastrofa u ruského Smolensku nebyla nehodou, ale komplotem. Nebo rovnou politickou vraždou.

96 lidí zemřelo v dubnu 2010 při havárii polského vojenského letadla

u ruského Smolensku.

Podle nedávného průzkumu něčemu takovému věří jen zhruba čtvrtina Poláků. Kaczyński je velmi schopným politikem. A proto ví, že když nějaká argumentační zbraň ztratí na razanci, nemá smysl z ní dál střílet. To, že během osmi let, kdy do omrzení živil různé spekulace ohledně smrti svého bratra, se výrazně přičinil o hluboké rozdělení polské společnosti, ho nejspíš netrápí. I když by mělo.