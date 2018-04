Čínský prezident Si Ťin-pching občas mluví jako kniha. Prokázal to i v úterním projevu na podnikatelské konferenci ve městě Bo'ao. Opět vystoupil jako zastánce volného obchodu a pravidel, kterými se mezinárodní obchod řídí. Jaký rozdíl oproti prezidentovi Donaldu Trumpovi, který z těchto pravidel dělá trhací kalendář.

Jenže prezident Si Ťin-pching, aspoň pokud jde o pravidla, zatím spíš jen mluví. Slíbil, že Čína sníží cla, která uvaluje na dovoz aut, nebo zvýší limit pro podíl zahraničních investorů v čínském automobilovém průmyslu. Prý k tomu dojde, "co nejdříve to bude možné". Jenže Peking něco takového slibuje už dlouho a zatím zůstalo jen u slov.

Bude to tentokrát jiné? Na obzoru je americko-čínská obchodní válka poté, co Trump pohrozil uvalením cel na řadu čínských výrobků. Si nepřišel s ničím konkrétním, co by pravděpodobnost vypuknutí tohoto konfliktu snížilo.

150 mld. dolarů Na čínské zboží zhruba této hodnoty hrozí uvalením cel americký prezident Trump. Čína mu vzkázala, že odpoví stejně.

Je faktem, že Čína v řadě oblastí nejedná fér. To, jak na to reaguje Trump, ale těžko může být tím správným receptem. Současný americký prezident kritizuje své předchůdce, že na Čínu jen slovně tlačili, zatímco on jedná. Jenže trpělivý americký tlak Čínu v posledních letech přece jen přiměl k řadě ústupků. Její obchodní přebytky jsou výrazně nižší, její měna citelně posílila. A tak dále. I když to není dost.

Smutné je, že americký prezident, "lídr svobodného světa", hrozí roztrháním těch pravidel, o která se tento svobodný svět opírá. Ale to je smutná realita dnešního Bílého domu.