Němcům vyčítají mnozí kritici ve střední a východní Evropě jejich podporu chystanému plynovodu Nord Stream 2. Má vést Baltským mořem z Ruska do Německa a Moskva by díky němu výrazně snížila množství plynu, které evropským zákazníkům posílá přes Ukrajinu.

Ta by tak přišla o miliardy dolarů na tranzitních poplatcích. A s tím, jak by klesl její význam jakožto tranzitní země, by se nejspíš taky snížil zájem zemí Evropské unie na tom, co se s Ukrajinou stane. Pro Rusko ideální konstelace.

V Berlíně se ale možná začínají věci měnit. Kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že Nord Stream 2 může fungovat jen tehdy, pokud Ukrajina nadále zůstane významnou zemí z hlediska tranzitu zemního plynu. Merkelová nikdy nepatřila k nadšeným zastáncům tohoto projektu. Ale takto jasně se o něm dosud nikdy nevyjádřila. Co se změnilo?

3 mld. dolarů tedy 61 miliard korun získává Ukrajina ročně od Ruska na tranzitních poplatcích za plyn.

Merkelové možná uvolnila ruce situace v německé sociální demokracii (SPD), s níž kancléřka vládne ve velké koalici. Z klíčových pozic mizí tradiční zastánci Ruska v SPD − bývalý předseda strany a ministr zahraničí Sigmar Gabriel už je jen řadovým poslancem, jeho předchůdce v úřadu Frank-Walter Steinmeier se stal prezidentem, a nemá tedy vliv na každodenní rozhodování.

Nový šéf německé diplomacie Heiko Maas rozhodně není Putinversteher − tímto termínem v Německu označují ty, kteří za všech okolností omlouvají nebo obhajují ruského prezidenta Vladimira Putina.