Lidi nic nepotěší tak, jako když někdo sáhne na peníze politikům. Zvlášť když mají k dispozici výhody, které jsou skutečně až skandální. Dobře to vědí populisté a útoky na různé výsady a prebendy poslanců nebo ministrů jsou jednou z jejich hlavních zbraní. Je chybou klasických demokratických stran, že k podobným útokům vůbec zavdaly příčinu a nedokázaly s tímto problémem něco udělat samy.

Podívejme se do Itálie − Hnutí pěti hvězd, které vyhrálo nedávné volby a teď chce sestavit vládu, má v plánu výrazně omezit důchody bývalých členů parlamentu. Ty jsou někdy skutečně do nebe volající. Luca Boneschi byl poslancem jen jediný den, v roce 1982. Přesto ale až do své smrti v roce 2016 pobíral měsíční důchod ve výši tří tisíc eur, což je 76 tisíc korun. Tučný důchod od italského státu bere i bývalá pornohvězda Cicciolina, která kdysi taky seděla v poslanecké lavici.

Od roku 2012 už nesmyslně vysoké výsluhy nejsou možné, v rámci úsporných opatření je zrušil tehdejší premiér Mario Monti. Zákonodárci, kteří v parlamentu skončili před tímto datem, ale na štědré důchody stále mají nárok.

207 mil. eur tedy přes pět miliard korun ročně by Itálie ušetřila, kdyby snížila důchody bývalým zákonodárcům.

Hnutí pěti hvězd teď chce prosadit, aby i tito bývalí zákonodárci pobírali důchody podle stejného výpočtu jako běžní Italové − tedy v závislosti na tom, kolik do důchodového systému odvedli. Je to určitě správný nápad. Ale, aby to nevypadalo, že členové hnutí jsou ti jediní správní, kteří chtějí šetřit − když Italové v roce 2016 hlasovali o snížení přebujelého počtu senátorů na polovinu, hnutí se postavilo proti návrhu.