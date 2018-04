Zatímco americký prezident Donald Trump hrozí obchodními válkami, země Evropské unie dál věří ve volný obchod. Nejnověji se pokouší obnovit zastavená jednání o uzavření obchodní dohody s Indií. A pomoci jim přitom může i fakt, že z EU se chystá odejít Velká Británie. Indie patří mezi největší ekonomiky na světě, její hrubý domácí produkt rychle roste, a je proto pro firmy z celého světa velmi atraktivní nevěstou.

Jednání mezi EU a Indií zkrachovala před pěti lety. Díky brexitu může být domluva jednodušší. Londýn například trval na tom, aby Indie snížila svá vysoká cla na dovoz skotské whisky. A odmítal indické požadavky na snadnější vydávání víz pro Indy, kteří chtějí navštívit Evropu. Většina občanů této země mířila v rámci EU právě do Británie. Brexit tedy může rozhovory mezi EU a Indií usnadnit, sporných bodů zůstává ale i tak celá řada. Jde například o cla na dovoz aut do Indie nebo o ochranu zemědělství či duševního vlastnictví. Vyjednávači se poprvé sešli ve čtvrtek v Bruselu, bude to ale ještě "na dlouhé lokte". Něco se však zdá být jasné už teď − Indové dávají přednost EU před Británií. Mnoho zastánců brexitu přitom tvrdí, že poté co jejich země odejde z EU, bude schopná sjednat velmi výhodné obchodní smlouvy s řadou států světa. A Indie měla v této strategii zaujímat jedno z hlavních míst. Indové ale britské naděje výrazně zchladili. Jejich vysoký komisař v Londýně, tedy fakticky velvyslanec, se pro server Politico nechal slyšet, že pro jeho zemi je přednější dohoda s EU než s Británií.