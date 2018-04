Trump je nejbizarnějším americkým prezidentem, kam až paměť sahá. Ale fakt, že nám nemusí být po chuti, by nám neměl zatemnit mozek. Je smutné, že se to přihodilo tak mimořádně nadanému a inteligentnímu autorovi, jakým je historik Timothy Snyder. Tento týden vydal novou knihu nazvanou Cesta k nesvobodě. V mnohém je zajímavá a originální, ale když Snyder píše o Trumpovi, ztrácí hlavu. Vidí Rusa skutečně za každým rohem.

Snyder tvrdí, že Trumpa vytvořila ruská propaganda, v podstatě ho označuje za agenta Moskvy. To zní jako konspirační teorie. Autor mimořádně ceněných historických prací Krvavé země a Černá zem do nich zabředl až po uši. Není schopen projevit ani špetku porozumění pro to, že části Američanů se prostě objektivně nevede dobře. Podobný fenomén ostatně známe i z Francie, Británie či v menší míře z Česka. Trump je symptom, nikoli příčina.

Větší nadhled prokazuje bývalá americká ministryně zahraničí českého původu Madeleine Albrightová. I ona svou novou knihu Fašismus: Varování vydala tento týden. Trumpa nešetří − poukazuje na to, jak neustále lže, podrývá víru občanů ve fungování vlády i americké aliance ve světě. Albrightová jako bývalá členka administrativy ví, že prezident má obrovskou zodpovědnost a nemůže jen plácat nesmysly na svém Twitteru. Na rozdíl od Snydera ale Albrightová nepodléhá spikleneckým teoriím. Ostatně, český čtenář to bude moci už brzy posoudit sám. Překlady obou knih se chystají.