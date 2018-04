Soňa Fialková měla jako malá vcelku běžné přání − psa. Jenomže pořádkumilovná maminka a panelákový byt v Posázaví tomu dlouho nepřály. "Ale já jsem rodiče nikdy moc neposlouchala," usmívá se drobná podnikatelka. Možná trochu díky své tvrdohlavosti, jednomu o pár let později splněnému dětskému snu a zálibě v IT dnes vede největší český e-shop s krmivy a potřebami pro zvířata SpokojenyPes.cz. Slušně rostoucí firma s obratem přes čtvrt miliardy korun navíc není pouhým běžným on-line prodejcem granulí. Společnost má například vlastní blog, vydává magazín nebo zboží posílá v krabicích, ze kterých si zákazníci mohou postavit psí boudu.

"U pejskařů funguje šeptanda, potkávají se, doporučují si, což není typické pro každý byznys," říká Soňa Fialková ve své kanceláři na pražském Pankráci, odkud podnik řídí a kde je také o pár pater níž jeden ze dvou kamenných obchodů SpokojenyPes.cz. Sklad zboží stojí v Říčanech u Prahy. "Stále se nabalují noví zákazníci. Ale za růstem nestojí ani tak to, že bychom výrazně investovali do reklamy, nýbrž kvalita služeb," tvrdí a jako příklad uvádí rozvážkovou službu, kterou spustila loni. Jmenuje se příznačně Rychlý pes a v okolí metropole slibuje dovoz ještě v den objednávky. Jen investice do této logistické služby spolykala už přes milion korun a další peníze plánuje firma dál do rozvozu vložit.

"Hnát další růst víc by už nemuselo dopadnout dobře, hospodářskými výsledky moc nežiji," pokrčí Soňa Fialková rameny a dodává, že ve firmě je už dlouho a cítí velkou zodpovědnost. "Díky bohu…" třikrát zaklepe na stůl. "Nejsem ve fázi, se kterou se občas setkávám u jiných podnikatelů, že se jim nechce do práce, protože je to pro ně už psychicky náročné." Občas prý za ní chodí investoři s nabídkou, ať jim firmu prodá. Měla by víc volného času. "Já si ale říkám, co budu dělat? Mě to baví, občas je to na hlavu, ale to by bylo stejně všude," podotýká sedmatřicetiletá šéfka.

Soňa Fialková (37) vyrostla v Ledči nad Sázavou, kam také chodila na gymnázium. Díky zálibě v programování následně vystudovala informační technologie na pražské VŠE. Už během školy pracovala jako projektová manažerka v jedné firmě. To ji však nebavilo, a proto v roce 2005 založila firmu SpokojenyPes.cz. E-shop s krmivy a potřebami pro zvířata dnes patří mezi největší na trhu. Soňa Fialková je vdaná a má dvě děti. Ráda běhá, cvičí jógu a čte knihy. Žije za Prahou, má dva psy a dvě kočky.

Táta podnikání těžce nesl

Soňa Fialková vyrostla v Ledči na Sázavou, kam také chodila na gymnázium. A spíš než k humanitním oborům ji to táhlo k jedničkám a nulám. "Na informatice kluci hráli hry a mě bavilo zkoumat programování," vypráví. Její další směřování proto vedlo do Prahy na studia informatiky. Už na vysoké například s kamarádem založili firmu na tvorbu webových stránek, které ale podle slov Fialkové vůbec nefungovaly. Zároveň také pracovala jako produktová manažerka. V té době už měla psa, ale nezbýval jí na něj čas a zároveň nerada tahala pytle s granulemi ze zverimexů. A také byla zvědavá, jestli dokáže kód proměnit v živý obchod. "Chtěla jsem vytvořit nějaký projekt a zrovna tohle se podařilo," vzpomíná na dobu, kdy před třinácti lety vymyslela e-shop SpokojenyPes.cz. Možná trochu paradoxně naprogramovala něco, co změnilo původní plán − zůstat v IT. "Postupně ze mě ajťačka vyprchala, protože jsem musela ve firmě řešit plno věcí." Ze začátku podnikání Soně Fialkové pomáhala maminka, jež tehdy přišla o práci. Ostatně právě pro ni dcera původně firmu vymyslela. "Dnes už jsou oba rodiče v důchodu a ve firmě nepůsobí," konstatuje.

Šéfka Spokojeného psa má ještě ve velmi živé paměti první dny podnikání. Vyrobila si tabulku, kde měla vypsané dodavatele, které našla na internetu nebo po časopisech, a obvolávala je s nabídkou o spolupráci. Většina ji odmítla nebo ani neodpověděla. "Naštěstí se někdo našel," pronese s úsměvem. Momentálně se výrobci krmiv se svými nabídkami předhánějí.

Přestože Soňa Fialková zakládala on-line obchod s vidinou snadného nákupu krmení, těžké práci se zpočátku nevyhnula. A zřejmě hůř než ona sama to tehdy nesli rodiče. "Zpočátku si zanadávali, ale pak mi začali pomáhat, táta ale těžce nesl, že vysokoškolačka tahá pytle s granulemi," směje se. Záhy firma začínala nabírat zaměstnance a dnes jich ve společnosti pracuje okolo padesátky.

Asi dva roky po založení podniku začal Fialkové pomáhat manžel a před třemi roky se podnik rozrostl o dalšího společníka, který si odkoupil třetinový podíl. "Myslím, že takhle nás je na vedení maximum, vše se dá ještě zvládat na mírové bázi, je to takové manželství, kdy se musíme respektovat a domluvit," připodobňuje. Hlavou firmy je ona, manžel má na starost logistiku a třetí spolumajitel Jan Svoboda řídí některé pokročilé funkce e-shopu. "Asi jsem atypický šéf firmy, ale já nikoho neřídím, nechávám zaměstnance být, máme tady hodně volnou atmosféru," říká Soňa Fialková a jako příklad dává, že si lidé běžně do práce vodí psy.

Úspěch, ale do granulí bych se dnes nehrnula

Ředitelka Spokojeného psa připouští, že začala podnikat ve správnou chvíli. S nápadem přišla v době, kdy byly po celém Česku roztříštěné tisíce malých obchodů. "Pet byznys tehdy vypadal, jako když k němu nedoputoval pokrok," vybavuje si a přiznává, že zpočátku se díky vyšším maržím dalo na krmivu vydělat více než dnes − na pytel granulí třeba i pětina navíc. Konkurence na sebe ale nenechala dlouho čekat. "Nešli jsme cestou snižování cen, konkurenci jsme podcenili, říkali jsme si, že nikdo neskočí na to, že prodávají granule s dvacetikorunou zisku, že to nebude fungovat, ale ono to fungovalo a rychle nás dohnali," připouští. Podnik se přesto udržel a dnes patří mezi špičku.

Na stránkách e-shopu dnes lidé najdou širokou nabídku psích nebo kočičích granulí, vybírat mohou podle velikosti, váhy nebo alergií. Až se skoro chce říct, že firma nabízí žrádlo pro psy s podrobnějším zaměřením na různé diety než obchody s potravinami pro lidi.

Firma si dnes ukusuje dvanáct procent z celého on-line trhu v prodeji krmiv. Mezi největší konkurenty patří e-shop ProfiZoo.cz, Mall.cz nebo Happypet.cz a granule prodává i Kosik.cz.

Velikost trhu se v Česku pohybuje zhruba okolo pěti miliard korun. Příliš prostoru pro vznik dalších prodejců tak podle majitelky Spokojeného psa není. Ona sama by znovu ve stejném oboru podnikat nezačala. "Prodávala bych něco víc holčičího, asi kosmetiku nebo zdravou výživu, tam ještě potenciál je, ale do granulí bych se nehrnula," zasní se.

Společnost Spokojený pes strmě rostla už od svého založení. A přestože se Soňa Fialková snaží byznys kočírovat, ještě během letoška chce podnik víc rozšířit. Další prodejna a silnější logistika by tak například mohla vzniknout v Brně nebo jinde na Moravě. "Prodáváme kvalitnější krmivo, které je dražší, a tím, jak roste v Česku kupní síla, tak můžeme jít dál," uvádí. Je však opatrná − v začátcích podnikání otevřela prodejnu v Havlíčkově Brodě, pro místní ale byla drahá a neuživila se. Síť kamenných obchodů ale budovat nehodlá. "Byla práce udělat i stávající prodejny tak, abych se za ně nemusela stydět, neuměla bych žít s tím, že třeba máme okolo stovky obchodů a něco nefunguje," objasňuje.

Rozvážná je i v případě exportu, zatím uvažuje pouze o vstupu na Slovensko. "Často poslouchám, jak jsme zaostalá firma, že jsme neexpandovali, ale mně připadá, že pokud jste úspěšný e-shop v Česku, tak to vůbec nemá vliv na to, že budete i v zahraničí," myslí si. Firma zatím zkouší překládat obchod do slovenštiny a na vstup se pomalu připravuje. "Kdybychom chtěli zásadně navyšovat obrat a přemýšlet o prodeji, tak by export byl asi cesta, ale to v tuhle chvíli není v plánu," doplňuje. Pokud by se firmě v následujících letech podařilo ukousnout miliardu, bylo by to podle ní hezké, ale takové ambice ona nemá.

Nechci, aby moje děti pracovaly v kanceláři

Na otázku, co je tedy jejím snem, po krátkém zamyšlení odpoví: "Je to spíš osobní − chci mít hezký život, spokojené děti a vedle podnikání i čas na sebe," svěřuje se žena, o níž se ví, že se každý den snaží odcházet z práce nejpozději ve tři hodiny odpoledne − věnuje se prvňáčkovi a dceři ve čtvrté třídě.

Děti jsou sice ještě malé, ale Fialková má už dnes jasno: nechce, aby se zapojily do firmy. "U starší dcery, která je tvořivá, přemýšlíme nad tím, jestli ji dát na gymnázium, nebo ne. Docházím k názoru, že chci nechat dítě dýchat, a nelíbilo by se mi, aby skončilo v kanceláři," tvrdí rozhodně. Případný zájem potomků o rodinné podnikání prý nechá na nich.

Soňa Fialková studovala IT, ale vrhla se do e-shopu s krmivy a potřebami pro zvířata. Foto: Libor Fojtík

Související