Americká ekonomika roste, nezaměstnanost je nízká. Podle ekonomických pouček je to chvíle, kdy by stát měl snižovat rozpočtový deficit, ideálně jít do přebytku. Přinejmenším pro pravicové politiky v USA, tedy pro republikány, to bývalo pravidlo.

Pro současný Kongres, kde mají většinu právě republikáni, a pro administrativu Donalda Trumpa to ale neplatí. Kombinace Trumpovy daňové reformy, s celkovým objemem škrtů ve výši 1,5 bilionu dolarů, a dodatečných rozpočtových výdajů, které minulý měsíc ve výši 1,3 bilionu dolarů schválil Kongres, v příštích letech prudce prohloubí rozpočtový deficit USA a povede k nárůstu amerického státního dluhu.

Podle pondělní analýzy nezávislé Rozpočtové kanceláře Kongresu (CBO) se deficit, který ve fiskálním roce 2017 činil 665 miliard dolarů, letos zvýší na 804 miliard a v roce 2020 přesáhne bilion dolarů. Podle CBO se předpoklad prezidenta Trumpa, že daňová reforma "sama sebe zaplatí", nenaplní.

105 procent HDP Takový by měl být za 10 let americký státní dluh.

Ekonomický růst podle CBO nebude tak velký, aby vyrovnal výpadek příjmů do státní pokladny v souvislosti s daňovými škrty. Pokud budou Kongres a Bílý dům utrácet tak, jak ukazují současná čísla, celkový státní dluh USA bude podle CBO do roku 2028 vyšší, než bude výkon americké ekonomiky. Podle CBO by dluh činil 105 procent amerického HDP.

Pouze jednou v historii, těsně po druhé světové válce, byly USA takto zadluženy. "Mohlo by to mít velmi negativní dopady. Pravděpodobnost fiskální krize USA by se zvýšila," varuje Keith Hallová, ředitelka CBO.