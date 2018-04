Absolvoval jsem matfyz, matematiku umím a miluji. Hodně mi dala, hodně mě naučila. Přál bych si, a v tom se jistě shodneme, aby maturanti uměli z matematiky co nejvíc, aby byli dobře připraveni do života i na další studium. A právě proto jsem proti povinné maturitě z matematiky. Úrovni matematického vzdělávání maturantů totiž mnohem víc uškodí, než prospěje. Napáchá spousty škod ve školách, ale hlavně mimo resort školství.

Argumentů proti státní maturitě je spousta. Například: To, z čeho se maturuje, využije ve studiu na vysoké škole jen asi pětina maturantů. A v životě mimo školu? Zkuste se poptat lékařů, právníků, bankéřů, ministrů či poslanců třeba, jaké může být parametrické vyjádření přímky p : x - 2y - 7 = 0 nebo jak vypadá graf funkce y = tg (π/4). Nebo kosmetiček, kominíků či policistů. Ti všichni totiž také musí mít maturitu.

Kvalita výuky, respektive kvalita učitelů je velmi rozmanitá, někteří žáci měli na učitele štěstí, jiní ne. Ti bohatší si zaplatí doučování. A co ti ostatní?

Jeden kolega, který doučuje žáky matematiku, napsal: "Když žák přijde až v únoru maturitního roku, počítáme typové příklady, aniž by tomu žák rozuměl. Prostě dril. Tato metoda je krátkodobě velmi účinná." Už dnes tak mnozí učí, ale až bude matematika povinná, stane se to nutně standardem. To jen těžko přispěje k rozvoji logického myšlení, jak si to zastánci od povinné maturity slibují. Učit řešení typových úloh příklady je o to bizarnější, že většinu z nich už dnes vyřeší aplikace Photomath, kterou si lze zdarma stáhnout do mobilu.

V zájmu žáků o matematiku jsme už dlouho na jednom z posledních míst ve světě. To se stěží zlepší, když matematiky přidáme, učiníme ji povinnou a začneme drilovat typové příklady.

A tak dále a tak dále… Každý z argumentů by zasloužil samostatný rozbor.

Kardinální otázka ale zní, co se stane s těmi, kteří maturitu z matematiky nesloží, a jak se změní motivace ke studiu u těch, kteří nemají pro matematiku předpoklady? Jasná otázka. Ale zastánce povinné matematiky nezajímá. Jeden z nich před osmi lety napsal (mimochodem od té doby změnil názor): "Součástí maturity by měla být povinná zkouška z matematiky. Tečka." Nechuť k matematice je "spolčení hloupých, líných nebo prostě pohodlných". "Měli se více snažit, měli by po problému," říkají další. Pro mnohé žáky je to ovšem více než obtížné, ať už proto, že skutečně nemají vrozené předpoklady, nebo proto, že neměli štěstí na učitele. Ale pomiňme příčinu.

V důvodové zprávě k zákonu, který povinnou matematiku zavádí, se píše, že neúspěšných maturantů bude kolem 20 %. To je hodně optimistické, když dnes jich propadne 24 %, a to z matematiky maturují jen ti, kteří si matematiku sami vybrali. Reálně, kdyby půlka neúspěšných nakonec odmaturovala v září, pořád to bude přes deset tisíc mladých lidí, které maturita z matematiky v devatenácti letech pošle… Kam je vlastně pošle? Na úřad práce? Do výroby? Na ulici? Ke drogám? A jsou to opravdu ti "hloupí, líní nebo prostě pohodlní"? A i kdyby ano, oni tady s námi budou žít. Jak se uplatní, jak se budou dál vzdělávat a rozvíjet? Jaký vztah budou mít k našemu státu? Koho budou volit?

A má to nepochybně i významné hospodářské dopady. Lidé s nižším nebo neukončeným vzděláním vydělávají méně, častěji ztrácejí práci, častěji se dostávají do sociálních potíží, méně přispívají rozvoji společnosti. A mimo jiné − také platí nižší daně a častěji a víc čerpají sociální dávky. Má to být proto, že nevědí, kolik je jedna třetina z 33k + 2?

Rozumné země, a to jsou vlastně skoro všechny, vítají a podporují, když se lidé chtějí vzdělávat. A když mají problémy, snaží se jim pomoci, aby je překonali. Země jako ta naše, která krom lidí moc jiných zdrojů nemá, by to měla dělat dvojnásob. Česká cesta je ale, jak se zdá, opačná − přísná selekce, žáky od studia odradit, a když už vystudují, tak na konci oddělit zrno od plev − hlavně aby tu maturitu někdo nedostal zadarmo (když já se musel tak nadřít!).

Zabývám se tím už dlouho, vidím řadu komplikací, rizik a nebezpečí. Před 12 lety jsem psal o rizicích státní maturity, až na drobnosti se naplnila, v roce 2010 přímo o povinné maturitě z matematiky. Oba texty jsou stále na mém blogu. Jejich rozsah je dvacetinásobkem tohoto článečku. Problém s povinnou státní maturitu z matematiky je mnohem komplexnější, než si mnozí připouštějí. Jeho složitost a širší souvislosti bohužel její zastánci ignorují. Vidí hlavně svoji matematiku a šikovné děti se skvělými učiteli. A škody jinde, ty ať řeší někdo jiný.

