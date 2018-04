Položme si nejprve otázku, jaký je účel a cíl maturity: "Zkouška dospělosti"? Motivace ke snaze zvládnout předepsané učivo? Doklad o dosažené úrovni vzdělání, znalostí či dovedností? Kvalifikační předpoklad pro výkon povolání? Srovnávací test kvality škol? Vstupenka na vysokou školu nahrazující přijímací zkoušku…? Co z toho si od maturity vlastně slibujeme a čím by naopak být neměla?

Výuka matematiky jako výchova ke kritickému myšlení, logickému uvažování a schopnosti kvantitativně pojímat a zpracovávat věci okolo nás nesporně patří k základnímu vzdělávání. Na určité úrovni by se s matematikou měl seznámit každý člověk, který chce vykonávat kvalifikovanou práci, který chce být aktivním členem rozvinuté společnosti. Rezignovat na to znamená vracet se do "středověku". Názory, že nemusíme umět počítat, protože přece máme kalkulačky, jsou poněkud hloupé.

Kloním se k tomu, že na středních školách má být povinná maturita. Povinná zkouška z matematiky by měla být součástí maturity na gymnáziích a odborných školách typu někdejších průmyslovek, na školách ekonomického zaměření apod. − ve všech oborech, kde dobrá znalost matematiky na jisté úrovni je předpokladem úspěšného výkonu povolání nebo dalšího studia.

Kupodivu se nezpochybňuje povinná maturita z češtiny, ač velká část populace neovládá plně pravopis a většina rodičů by dnes maturitu z češtiny skládala se značnými obtížemi.

Maturita by také měla zůstat nutnou podmínkou pro studium na vysoké škole (k řízení auta je také předepsán řidičský průkaz, pouhé umění řídit nestačí), nemůže však sloužit jako vstupenka. Jiné nároky na matematiku jsou na matematicko-fyzikální fakultě, jiné na lékařských fakultách. V obou případech bych po uchazečích požadoval maturitu z matematiky s možností nahradit ji prokázáním potřebných znalostí při přijímací zkoušce.

Nelze podceňovat motivační roli maturity jako závěrečné zkoušky. Většinou děláme jen to, co musíme nebo co chceme. Strach z neúspěchu je hnacím motorem. Zažíváme to po celý život − v zaměstnání, při zkouškách na vysoké škole nebo třeba v autoškole. Řada z těchto situací si v náročnosti s maturitní zkouškou nezadá. Z tohoto pohledu by maturita mohla a měla být i tou důležitou "zkouškou dospělosti".

Maturita by rozhodně neměla sloužit k dnes tolik oblíbenému srovnávání "kvality" škol a sestavování žebříčků. Ovlivňuje se tím přístup učitelů a ředitelů škol k výuce i chování rodičů a studentů při výběru školy, deformuje to školský systém i samotné výsledky takových srovnání.

Není nutné, aby veškeré střední vzdělávání končilo maturitou, a už vůbec ne maturitou z matematiky. Příklad jednoho kolegy, který se nejprve vyučil, pak si individuálně dodělal maturitu, vystudoval matematicko-fyzikální fakultu a stal se uznávaným profesorem na univerzitě ve Spojených státech, je poučný.

Z matematiky se u nás stal strašák. Nemůže za to matematika samotná, ale především klesající úroveň vzdělávání učitelů spolu s úpadkem jejich společenského postavení, sílící snahy o administrativní sešněrování školství, rezignace na osobní odpovědnost jednotlivců a teze, že vzdělání je vlastně zboží. Ostatně, strašáky už máme dva − k matematice se přidává i čeština jako maturitní předmět.

Shrnuto: povinná maturita z matematiky ano, ale jen pro některé typy škol a v různých úrovních. Náročnost a kvalitu maturitní zkoušky je třeba regulovat odbornou kontrolou a metodickou podporou, nikoliv zaváděním "demokraticky" jednotné zkoušky napříč obory a typy škol, což nutně vede ke snižování laťky a nahrazování obsahu a smyslu formou.

Problém nekončící diskuse o povinné maturitě z matematiky spočívá v tom, že na to jdeme od konce. Nejprve vášnivě diskutujeme o tom, zda povinná maturita ano, či ne, pak se bavíme o jejím provedení, abychom zjistili, že to, co jsme vymysleli u zeleného stolu, nevyhovuje tomu či onomu z cílů uvedených na začátku tohoto textu. Nebereme na vědomí, že rychlé řešení neexistuje. Nejde totiž primárně o maturitu, ale o systém vzdělávání jako celek. Proč stále vymýšlíme kolo a nepoučíme se z dobrých příkladů v zahraničí?

