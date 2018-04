HN: Co vám v poslední době udělalo radost?

Asi že čekáme druhé dítě. Mělo by se narodit za dva měsíce. Všechno ostatní, co mi taky dělá radost, bych zařadil až za to.

HN: Je problém si udělat radost, když člověk patří mezi řekněme dvacet nejbohatších lidí v zemi?

Na to se těžko odpovídá. Každý relativně bohatý člověk říká, že peníze nejsou důležité. Samozřejmě že jsou. Ale já osobně opravdu nemám pocit, že by mě nějak změnily. Vlastně to, že nějaké peníze vyděláte, vám umožní si uvědomit, že zas tak důležité opravdu nejsou. Byť i to asi zní jako klišé.

HN: Jaký největší luxus si dopřáváte?

Že teď mohu být hodně doma s rodinou. Máme dvouletého prcka a trávím s ním každý den hodně času. To beru jako perfektní benefit za to, že jsem dřív pracoval dvanáct i víc hodin denně.

Ondřej Tomek (43) ◼ Spoluzaložil vyhledávač Centrum.cz, v roce 2007 získal jeho prodejem více než miliardu korun. Další peníze vydělal investováním do akcií na zahraničních burzách. Věnuje se také investicím do start-upů, vlastní podíl mimo jiné ve firmách Kiwi.com, Lidskásíla.cz, Shoptet nebo Safetica.

◼ Nelíbí se mu politický vývoj v posledních letech, a navíc je přesvědčen, že se situace nadále zhoršuje. "Po panu prezidentu Havlovi přišel Klaus, viděli jsme, co to bylo za člověka, a to nebylo nic proti tomu, co máme na Hradě teď. Dnes jsou ty zárodky nesvobody evidentní. A já znám z byznysu, že jakmile lidé přestanou věřit tomu, co dělají, první odcházejí ti nejlepší. Protože ti dělají věci z přesvědčení a nebojí se, že si nenajdou jinou práci. Když to vezmu analogicky, bojím se, aby ti nejlepší v České republice nezačali pochybovat o tom, že tahle země je pro ně správné místo. Ještě stále žijeme ve svobodném světě, kde se ze dne na den můžete sebrat a odjet. Toho se bojím."

◼ Navzdory tomu ale věří, že to s Českou republikou dopadne dobře. "Chodím na demonstrace, stýkám se s jejich organizátory a vidím, že se tu formuje významná a důležitá politická síla v sílící občanské společnosti. Nicméně nejsem ještě vyloženě optimista, spíše 'věřič'. Doufám, že to ustojíme."

HN: Co vás naopak v poslední době rozčiluje?

To, co se kolem nás politicky odehrává. Začátek nesvobody. A řeším to asi víc než ostatní lidé.

HN: Nemáme se ve skutečnosti dobře? Nejsme jen zpovykaní, abych použil slova pražské primátorky?

Myslím, že ne. Pro mě je právě svoboda hrozně důležitá. My oba jsme prožili počátky internetu v Česku a víme, co všechno nám svobodné technologie přinesly. A víme, jak krásné věci dokáže svoboda přinášet a jak krásné věci dokáže nesvoboda odnášet.

HN: Dobře, ale v čem konkrétně ten začátek nesvobody vidíte?

Například jak se kolem nás vyrojilo ohromné množství lží, které jsou veřejně vyřčené, ale my se nad nimi už ani nepozastavujeme. Premiér v demisi říká, že je trestně stíhaný na politickou objednávku a že se toho nebojí, ale zároveň on i jeho rodina dělají všechno pro to, aby se vyšetřování co nejdéle vleklo. Já být v politice a mít pocit, že jsem nespravedlivě obviněný, udělám všechno, abych se očistil co nejrychleji. Premiér se chová přesně opačně.

HN: Nezmiňoval vás Andrej Babiš jako jednoho z podnikatelů, se kterými vstup do politiky konzultoval?

Ano, to je pravda. Mluvili jsme spolu, ale velmi rychle jsme se rozešli. Definitivní tečkou bylo, když někdy před pěti lety, ještě před předminulými volbami, při návštěvě Jihomoravského inovačního centra prohlásil, že nepotřebujeme start-upy, ale velké firmy. Napsal jsem mu, že kdybych podporoval někoho s takovým smýšlením, popřel bych sám sebe. A bylo mi jasné, že naše spolupráce možná není.

HN: Necítíte k němu ani něco jako miliardářskou solidaritu?

Já se tak nevnímám! Jeden z důvodů, proč většinu rozhovorů s médii odmítám, je to, že se pak točí kolem peněz. Spojování s penězi je mi nepříjemné. Obecně se necítím lepší než kdokoli jiný. Já nešel do podnikání kvůli penězům. I když jsem měl jako mladý kluk dobrého šéfa, vždycky jsem nakonec došel k tomu, že žádné šéfy mít nechci, že chci být svobodný. Že chci dělat šéfa sám sobě. S žádnými miliardáři se prakticky nestýkám. Mám kolem sebe úplně jiné lidi, kteří jsou mi názorově mnohem bližší.

HN: S tou miliardářskou solidaritou to byl žert. Ale možná byste mohl mít pochopení pro to, proč bohatý a úspěšný člověk jako Babiš do politiky jde.

Vycházím z toho, že lidé jsou různí. Jestli ale narážíte na to, jak někteří říkají, "on nešel do politiky zbohatnout, protože si už vydělal dost", tak to zpochybňuji. Podle mě neplatí, že když má někdo hodně, tak že nechce mít víc. Rozhodně to neplatí vždycky. A když to vztáhnu na Čapí hnízdo, nelze tvrdit, že kvůli "nějakým padesáti milionům" nebude miliardář porušovat zákon. Vidím to i na sobě: rád ušetřím třeba i padesátikorunu, když to pro mě něco znamená.

HN: Co podle vás Andreje Babiše do politiky žene?

Do hlavy mu nevidím. Každý člověk je jiný, takže i ty důvody mohou být zcela rozdílné. Od těch patologických, kdy člověk prahne po moci, až po ty běžnější, kdy chcete pro společnost něco udělat a změnit ji.

HN: Vás politika neláká?

Upřímně řečeno, před rokem bych na tuhle otázku odpověděl, že rozhodně ne. Cítím se jako apolitický člověk, což jsem tehdy řekl i Andreji Babišovi. Teď už si tak jistý nejsem. Hodně se to ve mně mele. A jedním z důvodů, proč bych se možná někdy mohl angažovat, je to, že nechci, aby můj syn vyrůstal v podobném prostředí jako kdysi já. A to, co se teď kolem nás děje, ta exploze lží, znásilňování ústavy, naprosto násilnický a hulvátský způsob vládnutí, je podle mě takový předvoj ještě větší nemoci. A nechci ani to, aby až přijde na základní školu, tam měli na stěně obrázek prezidenta, který bude jako ten dnešní. To mi dělá obrazně řečeno nepořádek v hlavě a neustále přemýšlím, kde všude a jak ještě pomoci, abychom se o demokracii a svobodu nemuseli bát.

HN: Vy jste v první přímé volbě prezidenta podporoval v prvním kole Vladimíra Franze, který pak v druhém kole podpořil Zemana.

To nebylo příjemné. Já se s ním přitom předtím několikrát setkal a zdál se mi být velmi svobodomyslný člověk. A pak se v klíčový moment otočil na nesprávnou stranu. Dodnes na mě tato špatná zkušenost doléhá. Chybami se člověk učí. Od té doby se ale situace ještě mnohem zhoršila. Po panu prezidentu Havlovi přišel Klaus, viděli jsme, co to bylo za člověka, a to nebylo nic proti tomu, co máme na Hradě teď. Dnes jsou ty zárodky nesvobody evidentní. A já znám z byznysu, že jakmile lidi přestanou věřit tomu, co dělají, první odcházejí ti nejlepší. Protože ti dělají věci z přesvědčení a nebojí se, že si nenajdou jinou práci. Když to vezmu analogicky, bojím se, aby ti nejlepší v České republice nezačali pochybovat o tom, že tahle země je pro ně správné místo. Ještě stále žijeme ve svobodném světě, kde se ze dne na den můžete sebrat a odjet. Toho se bojím. A signály už vidím kolem sebe.

HN: Čím to je?

Možná jsme trochu zhýčkaní tím, jak se nám snadno povedlo svobody dosáhnout a jak se nám těsně poté dobře dařilo. Díky Václavu Havlovi jsme patřili mezi šampiony, politicky i společensky. Málokdo pochyboval, že demokracie a lidská práva jsou už u nás samozřejmostí. Je to jako ve sportu. Když se vám povede pár zápasů, trošku zpychnete, začnete si věřit a polevíte. Jenže zrovna teď přicházejí těžší zápasy. Došlo k útlaku rozumného myšlení, kam má Česká republika patřit. Začalo to nástupem Klause, který u nás destruoval evropské myšlení, a vyústilo to v dnešní brutální dehonestaci ústavy a úcty k pravdě.

HN: Máte obavu, že ty těžší zápasy prohrajeme?

Spíš věřím, že akce vyvolá reakci a že se to nestane. Chodím na demonstrace, stýkám se s jejich organizátory a vidím, že se tu formuje významná a důležitá politická síla v sílící občanské společnosti. Nicméně nejsem ještě vyloženě optimista, spíše věřič. Doufám, že to ustojíme.

HN: Vy jste zhruba za deset let od roku 1999 dotáhl portál Centrum, který dnes vlastní vydavatel Hospodářských novin Economia, od úplného začátku až k úspěšnému prodeji. Pak jste trochu zmizel z očí, ale vydělal jste spoustu peněz. Jak se vám to povedlo?

To je docela známá historie. Po prodeji Centra jsem byl několik let na moři a peníze za prodej jsem původně uložil do banky. Když jsem ale zjistil, že skoro třetinu mých peněz prodělali, rozhodl jsem se to vzít do svých rukou. Potkal jsem v té době chlápka, který byl bývalým viceprezidentem v Goldman Sachs, a začal se s ním bavit o investování do akcií. Takže jsem se tím začal zabývat. Bylo to v době krize, kdy byly v podstatě všechny akcie firem podhodnocené a bylo jasné, že dřív nebo později půjdou nahoru. Což se stalo. Hodně mě to bavilo, v jednu chvíli jsem měl v akciích firem jako Apple, Citi, Visa a mnoha dalších prakticky veškerý majetek. Možná 95 procent, když odečtu nějaké nemovitosti. Zároveň mě to naučilo chápat balanc mezi prací a životem. Že život není jen práce. Obchodování byla velmi zajímavá etapa mého života, naučil jsem se spoustě nových zajímavých dovedností, ale dnes je už v podstatě minulostí.

HN: Stále ale máte v akciích většinu peněz? V jednom rozhovoru jste říkal, že zhruba 60 procent.

To bylo číslo, které jsem trochu střelil od boku. Ale nějak tak to bude. Po loňském velmi úspěšném roce to bude asi už více, ale spočítané to přesně nemám.

HN: Část peněz máte nainvestováno ve start-upech. To je něco, co vás dnes nejvíc baví?

Trávím tím nejvíce času. Investujeme z principu do malého množství projektů, abychom měli čas těm firmám pomáhat, pokud to začnou potřebovat. Dnes je jich jedenáct. Ale viděl jsem možná tisíce projektů.

HN: Na trhu se o vás říká, že máte až obdivuhodný čich. Že jste investoval velmi dobře. Máte deset procent v brněnském letenkovém gigantu Kiwi.com, který by mohl být prvním českým "unicornem", s dnes odhadovanou kapitalizací kolem 10 miliard. Tam máte šanci až na čtyřicetinásobné zhodnocení své investice.

Uvidíme. Z burzy vím, že co platí dneska, zítra platit nemusí. Dobrá investice to je, nicméně v našem interním hodnocení není Kiwi nejvýše.

HN: Jak se rozhodujete?

Klíčová je osoba zakladatele nebo zakladatelů, to vám asi řekne většina investorů. Neexistuje jeden model dobrého zakladatele. Jsou třeba zakladatelé, kteří jsou nejsilnější úplně na začátku a dokážou tu věc neuvěřitelně rozjet. Pak jim ale ta "chemie" přestane stačit, protože firma už je moc velká a začne fungovat jinak. No, a jsou i zakladatelé, u kterých je to obráceně. S rozjezdem jim někdo pomůže a oni se ukážou jako klidní, vytrvalí inovátoři, kteří firmu uřídí i v pokročilých fázích.

HN: Což ovšem neodpovídá na otázku, pro koho se nakonec rozhodnete.

Myslím, že neexistuje žádná popsatelná jednotící strategie, jak investovat do mladých nadějných firem. Investuji proto, že mě to baví. Dělá mi radost pomáhat při vzniku kvalitních firem, silných jak po stránce obchodního modelu, tak tím, jak se staví k rozhodování, práci s lidmi, přístupu ke společnosti. Takže si velmi pečlivě vybírám. Vidím stovky projektů ročně, ale za rok udělám jednu nebo dvě investice. Neznamená to ale, že je to čistě racionální proces. Hodně se řídím intuicí. Na kapitálových trzích jsem se naučil, že racionalita vždycky nefunguje. Kdybych dal pouze na doporučení analytiků, jsem dnes ve ztrátě.

HN: Pomohla vám vaše vlastní zkušenost, kdy jste vy byl zakladatel Centra a měl své investory?

Určitě, měl jsem dva investory, jednoho vynikajícího a druhého hodně špatného. Což byl vlastně ideální mix na získání zkušeností. Myslím si, že dobrý investor čeká, s čím zakladatel přijde. Netlačí ho. Nevodí ho za ruku, pokud ji zakladatel sám nepodá. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné. Musíte si je prožít. Mně táta vždycky říkal: "Když jezdíš na motorce, vezmi si dlouhé podvlékačky, nebo budeš mít špatná kolena." No a já mám dnes špatná kolena. Nicméně investor musí být připravený pomoci, když už zakladatelé tu pomoc potřebují. V tu chvíli se firmě začínám věnovat, a protože mám investic málo, mohu se jim věnovat naplno.

HN: Udělal jste investici, která by byla vyloženě špatná?

Ještě jsem nikdy žádnou svou investici do start-upů neodepsal. Ale mám v portfoliu firmy, které kdyby byly "zaparkované" v klasickém venture capital fondu, skoro jistě by nepřežily. Ty mají jiný přístup. Mají svoje pravidla, mají svoje akcionáře. Když se některé firmě nedaří, odříznou ji, nemají totiž čas se jí věnovat více než kontrolou reportingu. My jako investiční skupina vydržíme mnohem více. Pokud té firmě věříme, dáme jí šanci. Konkrétně to v mém portfoliu byla třeba Safetica, zabývající se bezpečností dat. Na začátku měla velké potíže. V době investice to byla ještě hodně vizionářská firma, byla na trhu příliš brzy. Plnila snad procento byznysplánu. Katastrofa. Nicméně jsem jí i jejímu zakladateli stále věřil. Jakub Mahdal je velký vizionář a skvělý člověk. Společně jsme firmu udrželi, investovali znovu a znovu. A dnes se začínají ukazovat výsledky. Safetica roste, má úspěchy na americkém trhu. Ale znovu říkám, že s klasickým rizikovým investorem by asi nepřežila. Já se na peníze dívám jinak, a jak jsem už zmínil, někdy se víc řídím intuicí a hlavně vírou v danou firmu. A párkrát v životě jsem stál před smrtí, takže mi určité mezní situace v byznyse už nepřijdou tak podstatné. Vždycky si totiž říkám: Panebože, jde přece jen o peníze.

HN: Stál jste před smrtí? Jak to myslíte?

Mám takové dva zážitky. Jednou to bylo na moři. Prostě jsem byl v nesprávný čas na nesprávném místě. Ani si nemyslím, že jsem udělal chybu. To jsou věci, které se někdy stanou. Semlelo mě to a byla z toho důležitá zkušenost.

HN: A ten druhý zážitek?

Spolupracoval jsem s někým, s kým jsem neměl. Byla to moje chyba… Víc o tom nechci veřejně mluvit. Dostal jsem se ale do situace, kdy jsem byl blízko smrti.

HN: Můžete to blíž vysvětlit?

Nerad bych. Spíš to zobecním. Jsou situace, které vypadají hodně tvrdé a těžké, ale nakonec se ukáže, že je to začátek něčeho dobrého nebo přímo skvělého. Chtěl bych, aby to tak bylo i teď v Česku. Že v uvozovkách řečeno čelíme smrti, ale ve skutečnosti to může být začátek něčeho nového, bohatého. Občanské společnosti, která ví, kam chce patřit, kdo je jejím spojencem, jaké má hodnoty a na co si dát pozor. Kde si lidé uvědomují, že tu společnost nedělají politici, ale lidé, kteří v ní žijí. Tím, čemu věří, jak se chovají, a samozřejmě i tím, jak volí.

HN: Vy jste byl vždycky optimista. Pamatuji se, jak jste v devadesátých letech objížděl republiku se show na podporu internetu. V době, kdy mimo Prahu málokdo tušil, že něco takového existuje. Ale byl jste úspěšný a odrazil jste se od této aktivity k založení Centra. Jak se na to díváte dnes? Je internet tou spásou, jak jste tvrdil tehdy? Není spoluviníkem politického marasmu, protože umožnil šíření fake news a vznik sociálních bublin?

Nikdy v historii lidstva se neodehrálo to, že by člověk měl v ruce tolik možností být chytřejší a vzdělanější než dnes díky internetu. Za tím si stojím. Chápu, že informací může být příliš mnoho a že může být těžké se v nich zorientovat. Ale stále platí, že je lepší mít na výběr z více možností než dostat jen jednu. Můj názor je, že internet má víc pozitiv než negativ. Ano, negativa přináší taky, a je třeba o nich mluvit. Líbí se mi srovnání s automobilovým průmyslem. Je určitě pravda, že než se počátkem minulého století rozvinul, neumíralo tolik lidí na silnicích, přesto si nemyslím, že by počátkem minulého století bylo správné automobilismus zatracovat. Přinesl nám možnost rychleji a snáze se pohybovat. Více toho vidět. Museli jsme se ale naučit podívat se do stran, než vstoupíme do vozovky. Internet je krásná věc, přináší vzdělání, zkušenosti, možnosti a svobodu, ale občas je potřeba podívat se taky do stran a nevěřit všemu.

HN: Bude náš život díky internetu šťastnější?

To je klíčová otázka. Civilizovaný svět se dnes dostal do stadia, kdy lidé méně pracují, mají více času věnovat se sami sobě a přemýšlet o sobě. Postupně se dostáváme do situace, kdy jakoukoli nepříjemnou a úmornou práci bude dělat někdo jiný. Možná jednou stroje. A my se s tím budeme muset poprat. Možná to ospravedlní vznik minimální zajištěné mzdy, s kterou experimentovali ve Finsku, možná se to bude ubírat jinudy. My si dnes chceme život více užívat než o něj bojovat. A to všechno je možné jen díky dosažení určité úrovně vzdělání, historické zkušenosti a růstu produktivity práce. A produktivita je důsledkem růstu technologické vyspělosti. Takže ano, věřím, že internet nám pomáhá být šťastnějšími.

HN: Nemáte to jako miliardář jednodušší než ostatní?

Nemám, jednak se nijak výjimečně necítím, nepovažuji se za nějak lepšího, než jsou lidé okolo mě. V životě jsem toho zažil už dost, abych věděl, že jednodušší život ještě zdaleka neznamená život šťastnější. A možná byste se divil, jak nepříjemné situace s sebou často přináší to, že ostatní lidé někoho jako výjimečného vnímají.

HN: Výjimečného myslíte, když se na vás dívají jako na miliardáře?

Jsem na slovo miliardář skoro alergický. Jako by se tím říkalo, kdo je a kdo není úspěšný. Kdo něco v životě zažil nebo kdo má děti a přemýšlí o jejich budoucnosti, ví, že to absolutně není důležité. Materiální bohatství nikdy nebylo a není mým životním cílem. Tím byla vždycky svoboda. Kvůli ní jsem do podnikání šel.

HN: A nedá se říct, že slovo miliardář je prostě faktickým vyjádřením toho, kolik jste si vydělal peněz?

Svým způsobem si myslím, že mně osobně už tahle škatulka spíše ubližuje. Už mi svobodu nedává, ale naopak bere. Takže já to vlastně cítím asi právě obráceně. Mně osobně to dělá život složitější. Nikdy jsem po této nálepce neprahl a neustále s ní bojuji. Netvrdím, že jistá míra zajištění je na škodu, ale je to jako v životě se vším. Nic není zadarmo.

