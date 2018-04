Prezidentem Milošem Zemanem preferovaná varianta vládní spolupráce ANO s KSČM a SPD nemusí vůbec vzniknout. Zbourat ji chtějí někteří politici hnutí ANO. Zatímco spolupráce těchto stran při obsazování funkcí ve sněmovně jim nevadila, tolerance vlády od SPD se jim příčí.

V poslaneckém klubu hnutí ANO je několik členů, kteří nechtějí, aby jejich hnutí bylo závislé na extremistech z SPD v čele s Tomiem Okamurou. "Mám s tím zásadní problém, stejně jako další kolegové. Podporu od komunistů jsem byl schopný nějak vstřebat, ale podpora SPD je pro mě problematická. Věřím, že to nakonec dopadne jinak," říká například poslanec Přemysl Mališ, podle kterého je proti podpoře od Okamury přibližně třetina klubu (ten má 78 členů). Jak by se tato skupina zachovala, kdyby skutečně došlo k hlasování o důvěře pro vládu Adreje Babiše, nejde předvídat, řada poslanců říká, že ještě nejsou rozhodnuti.

Babiš ale musí brát na tyto nálady v klubu, který byl k němu dosud loajální, ohled. Zvláště když kromě poslanců mají výhrady i členové vedení ANO, například místopředseda hnutí a primátor Brna Petr Vokřál. A ozývají se stále častěji také ministři za ANO.

Když Babiš včera brzy ráno přišel na zasedání vlády, nečekalo ho od několika ministrů nic příjemného. K dřívějším kritikům spolupráce s SPD − tedy k Danu Ťokovi, Robertu Pelikánovi či Martinu Stropnickému − se přidal například i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Spolupráce s KSČM a SPD není jedinou variantou, budeme dál jednat," řekl Vojtěch.

Další vývoj má v rukou především Babiš. Ten hodně spoléhá na dnešní jednání předsednictva a výboru hnutí ANO, z kterého by mohlo vyjít doporučení, s kým a za jakých podmínek by měl dál jednat. "Musíme si v rámci hnutí vyjasnit, jakou cestou půjdeme," prohlásil Babiš.

Ten zatím může počítat s podporou prezidenta, který mu dal čas na další vyjednávání. Zároveň ho ale svým doporučením zatlačil do spolku, do kterého se mu příliš nechce. V minulosti už několikrát řekl, že k vystupování Okamury a SPD má řadu výhrad, navíc se obává, že by mu spolupráce s Okamurou ještě více poškodila jeho pověst na evropské scéně. Tyto obavy potvrdila eurokomisařka Věra Jourová, která HN řekla, že vláda s podporou SPD by poškodila reputaci České republiky v zahraničí: "Já pořád doufám, že vláda s tolerancí SPD nenastane."

Babiš by navíc musel počítat s odporem veřejnosti. V poslední době se proti lídrovi ANO několikrát demonstrovalo v ulicích. A organizátoři těchto protestů nehodlají končit.

Pokud by se Babiš chtěl vyhnout spolupráci s Okamurou, nemá mnoho jiných možností. Může například ještě jednou oslovit sociální demokracii, se kterou se ale rozešel ve zlém. Lidé z ANO tlačí na svého předsedu, aby špičky ČSSD oslovil. "Preferoval bych další jednání s ČSSD," říká poslanec ANO Radek Zlesák a zdaleka není mezi zákonodárci jediný.

Jenže problémem je samotný Babiš. Podle politiků ANO, kteří se pohybují v jeho blízkém okolí, prozatím nechce za sociálními demokraty chodit.

Kromě jiného se na ně zlobí kvůli tomu, že minulý týden ukončili jednání o vládní spolupráci. Babiš je přesvědčený, že jeho nabídka na pět křesel byla velkorysá a sociální demokraté se zachovali nevděčně. Je ale možné, že po čtvrtečním jednání hnutí ANO se pokusí sociální demokraty oslovit.

Zdaleka ale není jisté, že by u nich pochodil. "Pokud bychom se měli vrátit k jednání, musela by tomu předcházet výzva hnutí ANO," řekl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola s tím, že by s jednáním muselo souhlasit předsednictvo strany. Podobně reagoval i další místopředseda Jaroslav Foldyna. "My za panem Babišem ale rozhodně nepůjdeme."

