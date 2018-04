Když Andrej Babiš na podzim 2011 zakládal svoje hnutí, mluvil o tom, že potřebuje "totální úspěch", aby se při ozdravování republiky nemusel ohlížet na zkorumpované koaliční partnery. "Pokud chcete tento stát řídit a zásadně ho změnit, nemůžete se donekonečna ptát nějakého Bárty, jestli s něčím souhlasí," řekl v jednom z rozhovorů.

Těžko říci, jestli Babiš tehdy opravdu věřil, že hnutí ANO může jednou převálcovat politickou konkurenci, obsadí většinu poslaneckých mandátů a spustí ve státě manažerskou revoluci. Sotva si ale představoval, že i přes vítězství ve volbách dopadne jako politický pária, odkázaný na podporu komunistů a extrémních populistů z SPD.

Ne, tohle opravdu není úspěch. Babiš sice přesvědčil velké množství lidí, že politika od roku 1989 prohnila natolik, že si zaslouží personální obměnu a nový přístup vládnutí založený na odbornících. Nyní se však můžeme dočkat toho, že "experty" do vlády budou přinejmenším schvalovat strany, jež mohly donedávna snít nejvýš o postu místopředsedy sněmovny. To už byl lepší Vít Bárta a Věci veřejné.

Je fér přiznat, že Babišovo trestní stíhání slouží demokratickým stranám jako záminka, aby spolupráci s ANO podmiňovaly buď jeho odstavením z vlády, nebo aby kladly přemrštěné personální nároky. Jenže i bez obvinění za Čapí hnízdo by Babiše vnímaly jako dravce, který je v koalici zničí. Sociální demokraté by mohli vyprávět.

Při zakládání ANO Babiš také říkal, že chce vládu aktivních občanů. To se mu už začíná plnit. Když neformální koalice jeho ANO, SPD a KSČM vynesla do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů Zdeňka Ondráčka, který se ani po více než čtvrtstoletí nedokáže omluvit za mlácení demonstrantů před listopadem 1989, přišli aktivní občané na náměstí říct, co si o tom myslí. Pokud se ANO opravdu spojí s komunisty a okamurovci, může si být Babiš celkem jistý, že přijdou znova.

Související