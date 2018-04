Premiérovi Andreji Babišovi a jeho nejbližšímu spolupracovníkovi místopředsedovi ANO Jaroslavu Faltýnkovi se dosud i v kritických okamžicích dařilo neshody ve svém klubu zklidnit. Poslanci v drtivé většině hlasovali tak, jak si vedení přálo. Nyní se ale ukazuje, že hlasovací mašinerie, jak opoziční zákonodárci klubu ANO říkají, nemusí vždy tak dobře fungovat.

Existují témata a hranice, na kterých se názory klubu štěpí. Když šéfovi ANO Babišovi prezident Miloš Zeman doporučil, aby o další vládě začal vyjednávat s SPD Tomia Okamury a komunisty, začali se proti tomuto plánu bouřit někteří poslanci hnutí. Část z nich dokonce hrozí odchodem z klubu, v případě ministrů z vlády. "Andrej Babiš se musí nyní hodně snažit, aby se mu klub nerozpadl," komentuje situaci politolog Kamil Švec.

Nespokojených zástupců ANO je přitom už nyní tolik, že roste riziko, že případný nový Babišův kabinet podporovaný SPD a komunisty by nemusel dostat důvěru nikoli kvůli těmto partnerům, ale kvůli "nedisciplinovanosti" poslanců samotného ANO.

Hospodářské noviny včera oslovily téměř všechny poslance hnutí s dotazem, jaký mají názor na spolupráci s SPD. "Rozhodně nepodpořím žádnou variantu, kde by se na vládě podílela jedna ze zmíněných stran. Nemůžeme nikomu zakázat, aby podpořil námi sestavenou vládu, ale odmítám, aby to bylo podmíněné nějakou dohodou a aby SPD a KSČM mluvily do sestavení vlády," říká ústecký poslanec Jaroslav Bžoch. "Každopádně bych nezůstal v klubu, který by posvětil koalici s KSČM a SPD," upřesňuje.

Bžoch není jediným rozhněvaným členem klubu. Mnozí jeho kolegové by řešili obdobné dilema. Spolupráce s SPD vadí také poslanci Aleši Juchelkovi, několika ministrům, poslankyni Radce Maxové nebo třeba hejtmanovi Moravskoslezského kraje a poslanci Ivo Vondrákovi. Onkolog Rostislav Vyzula považuje některé myšlenky SPD za nebezpečné. "Vnímám SPD jako extremistickou stranu, která může přivést Českou republiku do izolace," říká Vondrák, když vysvětluje, proč považuje spojení SPD a ANO za problém.

"Poslanci řeší, do jaké míry vyslyšet pana prezidenta a do jaké míry je pro ně morálně přijatelné opřít se o SPD. Může to ANO poškodit, protože spojení s nejextrémnější stranou hnutí příliš nepomůže," vysvětluje politolog Kamil Švec.

Z rychlé ankety mezi poslanci ANO plyne, že minimálně deseti Babišovým zákonodárcům vládní spolupráce s Okamurou vadí. Kolik jich bude celkem, zatím není jisté. Počet se navíc může změnit, když se Babišovi s Faltýnkem opět podaří rozpory zmírnit. Třeba tím, že vyslyší žádost dvaceti čtyř poslanců, kteří chtějí, aby ANO obnovilo vyjednávání o koalici se sociálními demokraty.

Možnost, kdy by menšinová vláda premiéra Babiše měla podporu SPD, by akceptovalo osm z třiceti zákonodárců, kteří na dotaz HN reagovali. Většinou argumentují právě nedávným krachem jednání ANO a ČSSD. Tvrdí, že je přístup sociální demokracie zklamal. "Nyní již jiná varianta není, ani prezident by pravděpodobně nic jiného nepodpořil," uvedla například karlovarská poslankyně Věra Procházková.

Ve prospěch Babiše a Faltýnka hraje také nedávný průzkum mezi členy ANO. Z něj vyplynulo, že více než třetině by kabinet tolerovaný komunisty a SPD nepřekážel.

Vnitřní problém bude ANO řešit už během dneška. Pro další vývoj názorů v ANO bude rozhodující jednání předsednictva a výboru hnutí. V předsednictvu jsou jak zastánci spolupráce s SPD, třeba Jan Řehounek, tak i odpůrci této varianty. Je jím například primátor Brna Petr Vokřál.

S přispěním Veroniky Neprašové