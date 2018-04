Rakouská společnost Kapsch již v Česku s velkou pravděpodobností nebude vybírat mýto. Od roku 2020 má miliardový byznys převzít firma CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera. Ta podala ve spolupráci se slovenským SkyTollem nejvýhodnější nabídku na správu a rozšíření mýtného systému v Česku. Za desetiletý provoz si ve veřejné soutěži řekla o 10,7 miliardy korun, tedy o 2,7 miliardy méně, než kolik nabídl druhý Kapsch.

Do soutěže se hlásil také maďarský National Toll Payment Services a německý T-Systems. Podle ministerstva však žádná z nabídek nebyla tak výhodná jako ta od CzechTollu, kterou proto včera označilo za vítěznou.

"Když si to srovnáme, tak tento desetiletý kontrakt je za rok o více než miliardu levnější než předchozí s Kapschem," komentuje ministr dopravy v demisi Dan Ťok (ANO).

Kapsch v Česku vybírá mýto od jeho zavedení v roce 2007. Za vybudování a provoz mýtných bran firma od státu do roku 2016 inkasovala 24 miliard korun. Dalších 5,27 miliardy Kapsch dostane za prodloužení správy do konce roku 2019.

Společnost CzechToll soutěž na provozování mýta vyhrála s takzvanou satelitní technologií. Ta kontroluje kamiony a další vozy s hmotností vyšší než 3,5 tuny pomocí jejich GPS polohy. Mýtné brány ale z dálnic mizet nebudou. "Pro účely kontroly bude maximálně využita současná mikrovlnná technologie na branách," říká mluvčí CzechTollu Miroslav Beneš.

Smlouva se nesmí podepsat

Smlouvu s vítězem zatím ministerstvo nemůže uzavřít kvůli předběžnému opatření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten řízení přezkoumává na základě podnětů, které podal Kapsch.

"Tendr jasně preferuje satelitní systém," říká generální ředitel Kapsche Karel Feix. Tvrdí, že podle zadání nebylo ve výběrovém řízení možné uspět s rozšiřováním stávajícího systému mýtných bran.

Ministerstvo toto tvrzení odmítá. Naopak připomíná, že byl tendr vypsán jako "technologicky neutrální". Rozhodující slovo bude mít antimonopolní úřad. Jeho předseda Petr Rafaj na konci minulého týdne pro HN řekl, že verdikt nepadne dříve než na konci dubna.

Zbývající tři uchazeči o tendr mohou do 14 dní proti postupu ministerstva podat námitky. Kapsch již včera vyjádřil nespokojenost s postupem ministerstva dopravy. Současný správce kritizuje, že ministerstvo dopravy vybralo vítěze bez dalšího jednání s ostatními uchazeči.

Kapsch připomíná Ťokova slova z března. Ministr tehdy nabídky firem označil za předběžné s tím, že ministerstvo bude mít v rámci takzvaného jednacího řízení s uveřejněním možnost s firmami dál vyjednávat. Současně však dodal, že pokud bude některá z nabídek extrémně výhodná, může ji stát rovnou označit za vítěznou.

"Jsme zklamáni, že ministr nedal prostor k prostudování dalších nabídek, že nedošlo k jím slibovanému jednání s dalšími uchazeči," stěžuje si Feix. Podle něj by byl Kapsch ochotný cenu ještě výrazně snížit.

Ministerstvu dochází čas

Svou roli v náhlém vyhlášení vítěze hraje i čas. "Je důvod v tomto tendru spěchat, někdy v říjnu by měla být uzavřena smlouva," říká ministr dopravy Ťok.

CzechToll má začít mýto vybírat od ledna 2020. Po podpisu smlouvy bude mít 14 měsíců na to, aby se připravil na spuštění ostrého provozu. Firma převezme současných skoro 1400 zpoplatněných kilometrů dálnic a zhruba 230 kilometrů silnic I. třídy. Navíc bude muset systém rozšířit o dalších 900 kilometrů silnic I. třídy. Aby na vše měla dostatek času, je třeba dohodu podepsat nejpozději na konci října.

Situaci by zcela zásadně zkomplikovalo, kdyby soutěž shodil antimonopolní úřad. Podle analýzy společnosti Deloitte neexistuje legitimní způsob, jak v případě jejího zrušení výběr mýta po roce 2019 zajistit. Stát by s největší pravděpodobnostní musel opět prodloužit smlouvu s Kapschem, jak to již jednou udělal v roce 2016.

Tento postup však Ťok před časem v rozhovoru pro HN označil za nereálný. "Ten, kdo by podruhé prodloužil smlouvu na provoz mýta Kapschi, by si šel už nejspíš natvrdo sednout," uvedl.

Reálně by tak podle něj hrozilo, že by se v případě zrušení soutěže po roce 2020 přestalo vybírat mýto. Na tom loni Česko vybralo přes 10 miliard korun.

Mezi lety 2020 a 2030 plánuje stát na poplatcích od kamionů a autobusů vybrat až 150 miliard korun. Dosud to bylo zhruba 90 miliard.

