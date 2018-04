Nad více než šesti sty rumunskými lékárnami by brzy mělo svítit logo Dr. Max. Lékárenský řetězec, který ovládá investiční skupina Penta, nyní čeká na to, až tamní antimonopolní úřad schválí převzetí sítě A&D Pharma. Celkový počet lékáren Dr. Max v šesti zemích Evropy by se tak už na konci dubna mohl vyšplhat na dva tisíce.

Do konce roku by pak mělo přibýt dalších sto až dvě stě poboček. "Tím posílíme pozici evropské čtyřky a budeme na dostřel trojce a dvojce," pochvaluje si v rozhovoru pro HN šéf českého Dr. Maxe Daniel Horák.

Několik lékáren už skupina nakoupila v Itálii, kde loni došlo k rozvolnění legislativy. "Lékárny se tam kupují po jedné, protože většinu z nich vlastnili jednotliví lékárníci. Takže to půjde pomalu. Plánujeme, že jich tam letos budeme mít okolo třicítky," popsal Horák. Penta už loni oznámila, že si na nákup italských lékáren vyčlenila až jednu miliardu eur.

16,1 miliardy korun utržil loni český Dr. Max. Oproti předchozímu roku jde o více než osmiprocentní nárůst. 2,8 milionu Čechů je členy věrnostního programu Dr. Maxe. 2000 lékáren v Evropě by na konci dubna mělo mít na vývěsním štítu logo Dr. Max.

Expanze pokračuje

Itálií to nekončí. Dr. Max nyní o dalších nákupech intenzivně jedná v dalších sedmi evropských zemích, které Horák zatím nechce jmenovat. Uvedl pouze, že mezi země, které jsou ve hře, patří baltské státy a že se Dr. Max tentokrát nevydal jednat jen na jih a na východ. "Počítáme, že asi během letoška se minimálně jedna, možná dvě další země do naší rodiny přidají," řekl Horák.

Kromě Rumunska a Itálie má Dr. Max své pobočky na Slovensku, v Polsku a Srbsku. České pobočky, kterých je asi 430, loni utržily 16,1 miliardy korun a skončily v zisku. Jeho výši ale Horák nechce uvést. Dodává, že český Dr. Max vygeneroval přes polovinu z celoevropského obratu lékárenské skupiny, jenž přesáhl 1,1 miliardy eur.

Oproti roku 2016 český Dr. Max rostl o více než osm procent s tím, že 20 procent prodejů tvořila vlastní značka. V roce 2015 přitom Dr. Max zaznamenal 14procentní růst. "Přišel, když jsme představili věrnostní program," vysvětluje Horák. Nyní má asi 2,8 milionu členů. Deset tisíc lidí týdně do něj Dr. Max naláká i díky letošní novince − padesátiprocentní slevě na doplatky za léky pro všechny věkové kategorie. Za on-line prodej řetězec loni utržil přes 400 milionů. Jde o dvojnásobný nárůst.

Největší český lékárenský řetězec i nadále pokračuje ve zřizování nových poboček. Některé kupuje od konkurence a přetváří je podle jednotného konceptu. Letos chce otevřít dvacítku lékáren. Zároveň ale čas od času některou z poboček zavírá. Jedním z důvodů je konec nájemní smlouvy. "Nebo se lékárna nachází v místě, kde už není takový pohyb lidí, protože se změnila spádovost. Týká se to spíš větších měst," popsal Horák.

Nákupy na jednom místě

Ministerstvo zdravotnictví už začalo mluvit o tom, že lékárenskou síť je třeba regulovat. Za otevření lékárny na venkově by majiteli mohl náležet bonus od pojišťovny či dotace. Zároveň chce ministerstvo přijít s mechanismem, který by zabránil tomu, aby ve velkých městech dál vyrůstaly lékárny na každém rohu. Pomoci by to mohlo malým lékárnám, které se bojí, že je velké řetězce vytlačí. Po Dr. Maxovi je nejvýznamnějším hráčem na českém trhu řetězec Benu s 211 lékárnami.

Horák ale pochybuje o tom, zda regulace malým lékárnám pomůže. Je podle něj logické, když se lékárny z vylidňujících se středů měst postupně přesouvají hlavně do nákupních center. "Pacienti nemají chuť chodit nakupovat potraviny a léky na dvě různá místa. Lékárny, které se nepřizpůsobily, na to doplatily," myslí si šéf českého Dr. Maxe.

Platí to podle něj i pro mnoho obyvatel vesnic, kteří veškeré nákupy raději vyřídí v blízkém okresním městě. Na druhou stranu pro seniory často může být dojíždění za léky obtížnější. Horák i tak vidí důkaz svých slov v tom, že Dr. Max v minulosti otevíral v malých obcích výdejny léků, ale zájem klientů byl nevelký. "Z pěti jsme zavřeli dvě," podotkl.

