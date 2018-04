Nejrozsáhlejší bublina v historii praská, tvrdí v nové zprávě analytici Bank of America. Vývoj ceny největší kryptoměny světa srovnávají například s takzvanou tulipánovou horečkou ze 17. století. Informuje o tom server Bloomberg. Podobná varování znějí také z britské banky Barclays nebo americké Morgan Stanley.

Analytický tým Barclays vedený Josephem Abatem v úterý přirovnal bitcoin k chřipkové epidemii, která se šíří s rostoucí cenou a nyní pomalu odeznívá. "Tím, že se větší část populace stává držiteli, snižuje se počet osob, které se mohou stát novými kupujícími," píše Abate ve zprávě pro klienty a dodává, že se tím zároveň zvyšuje počet držitelů bitcoinů, kteří jsou potenciálními prodejci.

Některé americké banky včetně Bank of America ve svých výročních zprávách za loňský rok označily kryptoměny jako hrozbu pro svůj byznys. "Je charakteristické, že nejhlasitěji o prasknutí bubliny mluví ti, kdo jsou případným úspěchem bitcoinu nejvíce ohroženi," podotýká expert na kryptoměny Josef Tětek ze společnosti Bit Agency, zaměřující se na poradenství v oblasti digitálních měn.

66 procent je propad hodnoty bitcoinu od vrcholu z prosince 2017 (zhruba 20 tisíc dolarů) do současnosti (kolem 6900 dolarů).

Cena bitcoinu se od svého vrcholu v prosinci loňského roku propadla téměř o 70 procent. Včera se na největší burze kryptoměn Bitfinex obchodoval okolo 6900 dolarů (na české Coinmate zhruba za 140 tisíc korun). Někteří komentátoři se proto pozastavují nad tím, zda banky nepřicházejí s informací o prasknutí bubliny trochu opožděně.

Experti často poukazují na to, že pro bitcoin nejsou výrazné propady ničím novým. "V roce 2011 padl bitcoin z 31 dolarů na pět dolarů. V roce 2013 padl z 266 dolarů na 54 a o půl roku později z 1200 dolarů na 150. Bitcoin se nicméně vždy vzchopil, jelikož přináší něco nového − digitální peníze bez nutnosti prostředníků, jakými jsou právě oni kritizující bankéři," vysvětluje Tětek.

Další vývoj by mohla ohrozit státní regulace kryptoměn. "Za současného stavu dává smysl, že se cena vrátila na úroveň loňského listopadu, do budoucna ale bude mnohem důležitější, jak se bude vyvíjet technologie a ekosystém, jak zareagují regulátoři a co se bude dít se státními penězi. Scénáře propadu ani raketového růstu nelze vyloučit," říká Dominik Stroukal, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen.

Od propadu ceny se názory na bitcoin značně rozcházejí. Skeptické hlasy ho průběžně označují za bublinu, která definitivně praskne, a příznivci neustále čekají růst ceny. Při prvních známkách propadu se spekulovalo, že jde o rozprodej před Vánoci. Optimisté očekávali návrat na předchozí hodnoty už v lednu. Když nepřišel, doufali, že se růst obnoví po čínském Novém roce (16. února). Před ním dosáhla cena bitcoinu svého letošního minima. Následně sice vzrostla nad 10 tisíc dolarů, avšak brzy se opět vrátila pod hranici sedmi tisíc.

Nyní někteří analytici očekávají návrat vzestupného trendu po termínech pro podání daňového přiznání. V USA musí občané zaplatit daně do 17. dubna. Aby měli dostatek dolarů na úhradu svých závazků vůči státu, musí někteří prodat část svých bitcoinů.

Neobvyklé však nejsou ani změny názoru o 180 stupňů. Před pár dny například server Bloomberg zjistil, že americký miliardář George Soros, který v lednu označoval bitcoin za bublinu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, hodlá do kryptoměn začít in­vestovat.

Propad cen kryptoměn způsobil značné problémy celému odvětví, které se okolo nich vytvořilo. Citelně ho pocítili především těžaři, kteří na dosažení zisku spotřebují velké množství elektřiny. Podle odhadů analytické společnosti Fundstrat se těžba vyplatí při ceně vyšší než osm tisíc dolarů.

Na ztrátu hodnoty bitcoinu doplatily i hedgeové fondy zaměřující se na kryptoměny. V průměru se letos jejich výnosy snížily o 23 procent a nejméně devět fondů už v prvních třech měsících tohoto roku ukončilo činnost.

