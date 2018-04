V politice, tak jako v každodenním životě, někdy stačí pohrozit. V případě americké reakce na chemický útok na předměstí Damašku toto pravidlo však neplatí. Ani hrozba odvetou, ani její naplnění sice už bomby s chlorem shozené letectvem Bašára Asada nevrátí a mrtvé nevzkřísí, ale ohlášený protitah prezidenta Donalda Trumpa má potrestat pachatele a zároveň varovat každého, kdo by něco takového chtěl opakovat.

Jedna věc je stanovit cíl a druhá, jak jej dosáhnout. Loňská zkušenost s bombardováním syrské letecké základny Šajrát ukázala, že podobné útoky mají pouze časově omezený efekt, protože letiště bylo v relativně krátké době opět provozuschopné. Bílý dům proto po dalším Asadově chemickém útoku stál před volbou z několika možností. Zaprvé, vyčkávat na výsledky delegace Organizace pro zákaz chemických zbraní, což je v rozporu se zásadou, že odpověď na útok má přijít co nejrychleji. Zadruhé, vyvinout tlak na Rusko a Írán, protektory a sponzory asadovského režimu, což si však žádá čas a potřebu širší mezinárodní koordinace. Anebo zatřetí, vsadit na masivní vojenský zásah, který by však byl v rozporu s Trumpovým předvolebním slibem a který by nesl riziko, že Spojené státy se znovu nechají zatáhnout do vleklého konfliktu.

Nejúčinnější by byla kombinace zesíleného vojenského úderu spolu s tlakem na Moskvu a Teherán, bez nichž by režim v Damašku byl odsouzen k porážce. K tomu je třeba mít na místě dostatečnou bojovou sílu. Tou disponuje například letadlová loď Harry S. Truman, která připlouvá do regionu spolu s dalšími plavidly v těchto dnech.

Čím má být ovšem úder masivnější, tím větší je riziko případného konfliktu s ruskými jednotkami, což je právě faktor, který Moskva efektně a efektivně využívá. V podobných předchozích případech existovala mezi velmocemi tichá domluva. Ale i kdyby Donald Trump nakrásně chtěl opět najít dohodu s Kremlem, otrava bývalého dvojitého agenta Skripala bojovým plynem a probíhající vyšetřování možného ruského vměšování do amerických voleb něco takového dnes takřka vylučují.

Největší překážky v komunikaci, která by zastavila růst napětí, vrší především Moskva, která vždy nejdříve popírá, že se nějaký útok stal, potom se snaží šířit zmatek formulováním nejrůznějších hypotéz, aby nakonec obvinila toho, kdo ukazuje na ruskou spoluodpovědnost.

V takto zablokovaných situacích bývá nejúčinnější otevřít novou "frontu". Spojené státy to už udělaly minulý týden novou sérií sankcí namířených do okolí ruského prezidenta. Nejdříve se ozývaly posměšky, že Američané jen nedbale okopírovali moskevský telefonní seznam. Ale pád akcií ruských podniků i rublu ukázal, že už jen ohlášení sankcí zaúčinkovalo. I když se teď hodně mluví o návratu studené války, je tu jeden zásadní rozdíl. Svého času ho vyjádřil šéf ruské opozice Boris Němcov, zabitý později pár set metrů od zdí Kremlu: Na Stalina si hrát můžete, ale nesmíte přitom chtít vést život jako třeba Roman Abramovič. Neboli nesmíte si hrát na soupeře Západu a zároveň tam chtít dělat velké obchody, kupovat si miliardová sídla a posílat tam do elitních škol své děti. Tady našli Američané slabinu silných mužů Ruska.

