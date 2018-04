Deset miliard a sedm set padesát milionů místo předpokládaných devětadvaceti, to vypadá jako zásadní úspora. Suma, za kterou bude po deset let konsorcium CzechToll vybírat pro český stát mýto za průjezd nákladních aut po tuzemských dálnicích a části silnic prvních tříd, bude podstatně nižší, než jakou současný provozovatel Kapsch inkasoval dosud. Při předpokládaném růstu provozu a postupném zvyšování poplatků by tak náklady měly klesnout k jedné čtrnáctině sumy, kterou na mýtném zaplatí dopravní firmy. Rozdíl inkasuje stát.

Je to důvod k oslavě a chvalozpěvům na ministerstvo? Máme tu konečně zase jednou velké výběrové řízení, na jehož konci jsou přiměřeně oceněné služby a efektivní obsluha veřejného zájmu? To v téhle fázi ještě zdaleka není jisté.

Nikdo nenabídl, že požadovanou práci odvede levněji než CzechToll. To ale ještě nemuselo znamenat vítězství. Ministr dopravy Dan Ťok totiž před měsícem avizoval, že v rámci "jednacího řízení s uveřejněním" může po prověření nabídek v jednání pokračovat s cílem cenu ještě srazit. Vítěze by určil, jen "pokud přijdeme na to, že máme nabídku, které nejde odolat", dodal tehdy. Takže už aspoň víme, že CzechToll, za nímž stojí skupina PPF vlastněná nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem, dokázal být pro ministra a jeho experty neodolatelný.

Proč najednou Ťok ztratil chuť licitovat a spokojil se s tím, co stojí v předběžné nabídce? Je "sleva" oproti částce odvozené z minulé, ne zrovna levné zakázky dojednávané za podivných okolností před třinácti lety tak ohromující, že nebylo možné jít níž? Jistě, něco z kupní síly koruny ubrala inflace, ale technologický pokrok za stejnou dobu stlačil náklady dramaticky. O kolik? To by mohla ukázat regulérní aukce. Zda by nakonec další hráči dokázali na nabídku CzechTollu zareagovat a "podstřelit" ji, se už nedovíme.

Verdiktem ministra sága nekončí. V Česku je totiž zavedeným zvykem, že firmy si hájí dosavadní teritorium hodně urputně a výběrová řízení ze všech stran napadají − třeba ty telekomunikační, abychom zůstali v příbuzném oboru.

Hlavním poraženým je rakouský Kapsch, pro nějž byla česká zakázka něco jako Klondike. Už teď nasazuje všechny páky, aby u antimonopolního úřadu dosáhl zrušení soutěže a vrátil se do hry. Co k tomu využije? Možná se budou hodit měsíc stará Ťokova slova, zaručeně ale zaútočí na vlastní jádro zakázky. Na to, že síť komunikací, kde budou muset náklaďáky platit, je nyní delší o celých 900 kilometrů. A to ne proto, že by stát došel k názoru, že na těchto místech je zpoplatnění žádoucí. Záměr má oponenty jak u firem z oboru (pochopitelně), tak u asociace krajů, která se obává, že změna vyžene provoz na nevhodné, ale mýtem nezatížené silnice. To se ostatně děje už nyní.

Cílem kilometrů navíc bylo srovnat podmínky pro dvě technologie. Povedlo se to? Nedošlo naopak k přílišnému zvýhodnění satelitního systému, když po něm musel sáhnout i "mikrovlnný" Kapsch? Na tom se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže určitě vyřádí.

