Rozkopaný Žižkov, oddělení parku Stromovka od zoo spadlou lávkou, podivuhodně (ne)opravený Libeňský most… Heslo z billboardů "Prostě to zařídíme", které vyneslo do čela pražského magistrátu Adrianu Krnáčovou, nějak nedopadlo. Primátorka narazila na realitu − Praha jako politicko-ekonomický konglomerát se nedá řítit absolutisticky.

Vyčítat nedostatek snahy se jí nedá. Nedostatek diplomacie ovšem ano. A je jedno, jestli vzpomeneme na hádku kolem tunelu Blanka, na jehož otevření se čekalo tak dlouho, že to donutilo Krnáčovou k veřejnému výroku, že tunel projektoval "asi nějaký debil". Nebo na uniklé e-maily, které se týkaly výběru právní kanceláře kvůli pronájmu paláce Škoda. Ano, nakonec se vše vyřešilo. Pronájem paláce se zlevnil (cenou ovšem bylo zrušení kupní opce, kterou měl magistrát ve smlouvě) a tunelem (když tam zrovna není nějaká závada) jezdí i auta. S dvouletým zpožděním se dokonce otevřely i přidružené garáže na Letné.

Potíže tím ovšem neskončily, naopak vznikly nové. Řešit je jako primátorka tím, že Pražany označí za "zpovykané", protože si stěžují na neprůjezdnost města, se nedá označit za ukázku politického vyjednávání. Platí to i pro spory uvnitř pražské koalice, jejichž výsledkem je absence odstavných parkovišť, problémy s výstavbou trasy metra D a neschválená novela pražských stavebních předpisů, která měla odstranit nesmyslný požadavek na oslunění bytů. Krnáčová má pravdu, když říká, že by "stavěla, až by brečela", ale že jí v tom brání nesmyslný stavební zákon, který je mimochodem z dílny hnutí ANO, za něž je primátorkou. Stížnosti v médiích ovšem tristní situaci nevyřeší.

Na Krnáčovou budou Pražané vzpomínat jako na paní, která možná měla snahu, ale zůstala po ní rozkopaná Praha, prakticky zamrzlá nová výstavba a město, v němž se z určitého pohledu žije obtížněji než před jejím nástupem. Funkce primátora je totiž především otázkou politiky. A na tomto poli Krnáčová selhala na celé čáře.

