V tak potupné pozici Andrej Babiš jako politik, natož jako byznysmen, ještě nebyl. Zatím laškoval s rudými a hnědými děvečkami s vědomím, jak tím vydráždí onačejší vládní nevěsty z vyšších pater. Jenže krach flirtu se sociální demokracií čas bezstarostného přelétání šéfa hnutí ANO rázně utnul. A od Miloše Zemana přišel tah hrozící matovou pozicí. Má podobu doporučení, ať si Babiš pověřený sestavením vlády vybere partnerky přímo v čeledníku. Což by znělo jako nevinná rada, kdyby už měl Babiš v kapse druhé premiérské jmenování.

Tlak Hradu musí Babišovi vadit mnohem více než samotná vidina tichého paktu s komunisty a okamurovci. Protože s těmi to předseda ANO doposud hravě koulel. Nějaké ideové rozdíly zatím mohly být bytostnému pragmatikovi a někdejšímu majiteli rudé stranické knížky šumafuk. Ale být zahnán do kouta s jedinou možností úniku? A s rizikem, že se mu kvůli spolupráci s KSČM a SPD začne štěpit hnutí? To ambiciózní oligarcha ještě nezažil.

Měl by se však tužit, protože už brzy může být tlak ještě větší. Jakkoli působí již fakticky fungující bleděmodro-rudo-hnědé spojenectví hodnotově poměrně homogenně a svou stopatnáctihlasou většinou ve sněmovně i logicky, je to především vysněný projekt Miloše Zemana. Prezident jej preferuje konzistentně už půl roku, od loňských říjnových voleb. A působí při tom důvěryhodně právě proto, že hájí "fait accompli". Tedy hotovou věc, která v povolebním hledání vládní většiny, jako by neměla alternativu. A pro to má Zeman, jak víme od jeho vyjádření k ruské anexi Krymu, zvlášť pochopení.

Co by "velkorysá" tolerance KSČM a SPD vůči případnému Babišovu jednobarevnému menšinovému kabinetu hnutí ANO ve skutečnosti znamenala, je tudíž jasné. Česko řízené až do roku 2021 vládou, kterou by měly pod kontrolou otevřeně promoskevsky a protizápadně orientované síly. Komu straní Zeman, víme. Autoritářští komunisté i okamurovci pak sní o revizi a přebudování polistopadové demokracie. A zavést systém referend chtějí jenom proto, aby Praha co nejdříve vystoupila z NATO či z Evropské unie.

Babiš správně tuší, že s takovým "novičokem" v kapse nikoho v západní Evropě nepřesvědčí, že zrovna on je garantem prozápadního směřování Česka. A taky by to mohl odnést i jeho byznys, těžící z bruselské dotační politiky.

Třeba KSČM ovlivňuje podobu případného druhého Babišova kabinetu čím dál silněji už teď. Kádruje současné i budoucí ministry, doporučuje do příští vlády nestraníky, často s vazbami k Zemanovi. A hlavně se snaží dopředu zajistit, aby se nemohlo opakovat vyhošťování ruských diplomatů, jako v kauze Skripal, nebo vydávání zadržených Rusů do USA, jako v případu Nikulin. Kdepak si rozhněvat Moskvu, to by opět mohlo mít nedozírné následky…

Obě extremistické partaje by ovšem měly Babišovu vládu v hrsti i po vyslovení důvěry. Kdyby premiér nebo ministři neposlouchali, stačilo by kdykoli pohrozit vyvoláním hlasování o nedůvěře. Že by k tomu celkově jen 37 hlasů KSČM a SPD nestačilo? Ale kdeže, příležitost vyhodit Babiše ze Strakovky by si šest tradičních demokratických stran ve sněmovně nemohlo nechat ujít.

Zdůrazněme znovu, že sestava ANO, KSČM a SPD je pro Česko nejsnazší, ale zároveň nejnebezpečnější kombinací, kterou nabídl výsledek loňských voleb. Dokonce i Babiš odolával půl roku z opatrnosti její vábivé dostupnosti. A přesto zrovna tuto cestu prezident Zeman bez skrupulí stále prosazuje. Byť tím rozdmýchává další vlny pouličních protestů a petic, jejichž razance se může stupňovat.

Je snad i tohle jeho cíl? Konfrontace? Záminka k utažení šroubů? Z nebezpečné situace dnes vede už jen jediná rozumná cesta: domluva hnutí ANO s demokraty, Zemanovi navzdory. Třeba se všemi tradičními partajemi najednou či jen s některými − a s Babišem v pozadí do doby, než vyřeší své stíhání.

Je lepší mít třeba hned od zítřka takový standardní kabinet než dál zabředat do proruských tenat.

Související