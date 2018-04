Američtí politici chtějí regulovat dosud nijak neomezené podnikání technologických gigantů Facebooku či Googlu. Během úterního "grilování" šéfa Facebooku Marka Zuckerberga v Senátu kvůli bezpečnosti dat se ale ukázalo, že patrně nezajdou dále, než s čím už mezitím tiše souhlasí samotné firmy.

Nejlépe to ilustruje fakt, že zatímco byznysmen vypovídal před senátní komisí, akcie Facebooku stouply o 4,5 procenta. Šlo o projev důvěry investorů, že nic z toho, co slyšeli od politiků, neohrozí jeho podnikání.

"Pane Zuckerbergu, společnost, kterou jste vytvořil, reprezentovala americký sen. Teď byste měl ale zajistit, aby se sen nezměnil v noční můru," vystihl republikánský senátor John Thune, jak se v posledních dvou letech změnil pohled politiků na Facebook či Google.

Z představitelů toho nejlepšího, co mohou USA nabídnout v čele technologického pokroku, se společnosti staly obávanými giganty. Mají bezmála monopolní postavení na trhu, kontrolují přístup voličů k informacím a spravují osobní data milionů Američanů.

V americké prezidentské kampani roku 2016 využilo Rusko a další třetí hráči Facebook a Google k šíření informací, které měly ovlivnit americké voliče a zdůraznit konflikty ve společnosti. V aféře firmy Cambridge Analytica vyšlo najevo, že firma zneužila osobní data 87 milionů uživatelů Facebooku.

4,5 procenta činil úterní nárůst akcií firmy Facebook v době, kdy její šéf Mark Zuckerberg vypovídal v Senátu. Odráží se v tom přesvědčení investorů, že kritika Facebooku ze strany politiků neohrožuje byznys firmy.

Podle předsedy legislativního výboru Senátu Chucka Grassleyho je současný stav neudržitelný. "Kongres musí určit, zda a jak musíme posílit ochranu soukromí uživatelů," uvedl. Jiní senátoři zdůraznili, že po Facebooku budou chtít větší transparentnost ohledně subjektů, které na síť zadávají reklamu.

"Nepodívali jsme se na naši zodpovědnost dostatečně široce a to byla chyba. A byla to moje chyba, omlouvám se. Já jsem Facebook začal, já ho řídím a já jsem zodpovědný za to, co se děje," prohlásil Zuckerberg. Ve vztahu k možným regulacím se ale vyjadřoval opatrně. "Jde o to, aby to byly ty správné regulace," uvedl.

Senátoři ovšem vedle obecné kritiky a varování žádné nové konkrétní návrhy nepřednesli. A s těmi, které se v Kongresu objevily v uplynulých měsících, šéf Facebooku už předtím vyjádřil souhlas.

Už před vystoupením v Senátu Zuckerberg potvrdil, že souhlasí s tím, aby pro zadavatele reklamy na jeho síti platila stejná pravidla jako pro inzerenty v tradičních médiích, kdy je jasně uvedeno, kdo inzerci platí.

Zuckerberg také uvedl, že chce, aby uživatelé byli jasně srozuměni s tím, že nějaká třetí strana může využít jejich data, a museli k tomu dát souhlas. Pokud by tento postup Facebook dodržel, převzal by tím iniciativu z rukou amerických politiků.

Těžší zkouškou ovšem pro Facebook a ostatní americké firmy budou nová pravidla Evropské unie na ochranu osobních údajů známá jako GDPR, která začnou platit 25. května. "Ještě studujeme všechny detaily," uvedl Zuckerberg na dotaz agentury Reuters, zda hodlá přísná pravidla Evropské unie dodržovat.

Podle Evropské unie budou ale regule platit pro kteroukoli firmu, jež zachází s daty evropských uživatelů. A to pod pokutou, která může představovat až čtyři procenta ročního obratu společnosti. V případě Facebooku by to nyní činilo 1,6 miliardy dolarů.

