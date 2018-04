Americko-francouzský plán útoku na režim syrského prezidenta Bašára Asada vystupňoval ruské hrozby. Dosud Moskva hrozila odvetou jen v případě, že v Sýrii budou napadeni ruští vojáci. Teď se má vojenská odpověď týkat i útoku na Sýrii jako takovou. Tedy na syrskou armádu, její základny či pozice v poli.

"Americké rakety letící na Sýrii budou sestřeleny a místa, odkud vyletěly, se stanou terčem našeho bombardování," řekl ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin. "Znovu na vás apeluji. Upusťte od plánů v Sýrii, které máte v hlavě," řekl přímo na zasedání Rady bezpečnosti OSN ruský zástupce Vasilij Nebenzija.

Trochu mírnit slova se pokoušel v Moskvě náměstek ministra zahraničí Michail Bogdanov. Ten řekl novinářům, že přímý střet armády USA a Ruska nehrozí.

42 lidí zemřelo při chemickém útoku v syrském městě Dúmá. Měly jej podniknout syrské vládní jednotky podporované Ruskem, vláda to ale popírá.

Prezident Spojených států Donald Trump a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron přitom uvedli, že zásah se bude týkat jen syrské armády. Macron mluvil přímo o objektech spojených s výrobou chemických zbraní.

Loni při jednodenním útoku střelami s plochou dráhou letu Toma­hawk na syrskou leteckou základnu Šajrát USA Rusy dopředu varovaly. Nálet se obešel bez toho, aby zasáhl Rusy, a Rusko zároveň vojensky neodpovědělo.

Teď má Rusko v Sýrii tisíce vojáků i leteckou a námořní základnu. Asadovi dodalo systém protiletecké obrany S-400. Ruští poradci a důstojníci jsou rozmístění po celé zemi včetně hlavního města Damašku. Pokud tentokrát bude úder koalice vedené Američany masivní, na více cílů, a Rusové nebudou dopředu informováni, nelze vyloučit ruské oběti. Pak by reakce Moskvy, která mohutně investovala do záchrany syrského režimu, mohla být nepředvídatelná.

Trumpovi může zásah v Sýrii pomoci doma. Oslabil by kritiku za jeho vstřícnost k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Zároveň by ukázal, že na rozdíl od svého předchůdce Baracka Obamy, vůči kterému se vymezuje, drží slovo. Obama tvrdil, že použití chemických zbraní je pro něj nepřekročitelnou linií a v takovém případě v Sýrii zasáhne. V roce 2013 ale nakonec rozkaz k náletům nedal.

Na druhé straně ale není jasný cíl, kterého by Američané mohli v Sýrii úderem dosáhnout, kromě potrestání tamního prezidenta. Svržení Asada je vzhledem k masivní vojenské a finanční podpoře, kterou mu poskytují Rusko a Írán, nepravděpodobné. Dalším problémem je, co by se stalo, kdyby Asad opravdu padl. Opozice je roztříštěná, mnoho jejích předáků bylo zabito nebo žije v exilu. Skupiny, které stále ještě bojují proti Asadovi, často vyznávají islamistickou ideologii a USA nebo Evropa s nimi sotva můžou počítat při zvažování podpory novému režimu.

Jedno je jisté: Jakmile americká raketa zasáhne ruský cíl nebo ruská americký, konflikt přestane být primárně syrský. Tvrdá konfrontace navíc v zemi hrozí ještě od dalších aktérů, Izraele a Íránu. Vojenské základny Íránu v Sýrii jsou pro Izraelce nepřijatelné a izraelští politici i armádní představitelé tvrdí, že čas varování a výzev minul. Že už to nestačí. V neděli dva izraelské bombardéry zaútočily na syrskou leteckou základnu T-4, kde jsou íránští vojáci.