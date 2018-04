V nedávno otevřené Petrof Gallery v Hradci Králové to žije. V kavárně si hosté dávají pozdní snídani a k poslechu hraje mechanické piano, klávesy se hýbou, aniž by u nástroje někdo seděl. O pár desítek metrů dál stojí v showroomu firmy luxusní klavíry i menší pianina. Ta nejdražší křídla, která v Petrofu vznikají, vyjdou na více než čtyři miliony korun.

"Cítili jsme, že v Hradci chybí podobné prostory na setkávání," říká Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka a největší podílnice společnosti Petrof, výrobce pian s více než stopadesátiletou historií. Zrekonstruovala průmyslovou halu na pozemku, kde se klavíry vyrábějí už od 19. století. Do jednoho objektu umístila firemní zasedačky, předváděcí halu i prostory pro veřejnost. "Chceme, aby se sem Hradečáci naučili chodit," tvrdí sebevědomě šéfka firmy.

Místo léků klavíry

Úspěšná manažerka z páté generace rodiny Petrofových, která svůj pracovní den začíná rozcvičením se ve vlastním bazénu, vystudovala farmacii. Snila o tom, že bude mít vlastní lékárnu.

Zuzana Ceralová Petrofová (49) ◼ Patří do páté generace rodiny Petrofových, kteří od 19. století vyráběli v Hradci Králové piana. Komunisté rodině podnik znárodnili, až do sametové revoluce v něm nikdo z rodiny nesměl pracovat. ◼ Vystudovala farmacii a po rodičovské dovolené nastoupila nejprve do zahraniční farmaceutické firmy. V roce 2000 přešla do Petrofu, který zprivatizoval a zrestituoval její otec. Od roku 2004 je jednatelkou. Ve firmě drží v současnosti také největší podíl. ◼ V Petrofu už pracuje i její dcera a zeť. Vedle dcery má šéfka Petrofu i syna, který je zatím školou povinný. ◼ Manžel Zuzany Ceralové Petrofové je úspěšný lékař. Jiří Ceral je docentem kardiologie a působí v hradecké fakultní nemocnici. ◼ Je jednou z oceněných žen ankety TOP ženy Česka, kterou vyhlašuje mediální dům Economia.

Svět pian byl totiž Zuzaně Petrofové v době dospívání prakticky zapovězený. V továrně, kterou Petrofovým komunisté znárodnili po roce 1948, nesměl až do sametové revoluce nikdo z rodiny pracovat.

Když komunistický režim padl, Petrofová byla ve třetím ročníku na vysoké. Po dokončení studia a po mateřské dovolené nastoupila do farmaceutické firmy. Už tehdy přitom zvažovala, že se do rodinného podniku vrátí, až se příbuzným podaří získat ho zpět. "Podívej se, tvůj táta privatizuje továrnu a není to jednoduché," říkal jí tehdy manžel. "Běž k zahraniční firmě a nauč se aspoň základy s počítačem, marketing, propagaci a jazyky," radil jí.

Boj o navrácení podniku nakonec trval osm let. Fabrika se za komunismu rozrostla, v restitucích otec Petrofové dostal jen malou část a zbytek musel zprivatizovat.

S platem jsem šla na třetinu

Do rodinné firmy Ceralová Petrofová nastoupila v roce 2000. "Měla jsem za úkol zlepšit komunikaci," popisuje. "To mi bylo blízké."

Nástup ale nebyl jednoduchý. S platem šla o třetinu dolů a musela si u otce, který podniku šéfoval, vydobýt i profesní respekt. "Můj otec vždycky říkal: 'Já nemám děti, já mám dcery'," vzpomíná jednatelka firmy. Coby zaměstnankyně tak musela dostát vysokým nárokům.

Podnik se po privatizaci ale potýkal s přílišnou závislostí na některých obchodních partnerech, kteří měli prakticky monopolní postavení. Šedesát procent obratu bylo navázáno na odběratele v Americe, s nímž nebyla vždy lehká dohoda. K tomu byla firma ještě závislá na dodavateli pianových skříní. "Když se dostal do potíží, tak to začalo mávat s celou firmou," popisuje Petrofová obchodní potíže.

Záchranu firmy zvládnu

Křehkost byznysu si uvědomovaly i banky. Začátkem roku 2004 obstavily firmě účty a požadovaly zástavu zbylého majetku. "Věděla jsem, že se spousta věcí musí změnit a že to musí být rychle, protože jinak nás banky prodají," říká Petrofová dnes.

Svého otce začala přesvědčovat, aby proměnu firmy svěřil jí. "Zkrátka jsem řekla, že když už jsem změnila obor, tak to zkusím, že to zvládnu. Anebo že půjdu pryč, ale že není nic mezi tím," tvrdí Petrofová. A v čele podniku nakonec skutečně stanula ona. Začala hledat krizové manažery, smlouvy s partnery měnila tak, aby na nich nebyla tolik závislá, firmu musela zeštíhlit.

Přeskupit bylo nutné i vlastnické podíly ve společnosti. "Domluvili jsme se, že na mě přepíšou většinové procento podílu a já jim potom za nějakou dobu vrátím domluvené procento zpátky," vysvětluje Petrofová. Po půl roce náročných jednání s bankami se jí podařilo dosáhnout smíru a společnost se začala stabilizovat.

Od pian k reprobednám

Jenže s příchodem hospodářské krize v roce 2008 se Petrof opět dostal do potíží. Inspiraci k vyřešení problému tehdy Petrofová našla v historii firmy. V těžších dobách vyráběla vedle pian i jiné zboží, za války třeba i železniční pražce. "Vyhlásila jsem, že kdo přinese jinou zakázku než piana, dostane ode mě odměnu pět tisíc korun," vzpomíná.

Firma využila svých zkušeností ohledně specifické práce se dřevem. Začala vyrábět zejména interiérový nábytek s vysokým leskem či reprobedny pro Marka Levinsona. Jiná výroba tvořila až 20 procent obratu. Postupně se však poptávka po pianech zase začala vracet do normálu, nábytek dnes tvoří jen zlomek tržeb.

Čína vystřídala Ameriku

V současnosti je Petrof opět ziskový. V roce 2016 vydělala firma po zdanění necelých osm a půl milionu korun při obratu 240 milionů. Většina obratu se v současnosti tvoří v Asii, připadá na ni 46 procent.

"Dnes je náš největší trh Čína," říká Petrofová. Vysílá tam také české virtuosy, kteří dělají pod hlavičkou Petrofu po zemi turné. "Snažíme se vyvézt i českou kulturu a vzdělání," popisuje. Vytvořit povědomí o české kultuře je přitom důležité pro to, aby Petrof mohl být v Číně úspěšný. V současnosti se firma v regionu chystá na spuštění Petrof škol, ve kterých by vyučovali čeští kantoři.

Vedle samotných pian Petrof, která se vyrábí výhradně v Česku, vydělává hradecká firma v Číně i na svých dalších značkách, jako Weinbach či Rössler. Ty nechává na základě licence vyrobit podle svého know-how přímo v Číně a tam je také prodává.

Zhruba čtvrtina obratu stále připadá na západní Evropu. Dříve dominantní Spojené státy už činí jen zlomek. "Amerika nám dnes dělá nějakých pět procent," říká Ceralová Petrofová. Východní teritoria tak vystřídala Severní Ameriku jako hlavní odbytiště.

Petrof zároveň zůstává rodinným podnikem. Ve společnosti se angažuje už šestá generace Petrofových. Pracuje v ní dcera paní Petrofové Anna Prousková se svým manželem − má na starosti muzeum. Dalším členem je bratranec jednatelky, který spolupracuje s podnikem jako externista. Má renovační dílnu a zajišťuje také dopravu pian.

Matka paní Petrofové ve firmě působí jako zkušený prodejce a úplně se z rodinného byznysu nestáhl ani její otec. "Táta je dodneška můj poradce, ráda ho vyslechnu, i když si nakonec názor musím udělat sama," říká Ceralová Petrofová. " Ale to víte, že vždycky přijde a nakonec je tím největším kritikem."

