V jedné ze svých nejslavnějších vypalovaček, v písni Až, se skupina Katapult ptá: A co děti, mají si kde hrát? Připomeňme, že v tomto hitu z roku 1980 šlo o sci-fi výlet do budoucnosti, text spekuloval, jaký bude svět v roce 2006. Katapult odhadoval, že "suroviny budem vozit z Měsíce, počasí budou řídit družice", ale s místem na hraní to bude dost bída.

Píše se rok 2018, a pokud bychom otázku Katapultu přenesli do současných Spojených států, mohla by znít ještě trochu jinak a ještě o něco temněji: A co děti, mohou si ještě vůbec hrát?

Netýká se to sice jen Spojených států, platí to obecně pro západní společnosti a vidíme to i v Česku, ale právě v Americe je to asi nejvýraznější. Kde jsou děti, které si dříve, před dvaceti třiceti lety, hrávaly venku? Na ulicích, v parku, v lese za domem, samy, bez rodičů?

Děti nezmizely, ale přemístily se. Dovnitř rodinných domků a věžáků, do aut, ve kterých je rodiče převážejí ráno do školy a odpoledne zpět, na kroužky, na "sleepover" u kamaráda, do McDonaldu na narozeninovou party. A vždy pod kontrolou, s doprovodem, pod dozorem dospělých. Protože svět tam venku je přece plný únosců, násilníků, predátorů, kteří jsou všudypřítomným nebezpečím, takže děti samy na ulici prostě nemají co dělat. A rodič, který by snad své dítě této hrozbě vystavil, je hodný odsudku.

Problémy s úřady

A to ne jen nějakého obrazného, morálního, ale doslova − odsudku za zanedbání péče. Jak například v roce 2015 hrozilo manželům Danielle a Alexanderovi Meitivovým ze Silver Spring na předměstí Washingtonu D.C. Během jedné cesty autem domů je jejich desetiletý třeťák Rafi poprosil, ať ho s jeho šestiletou sestrou Dvorou vysadí, že si ještě chvíli pohrají v parku a necelé dva kilometry z hřiště domů pak ujdou sami.

Stalo se, ale místo aby děti přišly, přivezla je policie, kterou kdosi přivolal ke dvěma "osamoceným dětem" na ulici. Do věci se následně vložila místní kancelář vládní Agentury na ochranu dětí (CPS), která proti rodičům vznesla obvinění za zanedbání péče, a Meitivovým tak kromě jiného hrozilo, že jim budou děti odebrány.

Veřejný poprask, který jejich případ vyvolal, je nakonec tohoto postihu uchránil. Jenže v USA zároveň nešlo a nejde o nějaký výjimečný či ojedinělý případ. Naopak rodiče, kteří takto nechají "děti bez dozoru", spíše musí počítat s tím, že mohou mít problémy s policií a s úřady.

Jak to zažila, abychom citovali ještě několik obdobných případů, například Julie Koehlerová z Evanstonu v Illinois, která s třemi dcerami − ve věku osm, šest a čtyři − v autě zastavila u Starbucksu a vyběhla si pro kafe. Než se do tří minut vrátila, stál u vozu policista, na druhý den už k ní domů dorazila CPS a paní Koehlerová se na nějaký čas ocitla pod jejím dozorem.

Maria Hasankolliová z Wallingfordu v Connecticutu se jako matka osmiletého školáka zase dostala do potíží, když zaspali, čímž syn zmeškal žlutý školní autobus, a tak odešel do tři kilometry vzdálené školy pěšky. Dostal se tam, ale v policejním voze, který ho na upozornění občanů přijel zachránit, aby si pak policisté přijeli i pro paní Hasankolliovou. Byla zatčena a odvedena v želízkách.

Je to normální?

Ano i ne, záleží na úhlu pohledu. Faktem je, že Američané − většina rodičů, policisté a zodpovědní úředníci − se o své děti stále více bojí. Zlomovým případem bylo v květnu 1979 zmizení šestiletého Ethana Patze z Manhattanu. Ráno odešel do školy, a jako by se po něm slehla zem, rodiče ho už nikdy nespatřili.

Tento dlouho neobjasněný případ (pachatel by odhalen až v roce 2012) poprvé zaměstnal pozornost celé Ameriky a dal vzniknout rozsáhlé veřejné kampani varující před nebezpečím dětských únosů.

Tváře pohřešovaných dětí se od té doby objevují například na krabicích s mlékem nebo na letáčcích, které vám ráno vypadnou z předplacených novin, když je zvednete ze zápraží. A v roce 1983 vyhlásil prezident Ronald Reagan datum Ethanova zmizení (25. května) Národním dnem pohřešovaných dětí.

Mediální obraz šíleného světa

Jenže faktem je, že stejně jako v USA od konce 90. let obecně klesá kriminalita, je i nebezpečí, kterému jsou podle přesvědčení rodičů všude kolem vystaveny jejich děti, ve skutečnosti nižší než dříve. Nebo přinejmenším riziko v žádném případě není větší. A Američané v tomto případě nevnímají ani tak realitu, jako spíše její mediální obraz.

Lze to pochopit. Když vám průběžné zpravodajství kabelových televizí do obýváku přivede vše, co se semele po celých Spojených státech, kde žije 330 milionů lidí, snadno získáte dojem, že okolní svět je skutečně nebezpečný a šílený. Tím spíše, když se pak o tom ještě utvrdíte hledáním detailů na internetu či sdílením varovných vzkazů a videí na sociálních sítích.

Výsledkem je strach, který sice nemá opodstatnění, nicméně funguje. "Je těžké přijmout, jak moc se normy posunuly v průběhu jediné generace. Věci, které by v sedmdesátých letech byly považovány za paranoidní − to, že svého žáčka třetí třídy doprovázíte do školy nebo že svým dětem zakážete, aby si hrály na ulici −, jsou dnes samozřejmostí," napsala americká novinářka a spisovatelka Hanna Rosinová před třemi lety v časopise Atlantic.

A jednou z nejvýmluvnějších informací v jejím textu byl údaj z opakovaně prováděných průzkumů. V roce 1969 chodilo pěšky nebo jezdilo na kole do školy 48 procent dětí ve věku pět až 14 let. V roce 2009 to bylo už jen 13 procent.

Takže znovu: Je to normální? Záleží na úhlu pohledu. Přibývá ale Američanů, podle kterých věci zašly příliš daleko a kteří to teď hodlají změnit.

"Ten zákon je reakcí na to, že někteří rodiče chtějí dát svým dětem příležitost, aby byly samostatné, aby se naučily, jak se o sebe postarat. A že nemá být kriminalizováno, když se pro to rodiče rozhodnou," vysvětloval republikán Lincoln Fillmore, člen Senátu státu Utah, před nedávnem v amerických médiích, proč navrhl zákon, který nechává na zodpovědnosti rodičů, jak velkou volnost dají svým dětem.

"V téhle zemi byli rodiče zatčeni, vyšetřováni nebo jim byly odebrány děti za věci tak přirozené, jako že nechali děti hrát si v parku nedaleko domu, za to, že pak šly samy domů. Ale to přece není žádný kriminální čin a ten zákon především mění definici zanedbání péče," vysvětloval senátor Fillmore.

Návrat zdravého rozumu?

Z dosavadního výkladu "zanedbání péče" nový zákon vynechává aktivity, které dítě může dělat "samostatně, bez dozoru, pokud jsou zajištěny jeho základní potřeby a pokud jsou jeho věk a vyspělost dostačující k tomu, aby se předešlo zranění či neodůvodnitelnému riziku zranění". Mezi takové aktivity, kde rodič může dítě nechat bez dozoru, patří například "chůze, běh nebo jízda na kole ze školy a do školy, cesty do komerčních a rekreačních zařízení, hra venku a možnost zůstat doma bez dozoru".

Legislativa zároveň stanoví, že úřady, které dohlížejí na péči o děti, v Utahu už nebudou smět rodičům odebrat děti za to, že jim dopřejí volnost při výše zmíněných činnostech.

Zákon, který mezitím už podepsal i guvernér Utahu, vstoupí za pár týdnů, letos 7. května, v platnost. A jestli teď v USA může právem někdo cítit velké zadostiučinění, je to Lenore Skenazyová z New Yorku. Právě před deseti lety, v dubnu 2008, otiskla v deníku New York Daily News, kde pracovala jako novinářka, text, kde popsala, jak na přání svého devítiletého syna zkusila, zda dokáže dojet z prostředku Manhattanu sám domů. "Nechala jsem svého devítiletého syna v obchodním domě Bloomingdale, bye-bye, užij si to! A on to dokázal. Metrem a autobusem dorazil domů," psala Skenazyová v článku, ve kterém argumentovala, že právě strach z okolního světa a přepjatá péče jsou ve skutečnosti pro děti nebezpečím.

"Když si dítě myslí, že samo nic nedokáže, tak to pak opravdu nedokáže," psala Skenazyová a její text vzbudil obrovský ohlas. Na jednu stranu si vysloužila hanlivé označení "nejhorší americká máma". Zároveň se ale ukázalo, že tahle "America's worst mom" upozornila na téma, které se dotýká mnoha a mnoha rodičů.

Lenore Skenazyová z toho vytěžila dlouhodobý projekt v podobě knihy, webu i televizního pořadu s jedním zastřešujícím sloganem "Free Range Kids". A její "děti volnosti" se nakonec staly inspirací pro zmíněný zákon, který teď v Utahu prosadil senátor Lincoln Fillmore. Legislativu předložil pod neoficiálním pojmenováním Free Range Parenting.

Utah se stane prvním a zatím jediným místem, kde se "rodiče volnosti" ve Spojených státech nebudou muset bát úřadů, když nechají své dítě samotné v parku na hřišti. Ale je to dobrý začátek. Jak napsal jeden z komentátorů listu Washington Post, "do Ameriky se tím vrací zdravý rozum".