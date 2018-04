Prezident Miloš Zeman dal včera v Lánech premiérovi v demisi Andreji Babišovi možnost, aby dál pokračoval v hledání nové vlády. Babiš přesto při odchodu od prezidenta působil značně bezradně. Podstatně více si stěžoval na chování politiků z jiných stran, než že by dokázal jasně říci, co míní dál dělat.

"Musíme se nejdříve poradit v hnutí ANO, jak budeme postupovat dál, ve čtvrtek se sejde naše předsednictvo i výbor hnutí," odpovídal na otázky ohledně jednání s SPD Tomia Okamury a KSČM Vojtěcha Filipa. Právě s těmito stranami mu doporučil dál jednat prezident. Menšinová vláda ANO s tolerancí komunistů a SPD je ale nejpravděpodobnější varianta, zvláště když ANO nemá v plánu znovu oslovit sociální demokraty.

Babiš po schůzce v Lánech hned zkraje setkání s novináři oznámil, že on i Zeman jsou zklamaní z vyjednávání se sociálními demokraty. ČSSD odmítla dál vyjednávat s odůvodněním, že Babiš nechtěl dát ČSSD křeslo ministra vnitra. Podle Babiše se tomuto postupu podivil i sám prezident, protože nabídku pěti křesel od ANO považoval za dobrou. "Pan prezident měl stejný pocit jako my, myslel si, že jednání dopadne dobře. Také si nedovede vysvětlit, proč jednání nedopadlo, podle něj byla naše nabídka velkorysá," tlumočil v Lánech předseda vlády slova Miloše Zemana.

Co mohl prezident udělat Odebrat ANO možnost sestavovat vládu Prezident Miloš Zeman mohl odebrat Andreji Babišovi možnost, aby dál hledal druhou vládu. Stejně tak mohl prezident vzít tuto možnost jakémukoliv politikovi ANO a mohl by se obrátit například na předsedu ODS Petra Fialu, jehož strana skončila ve volbách druhá. Dát šanci Richardu Brabcovi Prezident ale také mohl Babišovi sdělit, že druhý pokus na sestavení vlády svěří místopředsedovi ANO Richardu Brabcovi. Politici některých jiných stran totiž avizují, že pokud by byl premiérem Brabec, byli by ochotni s ANO spolupracovat. Vytvořit úřednickou vládu Zeman měl také právo obrátit se zády k současným politikům ve sněmovně a mohl si najít svého vlastního člověka, který by začal tvořit úřednickou vládu. V minulosti už takto jednou postupoval, když do čela vlády postavil dnešního guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka v reakci na schůzku Zemana s Babišem uvedl, že ČSSD zůstane důslednou opozicí. "Navrhovaná koalice ANO, SPD a KSČM funguje už několik měsíců a pro občany není žádným přínosem," řekl Chvojka. Podobně reagoval i předseda ODS Petr Fiala. "Není žádným překvapením, že prezident nadále preferuje neformální koalici ANO, SPD a KSČM, on je jejím hlavním architektem. Je na Andreji Babišovi, zda chce převzít zodpovědnost za vládu s extremisty a komunisty," tvrdí Fiala, který chce mluvit přímo s prezidentem.

Premiér v demisi zamířil do Lán několik hodin poté, co se sešel poslanecký klub ANO, který probíral, zda Babiš nadále zůstane kandidátem hnutí na premiéra. Předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek následně sdělil, že sedmdesát osm poslanců hnutí je jednotných. "Položil jsem klubu zásadní otázku, jestli má pan Babiš dál podporu. Podpora byla drtivá, jednoznačná. Hnutí ANO má na post premiéra od začátku jednoho kandidáta," tvrdil Faltýnek.

Poslanec ANO Aleš Juchelka uvedl, že klub také debatoval o několika možnostech sestavení vlády. Včetně možnosti menšinové vlády podporované SPD a komunisty.

Hnutí ANO by se ale mohlo dostat do problémů, pokud by vznikla jeho vláda s podporou SPD a KSČM. Už několik jeho významných členů avizovalo, že by s takovou podporou měli velké problémy.

Například ministr dopravy Dan Ťok by už nepokračoval ani jako ministr dopravy, ani jako poslanec. ANO by se podle Ťoka mělo vrátit k vyjednávání se sociálními demokraty a spoléhat se přitom na pomoc prezidenta Zemana.

"V patnáctičlenném poslaneckém klubu ČSSD jsou minimálně tři frakce. Jedna by pro vládu nestačila, ale kdyby se pan prezident stal mediátorem vyjednávání, tak by to někam mohlo vést," popsal Ťok možné řešení nynější politické krize.

Řešení patové situace v úterý nabídl šéf lidovců Pavel Bělobrádek, který se kvůli tomu chce sejít s prezidentem Milošem Zemanem. Předseda KDU-ČSL hodlá hlavě státu navrhnout, aby jmenovala premiérem zástupce nynější demokratické opozice.

"Opoziční strany, které nejsou radikální, mají 85 hlasů. Toto uskupení má více hlasů než hnutí ANO," argumentoval Bělobrádek. Takové vlády by se účastnili lidovci, piráti, ODS, TOP 09, starostové a sociální demokraté. Není jich však ve sněmovně dost k tomu, aby jejich společná vláda získala důvěru.

Už dnes zamíří do Lán šéf KSČM Filip a zítra šéf SPD Okamura.