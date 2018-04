Takřka všechny firmy v Česku řeší stejný problém: nejsou lidi, sehnat zaměstnance je čím dál tím těžší. Úřady práce v březnu registrovaly vůbec nejméně uchazečů o zaměstnání od roku 1997. Nezaměstnanost v Česku klesla v minulém měsíci na 3,5 procenta a vůbec poprvé bylo na trhu více volných pracovních míst než takzvaných dosažitelných uchazečů o práci, tedy lidí, kteří mohou bezprostředně nastoupit do nového zaměstnání.

Současná situace stále více dopadá na české firmy. Nedostatek lidí je pro ně bariérou pro další růst. Navíc musí častěji přeplácet své zaměstnance, aby jim neodešli ke konkurenci.

Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka může přehřívající se trh práce spolu s vysokými cenami realit zapříčinit konec prudkého růstu ekonomiky. "Česká ekonomika je v současnosti blízko svého vrcholu," tvrdí Rusnok.

Situace na trhu práce se v průběhu roku ještě více zkomplikuje. "Podíl nezaměstnaných stále není na minimu. Očekáváme, že se tam dostane letos na podzim − nezaměstnanost by se mohla přiblížit tříprocentní hladině. To už by bylo opravdu dno," říká ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Podle analytiků se už nyní na úřadech práce koncentrují především lidé, kteří se práci vyhýbají.

České podniky jedou na plný výkon. Kvůli nedostatku lidí však často nemohou plně využít potenciál svého růstu. "Je to omezení, které je nepříjemné. U jakéhokoliv rozhodnutí, ať už o rozšíření výroby, či případné akvizici, stojíme před otázkou, zda se nám podaří sehnat pracovníky," říká například Jiří Kudlička, ředitel firmy Bachl, která vyrábí izolační materiály.

Nedostatek lidí se týká takřka všech odvětí, nejvíce se ale projevuje v průmyslové výrobě − nejhledanější profesí je kvalifikovaný dělník. Protože je nezaměstnaných málo a na pracovníky z ciziny musí firmy kvůli zdlouhavým procesům čekat zpravidla několik měsíců, stále častější praxí je přetahování lidí od konkurence. "Oslovili jsme zaměstnavatele napříč všemi regiony, obory a velikostmi. Třetina firem se v posledních měsících setkala s predátorskými praktikami při lanaření svých zaměstnanců," říká mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Podle něj přibývá případů, kdy náboráři nabízejí vytipovaným zaměstnancům peníze na ruku za to, když ze stávající práce odejdou ze dne na den, aniž by respektovali výpovědní lhůtu.

Nouze donutila firmy hledat zaměstnance i tam, kde to dřív nedělaly. Práci nabízejí vězňům, matkám na mateřské i důchodcům.

A stávajícím zaměstnancům zároveň roste sebevědomí: po podnicích začali požadovat razantní zvýšení platů. Dvouciferný růst přestal být nesplnitelným požadavkem.

Příkladem je vrcholící jednání o mzdách ve Škodě Auto, která je největším zaměstnavatelem v Česku. Odborům se v rámci jednání podařilo prosadit takřka všechny své požadavky. Mzdy včetně započtení veškerých bonusů tak automobilka během jednoho roku navýší téměř o pětinu. Vedení firmy se přitom nepodařilo prosadit ani pro automobilku zcela zásadní věc: pracovní soboty v závodě v Mladé Boleslavi. Díky nim by mohla vyrábět ročně o 75 tisíc aut více − současná kapacita je dnes nedostatečná.

Prudký růst mezd dopadá především na malé podniky. Některé se mohou podle analytiků dostat do existenčních problémů. "Méně efektivní firmy tento tlak nevydrží a budou odcházet z trhu," říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Situace na trhu práce by podle něj mohla navyšovat inflaci. Ta sice v březnu klesla především díky levným potravinám na 1,7 procenta, podle ČNB však bude růst a v následujících měsících se bude pohybovat okolo dvou procent. Analytici navíc očekávají, že ČNB letos ještě dvakrát navýší úrokové sazby, což mimo jiné zdraží hypotéky.

