Nebýt finanční krize v roce 2008, možná by tento česko-americký objev nikdy nevznikl. Krize a úpadek farmaceutického průmyslu přiměly chemika Pavla Majera vrátit se po dvaceti letech v USA do Česka.

V Ústavu organické chemie a biochemie, kde začínal, rozjel před sedmi lety vědecko-servisní skupinu. Ta začala obratem spolupracovat s jeho bývalými kolegy, odborníky z prestižní americké Univerzity Johnse Hopkinse.

V Americe se brzy zrodil nápad, aby se čeští chemici podívali na přírodní látku, kterou produkuje bakterie pocházející z peruánské půdy. Ta sice dříve v klinických testech prokázala schopnost ničit rakovinné nádory, ale kvůli řadě vedlejších účinků nikdy nevstoupila na trh.

Po čtyřech letech bádání vědci vyvinuli molekuly, které vycházejí ze "zázračné" přírodní látky, ale nemají ony nepříznivé účinky.

"Vyvinuté látky obchází omezení tím, že k jejich účinku je nutná aktivace, k níž dochází především v rakovinných buňkách. Ve zdravé tkáni tyto látky zůstávají z větší části pouze v neaktivní, a tudíž netoxické podobě," vysvětluje Pavel Majer.

800 milionů Firma, která zastřeší klinické testy, získala od investorů 800 milionů korun. Většinu dala skupina Deerfield, ale podílí se i česká firma i&i Prague vlastněná Ústavem organické chemie a biochemie.

Nápad chráněný patentovou přihláškou nyní získal nebývale vysokou sumu na zahájení klinických studií. Američtí investoři ze skupiny Deerfield vložili do firmy Dracen Pharmaceuticals, která pro účely studie vznikla, v přepočtu 720 milionů korun.

Celkem firma získala 800 milionů. Podíl v ní má také americká společnost Osage University Partners spojená s baltimorskou univerzitou a česká společnost i&i Prague s vkladem čtyř milionů. Ta vznikla loni jako dceřiná firma pod Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, aby pomáhala uvádět vědecké objevy na trh a investovala do nich.

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE Odkaz Antonína Holého Oceňovaný chemik světového významu vyvinul se svým týmem během práce na ústavu například základ léku proti AIDS, žloutence typu B či oparům. V čele ústavu stál v letech 1994–2002. Zemřel před šesti lety. Smlouvy za miliardy Především díky Holého objevům a exkluzivním smlouvám s velkou americkou farmaceutickou společností Gilead Sciences získal ústav za posledních deset let 20

miliard korun. Budoucnost Nejlukrativnější patenty loni vypršely. Ústavu se ale podařilo uzavřít nové smlouvy, které přinesou stovky milionů ročně. Zároveň si chce ústav zajistit další peníze do budoucna. I proto založil firmu i&i Prague.

Po slibných výsledcích testů na buňkách, myších či prasatech vytvořil český ústav s americkou univerzitou manažersko-vědecký tým, který sestavil byznysplán a prezentoval své závěry celé řadě investičních skupin a fondů.

Na získávání rizikového kapitálu od investorů se tým zaměřil proto, že v tak rané fázi by nebylo snadné získat pro plán přímo farmaceutickou firmu, která by látku rozvíjela.

"Nakonec se podařilo získat mnohem vyšší investice, než jsme předpokládali. Počítali jsme pouze asi se čtvrtinou," pochvaluje si výsledek Jaromír Zahrádka z i&i Prague.

Studie mimo jiné určí, na jaké typy nádorů by se léčivo používalo. Látky z Majerovy laboratoře fungují dobře zejména v kombinaci s imunoterapií. To je metoda spočívající v uvolnění zablokované reakce organismu vůči nádoru.

Pokud bude léčivo úspěšné a bezpečné, vědci ho nabídnou velkým farmaceutickým společnostem, aby je uvedly na trh a nabídly pacientům. Zároveň počítají i s prodejem společnosti Dracen Pharmaceuticals, která drží práva k užívání licence. "Podle prodejní ceny se pak může jednat o desítky a možná i stovku milionů korun pro firmu i&i Prague. Předpokládáme, že na trh by se látka mohla dostat mezi roky 2025−2027," věří Zahrádka.

Peníze z přípravy léčiva by pak získal i Ústav organické chemie a biochemie, který by se tak přiblížil dřívějším byznysovým úspěchům. Jako poskytovatel licence by nejvíce těžil z podílů z prodeje léčiva po jeho uvedení na trh.

Příjmy by tak ústav získal s určitým zpožděním. Jejich celkový objem by nicméně podle Zahrádky činil několik set milionů korun ročně po dobu deseti až patnácti let.