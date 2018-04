Dva týdny trvalo finanční správě, než přezkoumala nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) k případu firmy AB Chemitrans. V něm soud rozhodl, že není možné zabavovat majetek firem dříve, než padne pravomocné rozhodnutí. Finanční správa však nereagovala na dotaz, zda začne na základě rozsudku vracet zabavený majetek firmám, které o něj přišly podobným způsobem jako AB Chemitrans.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se podle svého vyjádření do minulosti vracet nehodlá. "Rozsudek může naši správní praxi ovlivnit v budoucnu," připustil mluvčí GFŘ Lukáš Heřtus.

Daňový poradce Tomáš Hajdušek se však domnívá, že na základě rozsudku by finanční správa měla vracet majetek i v případech firem, na které dopadla exekuce bez pravomocného rozhodnutí. "Pokud jim majetek zabavili na základě zajišťovacího příkazu, který byl poté zrušen, a o odvolání proti doměření daně ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, měli by firmám zabavený majetek vrátit," vyvozuje Hajdušek.

AB Chemitrans Na bohumínské firmě AB Chemi­trans si před dvěma lety nárokoval finanční úřad 7,5 milionu korun. Vystavil dva zajišťovací příkazy na daň z přidané hodnoty. Ta však ještě nebyla pravomocně stanovena, protože společnost se proti ní odvolala. Ještě před rozhodnutím o odvolání úřad zahájil exekuci. Přestože firma daň zaplatila, po půlroce vydal berní úřad dodatečné platební výměry. V nich si řekl také o penále 1,5 milionu korun. Také proti tomu se firma odvolala. Namítala, že berní úřad si nemůže vzít peníze i s úroky na základě platebních výměrů, které ještě nejsou pravomocné. U Krajského soudu v Ostravě firma s touto argumentací neuspěla. Zastal se jí až Nejvyšší správní soud a rozsudek ostravského soudu zrušil. Konstatoval, že finanční správa musí podnikatelům zadržované peníze vrátit, pokud soud zruší zajišťovací příkazy a DPH ještě není pravomocně

stanovena.

Příkladem může být jedna z největších tiskáren v Česku, Europrint. Daňová správa si na ní v květnu 2016 nárokovala 260 milionů korun, a to z důvodu údajného podvodu na DPH ze strany jejího dodavatele. Následovalo exekuční vymáhání penále a úroků z prodlení ve výši 74 milionů korun, přestože se firma proti doměření daně odvolala. Skončila v insolvenci a dodnes se kvůli tomu soudí.

"Je to případ velmi podobný tomu našemu," řekl k rozsudku firmy AB Chemitrans jednatel tiskárny Petr Litvan s tím, že firma zvažuje další právní kroky. Daňový poradce Hajdušek se domnívá, že by rozsudek mohl tiskárně pomoci. "Finanční úřad se měl spokojit se zaplacenou daní na základě zajišťovacího příkazu, penále a úrok měl vymáhat případně až poté, co by bylo zamítnuto odvolání," míní.

Také další oslovené podniky věří, že výrok soudu v případě AB Chemitrans může zvýšit jejich šance na vrácení majetku, který jim berní úřad zabavil.

"Filozofie uvažování Nejvyššího správního soudu naznačuje, jakým způsobem by měly rozhodovat soudy nižších instancí a jak by měla změnit svoji praxi finanční správa," uvedl právní zástupce společnosti FAU Alfréd Šrámek.

I ta skončila po zabavení majetku berními úředníky v konkurzu a nyní se soudí o vrácení majetku.

Úředníci se zatím k žádným krokům nemají. "Klientovi se dosud nikdo neozval," uvedla právní zástupkyně společnosti AB Chemitrans Petra Nováková.