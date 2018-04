Na demonstracích proti Andreji Babišovi se scházejí desetitisíce lidí. Je to hodně, nebo málo? Jak se to vezme. Je to dost na to, aby bylo jasné, že v Česku je něco v nepořádku. Ale málo na to, aby se mohlo cokoli změnit.

Vysvětlení tohoto paradoxu? Zatím neexistuje silná nebabišovská alternativa. Demonstranti říkají, že "ANO ne", ale není už jasné, co tedy "ano". Proto jich není víc.

Je zřejmé, co lidé, kteří nelitují času a sil a jdou na náměstí, nechtějí. Nechtějí babišovskou politiku, která si nedělá starosti s legitimitou vládnutí a hraje si s autoritářskými motivy.

Jenže pro většinu populace jsou to všechno abstraktní záležitosti, a i když jim třebas některé věci vadí, není to tak silné, aby Babiše razantně odmítli. Od politiky chtějí hlavně výsledky, nebo aspoň jejich zdání, zlepšení života, či aspoň perspektivu zlepšení. Babiš se dokáže prezentovat jako ten, kdo to všechno nabízí. Proto také může demonstrace zatím bagatelizovat s tím, že na náměstích jsou sice desetitisíce lidí, ale on získal milion a půl hlasů.

V demokracii jsou demonstrace důležitým a legitimním vyjádřením politického postoje. Leč rozhoduje se nikoli na náměstích, ale ve volbách. A v nich uspějí politici, kteří jsou schopni nabídnout něco, za co se mohou lidé ve větším množství seřadit. Co z toho plyne pro demokraty? Andreje Babiše je možné porazit nikoli pouhou negací, ale jen pozitivním programem − ve smyslu obsahu i emocí.

Jak to funguje, vidíme v náznaku na dvou polických formacích. Ne náhodou je druhou nejsilnější stranou ODS, která pracuje na programu a oslovuje přesně cílenou skupinu lidí. Spojíte si ji s hájením podnikatelů a živnostníků proti Babišově státofirmě, s hájením iniciativních lidí proti molochu, který "to prostě zařídí". Není to pouhé "ne", je to něco pozitivního. A dál: Ne náhodou jsou třetí nejsilnější stranou piráti, kteří přinášejí pozitivní emoci: mládí a čerstvost, jisté buřičství a rozdávání ran na všechny strany, ale i technologický optimismus a pohled do budoucnosti. I to je něco, za čím je možné se seřadit. Proto i piráti rostou.

Naproti tomu strany, které si nejvíce spojujeme s odporem proti Babišovi (TOP 09, STAN, KDU), skomírají. Hájení demokratických hodnot a ústavnosti je sice důležité a záslužné, ale nestačí to.

Je to atraktivní jen pro lidi, kteří chápou abstraktnější základy politiky, včetně toho, jak se propisují do politiky praktické (třeba tak, že liberální demokracie je vždy efektivnější než autoritářství). Takových lidí bohužel není mnoho, a proto se tyto strany potácejí na hranici volitelnosti.

Politici topky a STAN se hrdě procházejí po náměstích mezi demonstranty, ale je to jen útěšný sebeklam. Měli by připustit, že liberální demokracie není pro většinu lidí cílem, ale jen prostředkem. I při demonstracích proti komunistickému režimu v roce 1989 byli lidé seřazeni, krom odporu proti "totalitě", za něčím pozitivním − chtěli žít "jako v západním Německu". Proto jich bylo tolik.

Jinou a možná ještě lepší ukázkou, jak dopadá v politice absence pozitivní alternativy, je ČSSD. Ta málem dojela na to, že nedokázala říci, co vlastně voličům nabízí tak skvělého, že jim to nemůže nabídnout Babiš. Nyní se začala domnívat, že si pomůže tím, že bude oslovovat voliče Okamurovy SPD, ale to je fatální omyl. Voliči levice neutekli k SPD, ale hlavně k Babišovi. Nepoptávají primárně anticikanismus či zákaz islámu, ale lepší život, pozitivní příběh. A volí toho, kdo jim ho nabídne.

Tedy zpět k demonstracím: Nespokojenost v Česku existuje, je jasné, co by se mělo ubránit, ale už ne, k čemu by se mělo směřovat. Ne, to není výtka vůči antibabišovským demonstrantům, kteří se víceméně živelně scházejí na náměstích. Ti víc dělat nemohou.

Alternativu musí už obstarat někdo, kdo vstoupí do politického souboje, přičemž bude důvěryhodný a nabitý pozitivním programem a emocí. Když se nikdo takový nenajde, dopadneme jako v Maďarsku. Rozdrobená opozice, křičící ne-ne-ne, a vítězící autoritář, který si bude privatizovat stát a z občanů dělat své zaměstnance, kteří nakonec budou z nedostatku lepší perspektivy vděčně pojídat jeho koblihy.

