Není teď ve světě mezinárodní politiky větší otázky. Jakou podobu bude mít americká facka Bašáru Asadovi za to, že opět ve velkém použil chemické zbraně? Směrem k syrským břehům plují americké lodě, akce se očekává během dne či dvou.

Nabízí se úvaha, že to bude něco podobného jako loňská odvetná akce poté, co asadovci barbarsky zaútočili také chemickými zbraněmi na obyvatele východních rebelských předměstí Damašku. Tehdy se na letiště, odkud vyletěly helikoptéry s chlorem, snesla ničivá sprcha v podobě amerických raket. Tím to ale skončilo. Asad si zkrátka mohl říct, že ho to nasazení jedů na civilisty zase až tak nebolelo.

Poradci prezidenta USA si jistě uvědomují, že nyní už takhle postupovat nelze, úder musí být tvrdší, aby si syrský režim konečně spočítal, že zločiny se zbraněmi hromadného ničení se mu nevyplácí.

Jenže, jak tvrdý má úder být, aniž by to znamenalo například několikatýdenní soustavnou bombardovací leteckou kampaň, zhruba jako v případě náletů na Srbsko v roce 1999, které v důsledku vedly k pádu režimu Slobodana Miloševiče? To by pak chtělo jinou úroveň příprav, neboť salvou raket z torpédoborců a ponorek, jakkoliv je v prvním momentu drtivá, tak daleko nedojdete.

Či jinak, jak tvrdý má ten úder být, aby to neznamenalo pozemní ofenzivu? Je to sotva pár dní, co Donald Trump oznámil, že se hodlá do podzimu ze Sýrie stáhnout. Teď se ale chystá podniknout něco, co Ameriku opět do konfliktu vtahuje.

Jenže je tu něco snad ještě zapeklitějšího. Američané loni předem varovali Moskvu ohledně cíle a načasování útoku. Žádný ruský voják tam tak nepřišel o život. Postupovat teď podobně by bylo absurdní, když Donald Trump obviňuje ze spoluzodpovědnosti za chemický útok právě i Rusko, jakož dokonce osobně Vladimira Putina − citujme Trumpův tweet: "Prezident Putin, Rusko a Írán nesou zodpovědnost za podporu bestie Asada." Vše pak jen rámují ostré výroky americké velvyslankyně při OSN, že "Rusko by mohlo zastavit tohle nesmyslné vraždění, kdyby chtělo, ale stojí za Asadovým režimem", a že je "ruská vláda netečná vůči záběrům mrtvých dětí".

Pokud však útok bude drtivější než loni a Rusové nebudou předem informováni, pak logicky hrozí, že mnozí z nich přijdou o život. Konflikt, který je výbušný dost, by tak nabral na globálních grádech ve chvíli, kdy pokus o vraždu špionážního zběha Sergeje Skripala a následné vyhoštění ruských diplomatů situaci dost vyostřily.

Už proto je nutné se za Ameriku postavit. Nic by Putin nedokázal využít lépe, než kdyby zpozoroval, že se náš svět nedokáže dohodnout ani na tom, že je nutné trestat pachatele chemických útoků.

