Nízká nezaměstnanost je požehnání. V tom se selský rozum shoduje s ekonomickou teorií.

Vždyť co přináší její opak? Lidé bez práce přicházejí o příjmy, o dosavadní standard. Když jsou (nedobrovolně) bez práce dlouho, dopadá to na jejich psychiku a není ani výjimkou, že se jim rozpadá život. Už jen tím, že musí omezit výdaje, ovlivňují své okolí. Jejich poptávka někde chybí, čímž se problémy ekonomiky dál prohlubují.

Když zástupy nezaměstnaných přerostou v armádu, bují všeobecná nespokojenost, otřásá se politická scéna a nezřídka i padají vlády.

Nevyužitá pracovní síla je, stejně jako jiné zahálející výrobní kapacity, z makroekonomického hlediska od určité míry plýtvání. Z pohledu jedince a rodiny je to ještě větší průšvih. S obecnou zkušeností souzní i ekonomové: "Kdo vnímá pokles nezaměstnanosti pod tři procenta jako něco, co je pro ekonomiku nežádoucí, tak nemá dostatečné sociální cítění ani ekonomický vhled," řekl před časem HN Vojtěch Benda, vlivná postava sedmičlenného vedení ČNB.

Z tohoto pohledu je Česko ráj. Nezaměstnanost za březen podle včera zveřejněných údajů úřadů práce klesla na 3,5 procenta. To v posledních 20 letech nemá obdoby. Když se nespokojíme jen s čísly, která mohou být zkreslená tím, že "na pracáku" se z různých pohnutek registrují i lidé, kteří zaměstnání ve skutečnosti nehledají, a sáhneme po údajích ze statistického úřadu, je obrázek ještě růžovější. V únoru bylo bez práce jen 2,4 procenta Čechů ve věku mezi 15 a 64 lety a je řada důvodů, proč očekávat, že výsledek za březen bude ještě lepší, ač je to v této části roku nezvyklé.

Ovšem v současných českých podmínkách, které se z pohledu standardní ekonomie blíží extrému, je "lepší" hodně relativní pojem. Zaměstnavatelé mají na věc jiný pohled, který nemusíme šmahem zavrhovat jako asociální. Z firemní sféry se už několik let ozývá, že je obtížné sehnat kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu. Zhruba od roku 2016 si podniky v řadě oblastí stěžují, že nové zaměstnance prostě neseženou, ani když z obou požadavků sleví.

Vzaly by v podstatě kohokoli, jen kdyby byl někdo volný. Není.

Následky? Nemožnost sehnat nové lidi je jednou z největších překážek bránících růstu podniků. A tedy i růstu ekonomiky. Řada firem musí odmítat zakázky a čím dál častěji dochází i k tomu, že nejsou schopny splnit ani ty už nasmlouvané. To je jistě podnikatelská chyba, ovšem dopadá i na další. V provázaných řetězcích vede k výpadkům v dalších výrobních fázích, jak se ukázalo i v největší české automobilce.

Ekonomika je jednoduše přehřátá a situace se dál vyhrocuje. Nezaměstnanost klesla v měsíci, který z větší části spadá do zimního období, naprosto ve všech okresech. Najdou se místa, kde počet lidí bez práce za jediný měsíc klesl skoro o pětinu z už beztak nízké úrovně.

Poprvé v historii je součet volných míst, která podniky nahlásily, vyšší, než kolik lidí může z úřadu práce odejít do zaměstnání. Neobsazených míst je 253 tisíc, okamžitě do práce může nastoupit jen 240 tisíc lidí.

Na to musí koukat nevěřícně i Němci, jejichž ekonomika si užívá konjunktury ještě déle než ta česká, natož státy jižního křídla eurozóny sužované dlouhodobě vysokou nezaměstnaností.

Jenže to má háček: až příliš nabízených míst jsou méně kvalifikované práce se mzdou, která pohodlný život v daném místě nezajistí. A rozhodně nemotivuje k tomu, aby se kvůli tomuto "džobu" kdokoli stěhoval, to by ekonomicky nedávalo smysl.

Takže s velkou pravděpodobností zůstanou navždy neobsazená, pokud se tedy výrazně neuvolní podmínky pro zaměstnávání občanů zemí mimo EU, pro něž může být i třináctitisícová mzda a nocleh na ubytovně atraktivní.

Jenže to by se rovnalo vyhlášení války odborům. Podle nich nastal čas rychlého zvyšování mezd. "Ekonomice se daří a musí to poznat také zaměstnanci," hlásá šéfodborář Josef Středula a jeho publikum mu naslouchá. Nezaměstnanost škodí, nízké příjmy ale také.

V českých podmínkách nyní jasně převažuje "trauma" z mezd jen pomalu dohánějících západoevropskou úroveň.

Pokud porostou rychleji i za cenu, že to ve střednědobém horizontu mírně zvýší nezaměstnanost, většina Čechů to přivítá. Na tom není nic asociálního.

