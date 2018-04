Na první pohled to vypadá jako totální úlet nebo čiré bláznovství. Po půlročním martyriu kolem vyjednávání stabilní vlády přišel s překvapivou iniciativou předseda lidovců Pavel Bělobrádek, podle kterého by mohlo vládnout šest demokratických stran. Hnutí ANO by jejich menšinovou vládu tolerovalo, komunisté a okamurovci by zůstali mimo. Jenže Bělobrádkův plán vůbec nepostrádá logiku a racionalitu.

Samozřejmě, kdyby se Andrej Babiš rozhodl utvořit vládu s podporou extremistické dvojice KSČM a SPD, neměla by spojená síla 85 demokratických poslanců proti jejich 115 hlasům šanci. Pokud ale bleděmodro-rudo-hnědá osa vládu z jakýchkoliv důvodů neutvoří, může šestispolek ODS, KDU-ČSL, starostů, pirátů, TOP 09 a ČSSD představovat alternativu početnější, než jakou je samotné ANO. A povedla-li se integrace roztříštěných demokratických stran svého času na Slovensku, kde díky tomu Mikuláš Dzurinda eliminoval Vladimíra Mečiara, proč by něco podobného nemohlo zafungovat v Česku proti Babišovi? Nejpodstatnější ovšem je, že Bělobrádkův plán dává prezidentovi Miloši Zemanovi širší výběr. Co takhle vsadit na premiéra z jiné sněmovní stáje? A s více poslanci v zádech, než má Babiš? Mimochodem, nezmiňoval loni Zeman právě Bělobrádka jako možného adepta na premiérství?

Bez bonusů by ale nezůstal ani šéf ANO. Držel by vládu v šachu, měl by prostor "makat" na svém příštím volebním vítězství a v neposlední řadě by se vymanil z dnešního Zemanova klinče. Spokojena by mohla být i TOP 09, která odmítá být ve vládě nejen s Babišem, ale i s hnutím ANO jako takovým. Je jen škoda, že vládně-integrační pokus tradičních demokratických stran nepřišel dřív. Protože právě za takovou konkrétní sílu by se už týdny mohli stavět protestující lidé na náměstích.

Ale i tak zaplať pánbůh za nápad. Jestliže se dosud Zeman i Babiš tvářili, že volební výsledek má jenom jediné − babišovské − řešení, tak Bělobrádkova varianta to boří. Vnáší do hry nové osobnosti, partaje a naděje.

