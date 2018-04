Herbert Diess, dosavadní šéf značky VW, by se měl stát novým ředitelem celého koncernu Volkswagen. Agentury Bloomberg a Reuters to včera napsaly s odvoláním na nejmenované zdroje s tím, že změnu by dozorčí rada měla probrat už tento pátek.

Diess, který do největší evropské automobilky přišel v roce 2015 z BMW, by měl nahradit Matthiase Müllera, jenž bojuje s následky emisního skandálu koncernových aut.

Včerejší prohlášení koncernu jen naznačuje, že se chystají personální změny v managementu. Podle něj je Müller připraven "přispět ke změnám".

Müller se stal šéfem firmy krátce poté, co v září 2015 vypukl skandál s falšováním emisí dieselových motorů koncernových aut. Firma kvůli skandálu čelí jak vysokým pokutám, tak nemůže prodat tisíce vozů s vadnými motory. Německá města navíc mohou zavádět omezení pro vjezd aut s dieselovým motorem, automobilka proto nabídla výměnu starších vozů za nové, už nezávadné.

Müller nedávno při prezentaci výroční zprávy uvedl, že automobilka chce masivně investovat do elektromobilů.

Šedesátiletý Diess přišel do firmy v létě 2015 a šéfoval značce VW, tedy největší části koncernu. Byl v častých sporech s odboráři a pokoušel se nejen škrtat náklady, ale i zjednodušit složitou strukturu vedení automobilky.

Podle agentury Bloomberg se vedení firmy po skandálu snaží dát větší pravomoci šéfům jednotlivých značek a regionů. Jakákoli změna ve Volkswagenu bude mít vliv i na značku Porsche, s níž je majetkově i manažersky úzce provázán. Porsche a vláda spolkového státu Dolní Sasko jsou dva největší akcionáři Volkswagenu. Ten loni prodal po celém světě 10,7 milionu osobních a nákladních aut všech svých značek, do nichž patří také Škoda Auto.

Zprávu o výměně vedení přijaly trhy příznivě, akcie automobilky včera stouply o více než čtyři procenta.

Související