Zpevňování koruny vůči euru bude pokračovat. Důvodem je silný růst tuzemské ekonomiky, na který musí Česká národní banka reagovat zpřísněním měnové politiky. A ještě více se může koruně dařit oproti americkému dolaru, říká v rozhovoru pro HN Petr Krpata, hlavní stratég pro měny a úrokové sazby ING Bank v Londýně.

"Náš výhled je, že se kurz dostane do konce roku pod 25 korun za euro," odhaduje Krpata. Jak podotýká, výhled ING Bank je o něco pesimističtější v porovnání s prognózou ČNB. Ta očekává do konce roku dosažení úrovně až 24,60 Kč/EUR. "Náš předpoklad je maximálně 24,80," dodává stratég. On a jeho kolegové jsou naopak optimističtější ohledně zvyšování úrokových sazeb ze strany tuzemské centrální banky.

Krpata připomíná, že ČNB by v průběhu tohoto roku chtěla kvůli přehřívající se tuzemské ekonomice utáhnout měnovou politiku. "A monetární podmínky se dají utáhnout dvěma způsoby. Jednak přes silnější měnu a pak přes vyšší úrokové sazby," vysvětluje.

Petr Krpata (33) ◼ Řídí strategii obchodování s měnami a úrokovými sazbami střední a východní Evropy banky ING v Londýně. V ING je od roku 2014.

◼ Předtím působil šest let v britské bankovní skupině Barclays v Londýně a Dubaji.

◼ Studoval na univerzitě v Manchesteru, poté získal stipendium na prestižní London School of Economics. Už během studií byl na stáži ve švýcarské UBS. Má titul CFA.

"Pokud koruna proti euru neposílí na ČNB očekávaných 24,60 − což si myslíme, že sama o sobě nevzroste −, tak banka začne zvedat úrokové sazby. Zároveň s tím půjde koruna mírně nahoru," nastiňuje expert možný scénář vývoje.

Podle Krpaty tak ING i další zahraniční investoři, například hedgeové fondy, sázejí nejen na posílení koruny, ale zároveň také na předpokládaný růst úrokových sazeb. "Dle nás to je v obou případech vítězná strategie," podotýká.

Od konce intervencí ČNB loni v dubnu již koruna vůči společné evropské měně zpevnila zhruba o šest procent. Včera se její kurz pohyboval kolem 25,30 Kč/EUR.

Další investiční příležitost se investorům naskýtá u vývoje kurzu koruny vůči americkému dolaru. "Když jsme loni v prosinci vydávali náš výhled na měny pro rok 2018, tak to byl náš hlavní obchod," připomíná měnový stratég. Jen za minulý rok si přitom česká měna připsala vůči dolaru již okolo 20 procent. "Do konce roku budeme pod 19,50 a za určitých okolností může jít kurz i k 19 korunám za dolar," říká Krpata. Aktuálně se dá dolar nakoupit a prodat na úrovni okolo 20,60 Kč. "Od prosince, kdy jsme do obchodu vstoupili, už koruna posílila o pět procent a myslíme, že je tam potenciál na zpevnění o dalších šest až sedm procent," dodává.

Podle Krpaty za očekávaným posilováním tuzemské měny vůči dolaru stojí dva důležité faktory. Prvním je zmíněné zpevňování oproti euru a druhým pak růst kurzu eura vůči dolaru.

"Čekáme kurz 1,30 dolaru za euro do konce roku a 1,35 v roce příštím. A jestliže máte silnější korunu vůči euru a silnější euro vůči dolaru, tak se dá sázka na růst koruny vůči dolaru označit za eurodolar na steroidech."

Podle Krpaty hraje euru v porovnání s dolarem do karet mimo jiné probíhající návrat měnové politiky Evropské centrální banky (ECB) k normálu. Ten probíhá ve dvou krocích. Prvním je postupné ukončování kvantitativního uvolňování, tedy programu nákupu veřejných i korporátních dluhopisů. A druhým bude (pravděpodobně někdy v příštím roce) zvýšení klíčové úrokové sazby, která je nyní záporná.

Měnovou politiku sice zpřísňuje také americká centrální banka Fed, v kurzu dolaru je však účastníky měnových trhů zvyšování úrokových sazeb již započítáno.

Investoři tak svou pozornost upřeli ke zmíněné politice ECB a také na americký dvojitý deficit, tedy deficit běžného účtu (souhrn ekonomických transakcí ekonomiky USA se zahraničím) a deficit federálního rozpočtu tamní vlády.

"Deficit se bude víc a víc zvyšovat. Kvůli rozpočtové politice prezidenta Donalda Trumpa dolar oslabuje. Šéf Bílého domu se nechová v dobrých časech jako dobrý hospodář," upozorňuje Krpata. "Hospodářský růst Spojených států se již dnes nachází v pozdním stadiu cyklu. Brzy začne zpomalovat a Američané budou mít obrovské deficity jak u federálního rozpočtu, tak běžného účtu. Investoři si toho jsou vědomi a to je důvod, proč jde dolar dolů," doplňuje.

Expet Petr Krpata rovněž poukazuje, že kdykoliv se v minulosti tento dvojitý deficit snižoval, americké měně se dařilo. A naopak − když se zvyšoval, jako je tomu nyní, dolar šel dolů.

