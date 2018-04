Brněnská IT společnost Anect si k pětadvacátému výročí svého vzniku nadělila solidní výsledky: tržby jí meziročně vzrostly o 3,5 procenta na 644 milionů korun a mírně se zvýšil i její hrubý zisk, který loni dosáhl 61 milionů.

Anect se zabývá dodávkami informačních systémů, které odebírá ministerstvo financí, skupina ČEZ nebo velké české banky. "Naším nejsilnějším byznysem je kybernetická bezpečnost, která se na loňských tržbách podílela téměř ze třetiny," říká šéf Anectu Jan Zinek.

Jeho firma do současné velikosti narostla hlavně díky dodávkám internetových technologií do velkých korporací, což je oblast byznysu, kterou se konkurenti na začátku 90. let příliš nezabývali.

V současnosti se ale společnost čím dál více zabývá již zmiňovanou kyberbezpečností nebo dodáváním systémů pro telekonferenční hovory či pro datová centra.

Čtyřicet procent tržeb Anectu představují zakázky pro stát. Jejich podíl ale klesá. "V posledních letech stát šetřil, a to nejen na provozních nákladech, ale i na rozvojových projektech, což se samozřejmě odrazilo i na našich číslech. Tlak na úspory se s nástupem každé nové vlády zvyšuje a ministerstva pak nemají moc chuť do investic a vypisování IT projektů," uvádí Zinek.

Anect přesto doufá, že stát své investice do IT znovu více rozjede. Hodně si proto slibuje od svého patentovaného systému na ověřování identity, který už si vyzkoušelo ministerstvo vnitra.

Software zvaný Aducid nahrazuje klasické metody přihlašování do mobilních nebo webových aplikací. "Člověku stačí na mobilu ofotit QR kód a pak svou identitu potvrdit třeba otiskem prstu, aniž by musel použít přístupové heslo," vysvětluje Miroslav Řihák, většinový vlastník Anectu a duchovní otec zmíněné technologie.

Podle něj by mohl stát Aducid využít při tvorbě mobilních aplikací, které zjednoduší komunikaci občanů s úřady. A zároveň by po něm mohly sáhnout banky vytvářející nové verze svého internetového bankovnictví. Řihák ovšem přiznává, že stejnojmenný start-up, přes nějž jeho firma Aducid nabízí, zatím na první zakázky teprve čeká.

Společnost ale nespoléhá pouze na Aducid a zakázky pro stát. Do budoucna si chce zakládat hlavně na práci pro dlouhodobé korporátní klienty, jimž chce nabídnout další softwarové produkty zaměřené na bezpečnost. V plánu má navíc expanzi do zahraničí.

Zatím Anect přes svou sesterskou firmu podniká na Slovensku a díky nadnárodním klientům realizuje i několik projektů jinde v zahraničí. "V plánu ale máme naši účast v cizině posílit. Chceme se pouštět hlavně do zakázek v Německu, Velké Británii či Rakousku," uvádí šéf podniku Zinek.

Související