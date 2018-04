Bývalý kremelský šéfideolog Vladislav Surkov napsal článek, ve kterém tvrdí, že Rusko definitivně ukončilo čtyřsetleté snahy o integraci se Západem a nyní se vydalo na samostatnou geopolitickou pouť.

Jeho kritici tvrdí, že text je především přiznáním, že se Kreml dostal ve své konfrontaci do slepé uličky a není schopen získat žádné spojence.

Myšlenka sama o sobě není nová, již od středověku se v Rusku ozývaly vlivné hlasy, že by se Moskva neměla na Západ ohlížet, nebo se od něj měla dokonce izolovat. Zajímavá je ale hlavně postava autora. Vladislav Surkov se původně zabýval PR, pracoval například i pro Michaila Chodorkovského. V roce 2000 byl jedním ze strůjců zvolení Vladimira Putina prezidentem a následujících 12 let se o něm hovořilo jako o tvůrci Putinova politického systému. Mimo jiné měl v posledních letech na starosti separatisty v Donbasu.

Surkov tvrdí, že od doby, kdy se ruský stát vymanil z područí Tatarů, toužil se integrovat do Evropy. Car Petr I. nařídil bojarům holit se, ke dvoru přicházeli němečtí aristokraté a západní princezny. Později Rusové nadšeně začali studovat západní marxismus, a dokonce provedli revoluci. Za dalších 70 let se Moskva rozhodla vrátit do Evropy a Rusové začali studovat Haye­ka. Ale nepomohlo to. "Při vnější podobnosti ruského a evropského kulturního modelu mají oba systémy jiný software," tvrdí Surkov. Podle něj byla konfrontace v roce 2014 v souvislosti s anexí Krymu nevyhnutelná a nyní Moskvu čeká "sto (dvě stě? tři sta?) let geopolitické samoty". Což je podle autora jedině dobře.

Zajímavé na textu, který byl široce sdílen na ruských sociálních sítích, je, že v Surkovově podání se historické události "prostě stávají". Rozpad Sovětského svazu je podáván jako výsledek vědomého rozhodnutí Rusů ukončit svou izolaci a odtržení svazových republik bylo podle Surkova gestem, aby Moskva ukázala, že se ho Evropa nemusí bát. Nicméně její naděje byly zrazeny.

S nevyhnutelností konfrontace paradoxně souhlasí i liberální novinář Pavel Kazarin. "Rusko se pořád vnímá jako Sovětský svaz a chce jeho status a příslušné zacházení, včetně sfér vlivu. Moskva požaduje svolání nové Jaltské konference, protože v sobě spatřuje SSSR. Jenže Západ se dívá na Rusko a vidí zemi, která prodává ropu a plyn a za to si kupuje téměř vše ostatní. Když Barack Obama mluvil o Rusku jako o regionální mocnosti, tak tím nechtěl nikoho urazit," vysvětluje Kazarin.

Kam to až může zajít a jaké může být řešení, neví ani Surkov, ani Kazarin. Kremelský ideolog tvrdí, že Rusko se nebude izolovat a bude se světem komunikovat. Hned ovšem dodává, že i válka je způsobem komunikace.

