Málokdo si uvědomuje, kolik na dividendách do České republiky přichází a kolik odtud odchází. Přestože to je naše budoucnost. Jestliže jednou skončí příliv zahraničních investic, dostaneme se do situace, kdy budou hrát dividendy významnější roli v platební bilanci. A jestliže bude pokračovat větší odliv dividend než jejich příliv, bude to mít velký dopad na českou měnu a na zdroje, které budeme mít k dispozici." Tuto z dnešního pohledu velmi nadčasovou úvahu pronesl v lednu roku 2010 tehdejší člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek.

Odliv dividend, který se v roce 2017 vyšplhal na 276 miliard korun, na 8,3 procenta hrubého domácího důchodu, je pro Českou republiku tématem už od roku 2004. Od té doby, co vstoupila do Evropské unie. Současně se vstupem se totiž otevřela možnost využití mezinárodního daňového plánování pro transfer nerozdělených zisků a hlavně dividend, tedy jednoduše pro vývoz peněz. Podle evropské směrnice o mateřských a dceřiných společnostech vznikla možnost za určitých podmínek poslat dividendy dokonce až do tzv. daňových rájů, a to bez zdanění. Do té doby platilo, že se dividendy při výplatě z dceřiné společnosti do mateřské musely zdaňovat. Dividendy českých vlastníků dodnes podléhají zdanění.

Zahraniční investoři, jejichž boom se datuje do konce 90. let s privatizací bank i síťových odvětví a lákáním nových investic na systém zahraničních pobídek, možnosti odvést dividendy bez zdanění okamžitě využili a jednorázově převedli několik let kumulované zisky do zahraničí. Rok 2004 byl proto také prvním rokem, kdy se začala věnovat odlivu dividend, tedy transferu zisků do zahraničí, pozornost. A kdy se také ukázalo, že příliv investic ze zahraničí nemá jenom dobrou stránku, jak se do té doby zdálo. "Přímé zahraniční investice přestávají být stabilizační prvek naší ekonomiky a přinejmenším přestávají být zdrojem nových peněz," řekl už v roce 2004 tehdejší hlavní ekonom společnosti Newton Group a pozdější viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík.

Odliv kapitálu převyšuje příliv nových investic ze zahraničí i reinvestic zahraničních daňových vlastníků v Česku od roku 2005.

Jsme kolonií Evropy?

Řada politiků ve spojení s odlivem zisků mluví o Česku jako o kolonii EU. Většina zahraničních investorů, kteří si přelévají zisky do mateřských zemí, totiž pochází ze zemí unie. Pod vlivem francouzského ekonoma Thomase Pikettyho nyní někteří ekonomové porovnávají odliv dividend s přílivem peněz z fondů Evropské unie, přestože jde o dva nesouvisející toky financí. Respektive jde o stejně vypovídající srovnání, jako kdybychom odliv dividend srovnávali například s příjmy z turistiky.

Jak odpůrci unie, tak i mnozí liberální ekonomové pak často docházejí k tomu, že by Česku bylo lépe bez Evropy a že není důvod být někomu za něco vděčný.

Tento názor nevznikl nijak náhle, pod vlivem jednorázových okolností. Už záhy po vstupu Česka do Evropské unie, kdy začaly transfery do zahraničí, se hovořilo o nebezpečí zahraničního kapitálu a jeho negativním vlivu na kurz koruny.

V roce 2007 se rozeběhla diskuse o tom, jestli je vliv zahraničních investorů na českou ekonomiku opravdu pozitivní z hlediska přelévání know-how, jestli naopak nezvyšuje technologickou bariéru a nelikviduje domácí firmy. O dalších pár let později se ukázalo, že zahraniční vlastníci zaměstnávají třetinu zaměstnanců a mají zhruba dvojnásobný podíl na české ekonomice než ve většině členských zemí EU. Vládní studie z roku 2016 pak upřesnila, že podniky v zahraničním vlastnictví posílají do ciziny na dividendách zhruba dvakrát více, než by odpovídalo objektivním makroekonomickým podmínkám, včetně rizikové přirážky ekonomiky. Jednoduše řečeno, to co v Česku vyděláme, spotřebuje zahraničí a tady toho moc nezůstane.

Při takto dávkovaných informacích se změně názoru na zahraniční investory a na země, odkud přicházejí, divit nelze. O tom, že mezi zahraniční investory fakticky spadá kvůli výhodnějšímu zdanění i řada českých podnikatelů, politici a ekonomové většinou raději mlčí.

Česko není samo

Odliv kapitálu z Česka je v poměru k HDP jeden z nejvyšších v unii − po Irsku a Lucembursku (a občas Kypru), kde ovšem centrem ekonomiky není zpracovatelský průmysl. Jenže s odlivem zisků se nepotýká jen Evropa, Česko nebo nové členské země obecně.

V 90. letech minulého století se jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic do tzv. emerging markets stala Brazílie. Země se tehdy otevírala, liberalizovala a potřebovala peníze (stejně jako Česko koncem 90. let po necelých 10 letech transformace českou cestou). V roce 2004 ovšem i Brazílie začala pociťovat významný odliv kapitálu, především z dividend, a výrazné zhoršování platební bilance.

"Výrazný vliv přílivu přímých zahraničních investic na zhoršení platební bilance kvůli transferu zisků by měli brát politici v úvahu, když se rozhodnou pro politiku lákání zahraničních investic," doporučili tehdy nejen vlastní zemi brazilští ekonomové.

Otázkou je, do jaké míry lze odlivu kapitálu zabránit na začátku a nakolik v situaci, kdy už kapitál utíká. "Restrikce na odliv dividend nebyly součástí debat, navíc tento problém tehdy vůbec neexistoval," vzpomíná na konec 90. let zakladatel a první šéf agentury pro příliv zahraničních investic CzechInvest Jan Amos Havelka.

Jedinou, i když významnou podporou, jak udržet kapitál v Česku, bylo zavedení nulového zdanění zisků, použitých k reinvestici v Česku. Prostě co se vydělá a utratí tady, se nemusí danit. Problém je, že míra reinvestic je omezená − prostorem a nyní i počtem nových zaměstnanců. Odliv zisků proto roste, i když míra investic v podnikové sféře je ve srovnání se zahraničím stále relativně vysoká.

V roce 2011 oznámila tehdejší vláda Petra Nečase, že zruší srážkovou daň z dividend a z podílů na zisku. Cílem bylo, aby tady významní vlastníci firem žili, investovali a utráceli své peníze, a ne je posílali na off-shore. Původně mělo nulové zdanění platit od roku 2014, posléze se stalo součástí daňového balíku pro rok 2015. S příchodem nové vlády Bohuslava Sobotky šel nakonec celý balíček do koše. Proti zrušení daně z dividend byl tehdy mimo jiné prezident Miloš Zeman, který jej chtěl vetovat, neboť to považoval za tunel na veřejné finance.

V roce 2016 oprášil nápad na zrušení (nebo alespoň snížení) daně z dividend tehdejší ministr financí Andrej Babiš. Jeho koaliční partner a tehdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka to označil za nebezpečný vtip. Odlivu zisků chtěla sociální demokracie zabránit spíš prostřednictvím vyššího zdanění právnických osob, případně zavedením sektorové daně.

Obojí by mělo vliv na celkové zisky a s tím i na dividendy a jejich odliv. Ani tyto nápady nakonec neprošly.

Czexit není řešením

Zastavit nebo znepříjemnit odliv zisků administrativním opatřením v rámci unie, kde je zaručený volný pohyb kapitálu, nelze.

Příznivci odchodu z volného trhu by si ovšem moc nepomohli. Jakékoliv administrativní omezení vývozu kapitálu by znamenalo také konec jeho přílivu. Znejistit investory není to, co by Česku nějak výrazně pomohlo, ani kdyby bylo mimo EU. Přátelé Číny by se sice mohli inspirovat východní cestou (Čína zavedla omezení na vývoz kapitálu už v roce 2008, každý transfer do zahraničí podléhá přísným pravidlům), nicméně vyjednávací pozice Číny a případně nezávislého Česka není srovnatelná.

Reálných receptů pro budoucnost ve skutečnosti moc není. První možností je přestat sledovat odliv zisků a brát jej jako nutnou součást úspěchu české ekonomiky. Protože pokud jsou firmy ziskové, znamená to, že ekonomika roste.

Druhá možnost je vybudovat silný český kapitál, který by byl český nejen z hlediska národnosti osob, ale i daní. Tady Česko úspěšné není. Ať už kvůli daňové politice, nebo kvůli nejistému právnímu prostředí, mnohé české podnikatelské skupiny i jednotlivci jsou z hlediska sídla daní cizinci.

A posílají dividendy do zahraničí stejně jako "zlí" Evropané.

A konečně je tady poslední možnost, kterou už kdysi nastínil exčlen bankovní rady ČNB Řežábek: "Musíme podnikatelským subjektům vysvětlovat, aby přestaly s dovozem levné pracovní síly a začaly vyvážet část výroby. To sice nevypadá hezky z pohledu nezaměstnanosti, ale stejně tu zaměstnáváme cizince. Tak proč si neotevírat nové trhy a nedovážet dividendy? Je třeba budovat znalostní ekonomiku."

V situaci, kdy podniky tlačí na dovoz lidí z Ukrajiny, Srbska a dalších zemí a současně vyvážejí zisky do zahraničí, to ovšem zní jako vtip. Na rozdíl od kritiky vývozu kapitálu, která se v současném prostředí bere skoro jako povinná.

