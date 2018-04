Radka Vepřková posílá dary humanitárním organizacím pravidelně, ale výsledek loňských voleb ji přiměl darovat další peníze.

Stala se z ní podporovatelka společnosti Paměť národa, která shromažďuje vzpomínky důležitých pamětníků velkých historických zvratů, hlavně nacismu a komunismu. Vepřková dar poslala z protestu nad současným vývojem v Česku.

"Nechci, abychom zapomněli na minulost. Je to pro mě záruka toho, že tady nadále budeme mít demokracii," říká mladá antropoložka.

Daru, který Radka Vepřková poslala, se říká protestní − motivem byl nesouhlas s konkrétním vývojem ve společnosti. "V různých zemích světa i v Česku můžeme vidět, jak se společnost stále více rozděluje," myslí si Radomír Špinka, ředitel nadace ADRA.

Bohatou zkušenost s tím mají ve Spojených státech po nástupu prezidenta Donalda Trumpa. Ten údajně nemá rád žraloky a přeje si, aby vyhynuli. Poté, co se jeho údajné výroky dostaly na veřejnost, prezidentovi odpůrci poslali velké množství darů organizacím, které se starají o ochranu žraloků. "Není jednoduché získat peníze pro zvířata, kterých se většina lidí bojí. Ale od publikování toho článku o Trumpovi dostáváme od lidí pravidelně peníze," řekla serveru MarketWatch šéfka jednoho z amerických spolků na ochranu žraloka bílého Cynthia Wilgrenová. Dárci ke svým penězům připojují různé vzkazy, například lapidární "kvůli Trumpovi".

Stovky tisíc Američanů si taky po Trumpově zvolení předplatily deníky New York Times nebo Washington Post, na které Trump ostře útočí. Řada z nich chtěla koupí předplatného podpořit nezávislou kvalitní žurnalistiku. Český prezident Miloš Zeman zase často kritizuje média vydavatelství Economia, kam patří i HN. Také tyto tituly v poslední době zaznamenaly nárůst předplatného.

V Česku nedávno vzbudil pozornost případ, kdy se prvňáčci ze školy v Teplicích stali na sociálních sítích terčem výhrůžek kvůli své barvě pleti. V reakci na to lidé, které vyhrožování pobouřilo, poslali škole stovky tisíc korun. Podle Radomíra Špinky jde v tomto případě spíš o dar ze soucitu. Moment protestu proti rasistickému jednání je ale patrný i tady.

Špinka očekává, že četnost protestních darů bude stoupat, pokud se nějakým způsobem nezmírní rozdělení v české společnosti, které je patrné po nedávných parlamentních a prezidentských volbách. Zatím se jeho humanitární organizaci nestalo, že by jí někdo poslal dar se vzkazem, že peníze posílá kvůli protestu proti něčemu, co se mu ve společnosti nelíbí. Může to ale být jen otázka času.

"Podle mě to není úplně dobrý trend. Rozhodně bych nechtěl, aby dary rozdělovaly lidi, aby je dávali na truc nebo z protestu," říká Špinka. "Pokud někdo něco podporuje, tak by to mělo být spíš z pozitivních důvodů, a ne navzdory něčemu."

Radka Vepřková by také byla raději, kdyby neměla důvod podporovat instituce, které považuje za záruky demokratického vývoje.

"Odráží to ale náladu, jaká teď v české společnosti panuje. Nechci, aby její obětí byly instituce, které tu nutně potřebujeme," říká Vepřková.

Na svém účtu proto nastavila trvalý platební příkaz a Paměti národa posílá peníze každý měsíc. "Chci mít pocit, že jsem udělala maximum," zdůrazňuje.