Na debatu v restauraci Krym pořádanou Českým centrem v Kyjevě přišel předák krymských Tatarů Mustafa Džemilev s ochrankou. Tatarský parlament, kterému téměř čtvrt století předsedal, ruské úřady uzavřely a zakázaly jako extremistickou organizaci.

Džemilev patřil mezi nemnoho sovětských občanů, kteří v roce 1968 otevřeně odsuzovali okupaci Československa. Teď bojuje z exilu proti okupaci své vlastní domoviny. Krymského poloostrova, anektovaného Ruskem na jaře 2014.

HN: V Rusku se v březnu konaly prezidentské volby.

Podle oficiálně oznámených výsledků získal na Krymu Vladimir Putin přes devadesát procent odevzdaných hlasů. Co o tom soudíte?

Pro Putina bylo důležité, aby byla uvedena taková čísla, jež by souhlasila s výsledky referenda, které tam uskutečnili v roce 2014. V Rusku je to ve skutečnosti tak, že přijde objednávka na určitá čísla a taková čísla jsou pak zveřejněna. Já ale vím, že krymští Tataři volby bojkotovali. Zúčastnilo se jich zhruba deset procent. Někteří museli, protože pracují ve státní sféře. A máme zprávy o případech, že lidé jsou propouštěni ze zaměstnání, protože nešli k volbám. V nemocnici žena odmítla volit, tak ji poslali domů, jako kdyby byla zdravá.

Krymští Tataři ◼ V současné době tvoří zhruba 13 procent obyvatel poloostrova. Hlásí se k sunnitskému islámu. ◼ Krym dobyli ve 13. století a vládli tam až do roku 1783, kdy poloostrov za panování Kateřiny II. ovládlo

Rusko. ◼ V roce 1944 nařídil Stalin vysídlení všech krymských Tatarů do Střední Asie za údajnou kolaboraci s německými nacisty. ◼ Od konce osmdesátých let minulého století se Tataři začali na Krym vracet. S ruskou anexí poloostrova v roce 2014 drtivá většina z nich nesouhlasila.

Není ale důležité, kdo šel volit nebo kdo koho volil. Na Krymu nebyli žádní nezávislí pozorovatelé. V Rusku kandidáti, kteří byli řekněme technicky oponenty Putina, měli v některých volebních místnostech své pozorovatele. Na Krymu ne.

Volební místnosti v tatarských oblastech byly prázdné, ale asi aby se volební komise nenudily, sváželi tam v autobusech kozáky. A ti tam hlasovali. Jedním slovem, nebyly to žádné volby.

HN: Jak se změnil život krymských Tatarů během čtyř let okupace?

Na Krymu se změnilo mnoho, lidé se změnili. Poloostrov dostal během čtyř let velký úder. Z některých částí Krymu obyvatelé odešli, protože tam není voda. V severní části Krymu už nejsou žádní zemědělci.

Rusko ale nemá zájem o ekonomiku nebo zemědělství. Chtějí tam budovat vojenské základny a kolem nich mít loajální obyvatele.

Krymští Tataři do těchto plánů nezapadají, takže je chtějí vytěsnit. Hlavní metodou je zastrašování. Výslechy, prohlídky, zatýkání.

Mustafa Džemilev (74) ◼ Narodil se v roce 1943 na Krymu, ale už rok poté musel s rodiči odejít v rámci Stalinem nařízeného vysídlení krymských Tatarů do Uzbekistánu. ◼ V sovětské éře strávil patnáct let ve vězení z politických důvodů. Kromě jiného v roce 1968 protestoval proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. ◼ V letech 1991 až 2013 byl předsedou Medžlisu, parlamentu krymských Tatarů se sídlem v Simferopolu. ◼ Od ruské anexe Krymu žije v Kyjevě. Když se pokoušel v květnu 2014 dostat na poloostrov, ruské úřady ho nepustily.

Za čtyři roky evidujeme devětačtyřicet lidí, kteří byli zadrženi. Šest lidí bylo zavražděno, měli na tělech známky mučení.

Dvanáct zmizelo beze stopy, podle našich informací jsou mrtví.

Víme o případu matky zadrženého Tatara, která odmítla potvrdit, že syn zemřel na následky mučení. Když se jí lidé ptali, jak to mohla udělat, je to přece její syn, řekla se strachem: Mám ještě jednoho syna, dělám to kvůli němu.

Tataři se bojí mluvit a předávat informace. O takových věcech téměř nemluví ani mezi sebou, bojí se donašečů. Kolik lidí Krym opustilo, je těžké přesně říci, protože přesné statistiky neexistují. Podle nás zhruba padesát tisíc osob. Méně lidí se hlásí k tatarské nebo ukrajinské národnosti. Je to něco, co je srovnatelné s efektem hladomoru. Na Ukrajině se ve třicátých letech v době hladomoru a stalinských represí někteří hlásili k ruské, a ne ukrajinské národnosti, protože věděli, že mnoho lidí zemřelo právě kvůli tomu, že se prohlašovali za Ukrajince.

HN: Je nějaká naděje na změnu poměrů v Rusku po odchodu Vladimira Putina?

Putin ví, že na Krymu vděčí za popularitu okupaci. Nemůže říci a neřekne, že udělal chybu. Takový je jeho politický charakter. Jestli bude kdokoliv, kdo přijde po něm, chtít, aby Rusko brali v zahraničí jako zodpovědnou velkou zemi, a ne jako mezinárodního chuligána, bude muset stáhnout ruská vojska z okupovaných území − Ukrajiny, Gruzie, Podněstří − a změnit svoji politiku. Za Putina je taková změna nemožná. Na druhé straně, pokračování jeho vlády vede ke stále většímu oslabování Ruska. Je možné, že Rusko dojde až k bodu, kdy nebude schopné způsobit škodu mezinárodnímu společenství.

HN: Patnáct let jste strávil v sovětských věznicích. Kromě jiného za protesty proti sovětské okupaci Československa.

Jak se v této souvislosti díváte na některá prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana k Ukrajině a Rusku?

Já samozřejmě vím, že Česko není zdaleka jenom Miloš Zeman. Čechy znám dobře, v roce 1968 jsem protestoval proti okupaci. Je samozřejmě divné, že takový člověk jako Zeman se může stát prezidentem takové demokratické země. Vím, že má silnou podporu od Putina, že jím Putin manipuluje. Vůči Čechům ale necítím křivdu, protože já český národ znám.

HN: Nezklamalo vás, že ve volbách letos v lednu byl Zeman zvolen znovu?

Velmi mě to udivilo a přemýšlel jsem o tom, jaké efektivní mechanismy tam byly na podporu Miloše Zemana nasazeny.

HN: Před čtyřmi lety jste řekl, že věříte v solidaritu islámských zemí s Tatary. Nejste nakonec trochu zklamaný? Může například Turecko mít nějaký vliv na osud krymských Tatarů?

Turecko nepřerušilo politické ani ekonomické vztahy s Ruskem, nezavedlo sankce. Hovoří však otevřeně o krymských Tatarech například v OSN a podporuje nás.

HN: Nečekal jste ale větší podporu od islámského světa?

Nejsem velký optimista. Mnoho islámských zemí je závislých na Rusku, například dodávkami zbraní. Když se ve Valném shromáždění OSN v roce 2014 hlasovalo o Krymu, podpořilo nás jen dvaadvacet islámských zemí. Ostatní se zdržely, Sýrie Bašára Asada a Súdán podpořily Rusko. Samozřejmě budu pokračovat v cestách po islámských zemích a v hledání podpory, ale je třeba to vidět realisticky. Jak říkám, řada vlád je na Rusku více či méně závislá.

Většina krymských Tatarů s ruskou anexí poloostrova nesouhlasila. Foto: ČTK/AP