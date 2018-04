Ukrajina je nábožensky rozdělenou zemí. Někteří Ukrajinci se hlásí k řeckokatolické církvi, někteří k pravoslavné − a i ta je rozdělená na patriarcháty kyjevský a moskevský.

Na kyjevském hlavním náměstí Nezávislosti, proslaveném pod názvem Majdan, ale visí přes celou budovu obrovský plakát: Svoboda je naším náboženstvím. Pod ním je roztržený okov. Expresivní poutač nevisí na bloku samoúčelně.

Budova patřící odborovým svazům během krvavých střetů na Majdanu v únoru 2014 vyhořela. Dodnes je začouzenou skořápkou, kterou heslo o svobodě jako náboženství zakrylo.

Náměstí Nezávislosti žije čtyři roky po dramatických událostech dvojím životem. Nákupní centrum Globus uprostřed prostranství se rozšiřuje do výšky, přibývá v něm obchodů i restaurací. U stolů sedí i vojáci v maskáčích s ukrajinskými symboly na ramenou. Turisty a kolemjdoucí se snaží bavit, a tím i vydělávat, pouliční umělci, muž v masce Barta Simpsona nebo chovatelé cvičených holubů. Zároveň po náměstí chodí muži a ženy, kteří vybírají peníze na zraněné vojáky i civilisty z Donbasu, za to rozdávají modrožluté stužky v ukrajinských národních barvách.

Přilehlá ulice, dříve Institutskaja, změnila název na třídu Hrdinů nebeské setniny. Na chodnících jsou pomníčky lidí padlých během osudných únorových dní roku 2014, kdy útěku prezidenta Viktora Janukovyče předcházel masakr více než stovky lidí. Jsou tu kříže, trnové koruny, věnce, nápisy Sláva Ukrajině. Uprostřed rušného centra velkoměsta je zároveň i jakési muzeum v otevřeném prostoru. Na některých místech zůstaly pneumatiky nebo štíty, na kterých odnášeli dobrovolníci zraněné a mrtvé do lobby hotelu Ukrajina.

O příměří se nedá mluvit

Na Majdanu zbyly po čtyřech letech na krveprolití jen vzpomínky, na východě Ukrajiny ale pokračuje. A vstupuje do pátého roku. Za začátek války na Donbasu lze považovat 12. duben 2014. Se svými muži v ten den vtrhl ruský nacionalista, bývalý důstojník ruské vojenské rozvědky GRU Igor Girkin, do stotisícového Slavjansku, čímž do té doby naprosto neznámé město během několika hodin proslavil po celém světě.

Slavjansk ukrajinská armáda dobyla zpět, část Donbasu však musela ruským a proruským silám nechat. Nejpřekládanější a ve světě nejznámější současná ukrajinská spisovatelka Oksana Zabužková řekla v Kyjevě HN, že při ohlédnutí zpět považuje události roku 2014 za malý zázrak.

"Za nejvíce pozitivní věc během těch celých čtyř let považuji to, že Ukrajina přežila a že ubránila to, co ubránila. Je to z kategorie zázraků, protože sami Ukrajinci o tom pochybovali. Nějakým zázrakem jsme s malými zdroji dokázali bojovat a zároveň se země nezhroutila. Válku proti nám připravovalo Rusko už mnohem dříve, než nastala anexe Krymu. Putin dávno před tím zahájil proces restaurace impéria a chtěl Ukrajinu připoutat zpět k Rusku," říká Zabušková.

V ukrajinské metropoli se zúčastnila natáčení Evropského debatního klubu Majdan, organizovaného Českým centrem v Kyjevě. K otázce na možné usmíření nebo porozumění s Ruskem reaguje odmítavě.

"V blízké budoucnosti musíme zvítězit. To je všechno. Až zvítězíme, můžeme se bavit o nějakých vztazích. Válka je válka. Samozřejmě tak jako v nacistickém Německu někteří Němci odmítali válku, odmítají ji i někteří Rusové. Já si takových vážím, ale nedá se nic dělat. Nemůže se hovořit o nějakém příměří, když na východě Ukrajiny každý den umírají ruskými zbraněmi naše děti," říká spisovatelka.

Na debatu v restauraci Krym na Majdanu přijel z několik stovek metrů vzdálené budovy ministerstva zahraničí šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin. Muž, který hrál důležitou roli při vyjednávání o asociační dohodě mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Té dohodě, kterou ukrajinský prezident Viktor Janukovyč na konci roku 2013 na nátlak Ruska odmítl podepsat a spustil tím protesty na Majdanu. V únoru 2014 Janukovyč uprchl, v březnu Rusko anektovalo Krym a v dubnu se rozhořely boje na Donbasu. Během čtyř let zemřelo přes 10 300 lidí.

"Mezi námi a Ruskem nebude důvěra mnoho let, možná několik generací. V současné době s ním máme nejnižší možný diplomatický kontakt. Více než tři miliony Ukrajinců stále žijí v Rusku a to je jediný důvod, proč minimální úroveň diplomatických vztahů s Ruskem potřebujeme. Ekonomických kontaktů ubývá. Ještě před čtyřmi roky připadalo na Rusko 34 procent naší celkové obchodní výměny, nyní je to sedm procent. Z toho vidíte, jakým směrem se vztahy vyvíjejí," řekl Klimkin HN.

Ekonomika roste

Po amerických volbách v listopadu 2016 měla Ukrajina obavy z nového prezidenta Donalda Trumpa. Prezentoval se vstřícností k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a o Ukrajině se zmiňoval okrajově, téměř vůbec. Nyní si ale Klimkin vztahy s Washingtonem pochvaluje. "Současná americká administrativa podporuje Ukrajinu, o tom nemůže být sporu. Spolupracujeme v oblasti bezpečnosti a obrany, Spojené státy nám dodávají obranné zbraně a trénují naše vojáky. Podívejte se například na naše ulice. Viditelnou známkou americké pomoci a podpory je například nová dopravní policie," tvrdí ukrajinský ministr.

Obecně si Ukrajinci sice pořád stěžují na korupci a oligarchy, jako si stěžovali vždy, ale tamní ekonomika po propadu v prvních dvou letech války přece jen roste. Předloni i loni o více než dvě procenta. Nejen Majdan, ale i Ukrajina žije jakoby dvojí život. Snaží se být takzvaně normální zemí s ekonomickým růstem, ale současně je pořád státem ve válce.

Vzdát se Krymu ani Donbasu nechce, ale to nechce ani Rusko Vladimira Putina. Jeden ze stánkařů na kyjevské hlavní třídě Kresčatyk vyjádřil názor na ruského prezidenta po svém. Nabízí suvenýr s jeho fotografií, ale tím suvenýrem je role toaletního papíru.

