Pro premiéra v demisi Andreje Babiše bude úterý důležité v tom, jak budou vypadat další vyjednávání o vládě. Po tom, co zkrachovala jednání o menšinovém kabinetu jeho hnutí ANO s ČSSD a s podporou komunistů, jde na Hrad, aby si kritickou politickou si­tuaci vyříkal s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu může dodržet slib a nechat Babišovi čas na vyjednávání do prázdnin, ale také může premiérské ambice šéfa ANO zastavit třeba tím, že se rozhodne jmenovat do čela kabinetu jiného politika hnutí. Navíc i někteří poslanci ANO už nevylučují, že Babiš nebude předsedou další vlády a že ho v kabinetu nahradí vicepremiér Richard Brabec.

Taková varianta by podle všeho přinesla řešení skoro půlročního povolebního patu. Minimálně tři sněmovní strany by byly ochotné o podpoře vlády bez trestně stíhaného Babiše jednat. "Pokud nebude ve vládě obviněný člověk, nebude to vláda závislá na hlasech KSČM a SPD, je KDU-ČSL připravena vyjednávat," řekl šéf lidovců Pavel Bělobrádek. K jednacímu stolu by takový obrat přivedl i starosty. "Určitě bychom v takovém případě jednali alespoň o podpoře kabinetu," připustil předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

V případě, že by diskusi o koalici chtěli obnovit i sociální demokraté, jak někteří z nich včera naznačili, mohl by mít kabinet hnutí ANO opřený o hlasy těchto tří stran pohodlnou většinu sto devíti hlasů.

84 dní vládne menšinový kabinet premiéra Andreje Babiše bez důvěry. Hnutí ANO s prvním pokusem sestavit vládu neuspělo, když nezískalo důvěru dostatečného množství poslanců. Vzhledem k tomu, že minulý týden zkrachovala vyjednávání o možné koalici s ČSSD, bude dní v demisi přibývat. Jednání jsou opět na začátku.

Babiš dlouho prohlašuje, že by nejraději vedl zemi společně s ODS. Ta však není k ANO tak vstřícná a dlouhodobě vládu s hnutím nechce. Místopředsedkyně Alexandra Udženija sice nyní připustila možnost vyjednávat, ale předseda klubu poslanců Zbyněk Stanjura tento scénář odmítl: "Pouhou výměnou premiéra se nic nemění." Předseda ODS Petr Fiala na dotaz odpověděl tím, že si počká na vyjádření prezidenta.

Že by mohla vzniknou vláda, ve které nebude, už dokonce připouští i sám Babiš. Měsíce o tom nechtěl slyšet a tvrdil, že kandidátem na premiéra zůstane "až do smrti". Teď prohlásil, že by rozhodnutí Zemana jmenovat jiného pre­miéra z ANO akceptoval. Schůzka s prezidentem nemusí být pro lídra hnutí po vyjednávacím debaklu příjemná. Vždyť po pěti měsících nejrůznějších pokusů voliči nevědí, jak hodlá získat podporu pro svou budoucí, už druhou vládu. "Jdu za prezidentem, abych si vyslechl jeho názor a doporučení," řekl premiér.

Původně dobrý vztah Zemana a Babiše zhoršilo vyhoštění tří ruských diplomatů a vydání hackera Jevgenije Nikulina do USA. Tyto události narušily vztahy Česka s Ruskem, k němuž má prezident blízko.

O Richardu Brabcovi jako o možném pre­miérovi se hovořilo již před podzimními volbami. ANO se však podle vnitrostranického referenda dosud odmítalo svého lídra vzdát.

Nyní se atmosféra v hnutí mění. Členům ANO jsou nepříjemné také opakované demonstrace proti Babišovi, naposledy v pondělí lidé protestovali na desítkách náměstí po celé republice. Někteří poslanci potvrdili HN, že o výměně premiéra skutečně uvažují. "O víkendu nás tajemník strany vyzval, abychom vyčkali do úterního jednání poslaneckého klubu. Předpokládám, že se tam objeví jako varianta i to, že Andrej Babiš už nebude premiérem. Ale zatím oficiálně nic takového nepadlo," řekl jeden z poslanců ANO. Takoví členové jsou v menšině, jde však o dosud nevídaný signál zevnitř hnutí, jehož je Babiš hegemonem.

Nejde přitom jen o řadové zákonodárce. Vážnost situace si uvědomuje i místopředseda ANO a primátor Brna Petr Vokřál. Když o víkendu hovořil se svým šéfem, oba odmítli možnost, že Babiše v čele vlády nahradí Brabec. Na nátlak Zemana by však ANO podle Vokřála muselo reagovat. "Kdyby to chtěl pan prezident, je to věc, která by se musela dobře zvážit," řekl. "Možná by to zjednodušilo některá jednání, z pohledu hnutí by nás to však mohlo u některých voličů poškodit," dodal místopředseda. Naráží tím na fakt, že Babiš ve sněmovních volbách získal nejvíc preferenčních hlasů ze všech politiků. A právě na jeho oblibě popularita hnutí do značné míry stojí.

Ačkoli se o možnosti odchodu Babiše z vlády nyní spekuluje nejčastěji, může situace dopadnout jinak. Na tahu je prezident Zeman, který v minulosti několikrát dokázal, že dokáže přijít s překvapivým řešením. Může se také pokusit přesvědčit Babiše, aby sestavil kabinet podporovaný radikálním hnutím SPD a komunisty. Babiš s těmito politickými subjekty spolupracuje již od voleb, SPD i KSČM mu během hlasování ve sněmovně několikrát pomohly. Babiš však koalici s SPD nechce. Netolerovali by ji ani někteří poslanci ANO. Kromě toho by se zhoršila premiérova reputace v Evropské unii.

Navíc už čtyři Babišovi ministři SPD ostře kritizovali a několik z nich označilo toto politické uskupení za fašistické. Ministr dopravy Dan Ťok v pondělí České televizi řekl, že ve vládě podporované SPD nebude. V takovém případě by skončil i jako poslanec. "Řekl jsem to mnohokrát. I pro mě je to zásadní problém," reagoval další kritik SPD, ministr zahraničí Martin Stropnický, na dotaz, zda by zůstal ve vládě spolupracující se zákonodárci SPD.